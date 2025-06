Warum das einst exzellente Jenaer Uni-Sommerfest ab jetzt für mich tot und verbrannt ist: Eine Abrechnung

Gestern Abend sollte es eigentlich wieder soweit sein: Auf sieben Bühnen und mit zahlreichen Verweilpunkten gegen Hunger und Durst findet im und um den historischen Botanischen Garten meiner Heimatstadt Jena nun seit fast zwei Dekaden das recht berühmte Sommerfest der hiesigen Universität statt. Da ich auf diesem Event seit nunmehr 15 Jahren regelmäßiger Gast war, halte ich mich für durchaus in der Lage, hierzu ein recht fundiertes Einschätzungsbild zu zeichnen. Um es gleich vorwegzunehmen: wie traurig jene anderthalb Jahrzehnte eines einst eleganten, mondänen und berauschenden Festes mit der stetigen Degeneration und des zunehmenden Verfalls korrespondieren – also der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung unserer Gegenwart –, wird inzwischen geradezu beispielhaft deutlich. Um diese Tatsache etwas zu veranschaulichen, will ich kurz zurückblättern. Heute, vor exakt dreizehn Jahren, 2012 nämlich, schrieb ich mir selbst in meine Notizen zum Sommerfest:

“Beglückt denke ich an die vergangene Nacht. Das Uni-Sommerfest… Dieses nächtliche Wunder inmitten der Gärten. Die schönen, weiblichen Wesen dieser Stadt in ihren Kleidchen. Beschlagene Weißweingläser in schlanken Händen, gefüllt mit den Köstlichkeiten der Saalehänge. Gelöste, entspannte Stimmung: Da ein Strohhut nebst Hosenträger und Havanna; dort eine strahlende Mittsechzigerin im Zwanzigerjahrekleid mit Chanel-Sonnenbrille auf die Stirn geschoben; vor mir die Endzwanzigerin mit Blüte im Haar, im betörenden Nichts. Die Jenaer Bigband spielt ‚Moon River‘ hinter einer gefüllten Tanzfläche und man erwartet geradezu Audrey Hepburn über den Weg zu laufen um sich bei ihr nach dem Beginn des Feuerwerks zu erkundigen. Ja, das Feuerwerk… Eine großartige Leanan de Montiel singt Puccini unter einer perfekt choreografierten Licht-Sinfonie aus Sternen und Farben. Eine Bertolucci-Filmszene wie aus ‚Stealing Beauty‘. Nein, wir sind nicht in den Florentinischen Boboli-Gärten. Aber diesen Umstand muß man sich schon aktiv – und sei es auch nur aufgrund der fehlenden Renaissance-Statuen – ständig ins Gedächtnis rufen. Die Prinzessinnenschlößchen- und Pappelsaal-Umrahmung, kombiniert mit dem Hintergrund aus den Gründerzeit-Häusern des Damenviertels und den Silhouetten der üppigen Saaletal-Berge, ist jedenfalls ein Maß an Schönheit, das getrost jedem mondänen Vergleich standhält. Als leidenschaftlich Reisender, gebürtiger Jenenser, Ausgewanderter, Heimgekehrter, weiß ich, wovon ich rede.”

Links-grün-bunt-woke “Lichtstadt”

Das war vor 13 Jahren. Und wie lief’s in den letzten drei Jahren? Nach der sogenannten „Corona-Pause“ verdoppelte sich der Ticket-Preis von langjährigen 14 Euro auf 28 Euro. Speis und Trank gingen ähnlich steil nach oben. Dafür gibt es jetzt aber das berauschende und stets spektakuläre Abschlussfeuerwerk im Griesbachgarten nicht mehr. Die Krönung des Festes – gestrichen. Aufgrund von Anwohnerbeschwerden, Umweltbelastung durch Feinstaub und Ukrainekrieg, hieß es. Drei absolut glaubwürdig Gründe – in der inzwischen links-grün-bunt-woken Stadt Jena mit der anmaßenden Selbstbezeichnung „Lichtstadt“, in der gerade letzte Woche der erste Regenbogen-Schwuchtelzebrastreifen auf den Asphalt gepinselt wurde, als „Feuerwerk für Vielfalt und Toleranz“.

