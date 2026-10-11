Warum die CDU gerade den Platz an der Sonne gegen den Rand des Abgrunds tauscht

Es gibt Naturgesetze, auf die man sich verlassen kann: Die Sonne geht im Osten auf, Stuttgart 21 wird niemals fertig – und wenn die Union regieren will, dann tut sie das am liebsten so, dass man am Ende dreimal hinschauen muss, um den Unterschied zu Klingbeils Strickjacke zu erkennen. Deutschland hat einen historischen Meilenstein erreicht: Die CDU/CSU wird nicht mehr gebraucht. Wozu auch das teure Öko-Bio-Label kaufen, wenn man das Original im Sonderangebot bei den Grünen und die Sozialpolitik bei der SPD bekommt?

Bleibt die Sicherheits- und Migrationspolitik. Doch dies ist ein Spiel zwischen Hase und Igel. Die AfD ist schon allhier. Einst war die Union stolz auf ihre strategischen Mauern. Doch mit dem feierlichen Beschluss, den Weg nach rechts so gründlich abzuriegeln, dass nicht mal mehr eine konservative Grille durchpasst, hat man sich selbst im eigenen Wohnzimmer eingeschlossen. Das Problem: Das Zimmer ist ziemlich eng, die SPD sitzt auf dem Sofa, und die Grünen haben im Flur bereits ihre Lastenräder geparkt.

Konservativ? Fehlanzeige!

Die Logik des Wählers ist dabei brutal einfach wie genial: Wenn eine Partei grüne Ministerpräsidenten macht, grüne Programme exekutiert und sich anfühlt wie die SPD mit schwarzem Parteibuch, dann wählt der mündige Bürger beim nächsten Mal eben direkt die Experten. Vor allem jene Sektion der Grünen, die gerade keine Regierungsverantwortung in Berlin trägt, reibt sich verwundert die Augen. Während die Union im Regierungsgeschäft (oder in den zahllosen Kompromissen) verschleißt, wachsen die Umfragewerte der Konkurrenz im Schatten der Opposition wie Unkraut im ungepflegten Vorgarten.

Und die Lücke rechts der Mitte? Sie klafft so breit wie eine Autobahnbaustelle. Die CDU will sie partout nicht füllen – schließlich könnte man sich dabei schmutzig machen oder von den Medien das Pragmatismus-Gütesiegel entzogen bekommen. Stattdessen positioniert man sich lieber mit vereinten Kräften gegen rechts, während die AfD in den Umfragen nun auch in Brandenburg gemütlich bei 40Prozent anklopft.

Ein letzter stiller Gruß

Die Union hingegen feiert in den Umfragetabellen neue Tiefpunkte, wie den ganz aktuellen Sturz auf mickrige 9 Prozent in Brandenburg. Von Politik kann hier keine Rede mehr sein. Was wir hier sehen, ist betreutes Sterben in Raten. Statt nach einer neuen Programmatik zu suchen, fahndet sie lieber nach denen, die in Sachsen-Anhalt mit der AfD gestimmt haben und schreit Verrat. Mit vollem Karacho läuft die stolze Volkspartei gerade gegen die selbstgemachte Brandmauer.

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Man darf gespannt sein, wer als Letzter in Konrad-Adenauer-Haus das Licht ausknipst. Vermutlich wird es ein CDU-Generalsekretär sein, der in einer finalen Pressekonferenz stolz verkündet, dass man zwar bei 2 Prozent bundesweit stehe, aber die Brandmauer eisern gehalten habe – während im Hintergrund die Grünen, Linken und die AfD die Sitzordnung im Bundestag unter sich ausmachen. Liebe Union, macht euch keine Sorgen: Deutschland braucht euch! Zumindest als mahnendes Beispiel dafür, wie man sich als einstige Volkspartei erfolgreich selbst abschafft.