Apropos Hüte, Sommerkleider und Chique: Der Dresscode des Festes ging in den vergangenen Jahren faktisch den Bach runter. Wo vor Jahren noch Gediegenes, feiner Zwirn, und edles Schuhwerk weit über dem Durchschnitt lagen, vermurksen heute kurze Hosen, Trekkinglatschen, Jeans, T-Shirts und Rucksäcke das einst ästhetische Gesamtbild. Versteht mich nicht falsch: ich selbst liebe ein Feuer am Fluß, endlose Wanderungen, Nacktbaden und draußen unterm Sternhimmel schlafen – kann aber auch in Corneliani, Prada und Cartier. Wenn’s allerdings keine Differenzierung, keine Unterschiede mehr gibt, wird alles nur noch beliebiger, muffiger Einheitsschund. Genau das ist leider das Merkmal dieser Zeit – und genau das ist mit diesem Fest passiert.

Abzocke und Transen-Shows

Wie war’s denn nun gestern, werden viele ungeduldig fragen? Wir kamen nicht pünktlich – und gerade deswegen war die lange Schlange am Eingang so ungewöhnlich. Der Grund?Taschenkontrolle. Sicherheitsbullies einer gemieteten Sicherheitsfirma checkten die Leute wie an einem Flughafen-Terminal. Das war völlig neu. Endlich an der Reihe wurde ich von einem Security-Gorilla aufgefordert, meine (winzige) Umhängetasche zu öffnen – und meine kleine Trinkwasserflasche abzugeben. Dem Gorilla erklärt, daß ich dies nicht tun werde. Wasser ist essenziell und ein Grundbedarf. Dies ist kein Flugzeug. Wo immer ich bin, habe ich etwas Trinkwasser dabei. Überall. Seit Jahrzehnten. Punkt und Ende. Auf dem Boden, neben dem Gorilla (es waren insgesamt drei Gorillas) stand ein großer Plastik-Container. Darin befanden sich bereits etwa 50 gefüllte Trinkflaschen. Auch teure, exquisite Design- und Outdoor-Flaschen. Ausschließlich kleine und handliche Exemplare. Den Gästen weggenommen, konfisziert.

Weil das ab jetzt die neue Regel ist, beim Sommerfest, im heißen Sommer – wo man, laut besorgter Regierung, ja ständig trinken soll, um zu überleben. Weil die hohen Eintrittspreise, die exorbitanten Cateringpreise, das zusammengestrichene Programm, das fehlende Feuerwerk, die verlotterten Klamotten, das unerträgliche Gender-Gesülze („Mitarbeitende, Studierende, Lehrende, Studierendenwerk, Teilnehmer:Innen“, et cetera pp.) in Flyern und auf Schildern und die noch weiter um sich greifende, ausschließliche Kartenzahlung an den Freßständen noch nicht genug Prügel sind. Weil man die Gäste jetzt komplett abzocken will und sie in der Hitze auch noch fünf Euro für den Becher Wasser blechen sollen. Und weil dafür aber erstmals ein als Frau verkleideter, gewisser „Heidi Witzka“ (nomen est omen) seine Transvestitenshow zweimal auf den wichtigsten Bühnen des Geländes unter die Leute bringen darf. Zusammengefasst: Weil Ästhetik, Stil, Kultur, Klasse und Eleganz Begriffe von gestern, eventuell Nazisprech und demzufolge nicht mehr zeitgemäß sind – in der „progressiven“, linksgrünen (das „versifft“ erspare ich mir) „Lichtstadt“ Jena.

Irgendwann ist die Schmerzgrenze erreicht

Eine Kiste voller konfiszierter Wasserflaschen an einem Mittsommerabend ist schlimm genug. Weit schlimmer aber ist die duldsame Akzeptanz, die verdruckste Billigung und die hündische Unterwerfung der Leute unter jedwedes, absurdes Regelwerk einer sogenannten „Autorität“. Erinnerungen an den Corona-Wahn werden erschütternd in mir wach. Nein. Ich lasse mich nicht von Kontrollwahn gängeln. Dafür bin ich zu alt, dafür habe ich zu viel Idiotie erlebt. Irgendwann ist die Schmerzgrenze erreicht. Lieber sechsundfünfzig Euro in den Wind geschrieben – und diesem abgefuckten „Sommerfest“ am Eingang den Rücken gekehrt. Das war’s für mich. Dauerhaft.

Wieder beruhigt. Zuhause im Hof einen eiskalten Chardonnay geöffnet; etwas Schönes gebrutzelt; Hängematte; die Quelle plätschert. Mehr Sommerfest brauche ich nicht mehr.

Fick dich, Jena.