Warum Europa keinerlei Verpflichtung hat, Sozialamt der Welt zu spielen

Da immer wieder die Behauptung aufkommt, Europa hätte eine moralische Verpflichtung Migranten aufzunehmen, weil der Westen schließlich am Elend der ganzen Welt schuld ist:
Es ist weder moralisch noch sonst irgendwie zu rechtfertigen, dass Menschen, nur weil sie von Umständen profitieren, auf die sie selbst keinerlei Einfluss haben und die nicht von ihnen persönlich geschaffen wurden (wohl aber von ihren Vorfahren in Generationen unter Schweiß, Mühsal und in blutigen Entwicklungsprozessen), nun jedes Recht auf Selbstverteidigung und Erhalt ihrer Werte aufgeben müssen. Zudem die Aufnahme von Flüchtlingen kein einziges der Probleme der Herkunftsländer löst – unabhängig davon, von wem diese verursacht wurden.
Das gängige Argument, dass der Reichtum Europas und des Westens sei nur eine Folge der kolonialen Ausbeutung, ist unhaltbar. Wer sich mit der Materie auseinandergesetzt hat, weiß, dass beispielsweise Frankreich beinahe ebenso viel Geld in seinen Kolonien investiert und letztlich verloren hat, wie es von dort erhalten hat – für Infrastruktur, Bildung, militärische Sicherung. Abgesehen davon, dass gerade Deutschland erst 1871 Nationalstaat wurde und daher erst spät (bis zu 400 Jahre nach anderen europäischen Kolonialmächten) in diese imperialistische Politik “einstieg”), war das Hauptmotiv für das Kaiserreich vor allem Prestige und Machtdominanz gegenüber den anderen Großmächten. Finanziellen Nutzen brachte Deutschland sein “Platz an der Sonne” kaum.
Der ausgeblendete islamische Sklavenhandel
Zumal Sklaverei und Ausbeutung nicht zwangsläufig Wohlstand generieren: Die großen afrikanischen Sklavenjägerstaaten wie Dahomey lebten tatsächlich hauptsächlich oder ausschließlich von der Versklavung schwächerer Nachbarn. Bezeichnenderweise wird auch der islamische Sklavenhandel in diesem Zusammenhang selten erwähnt, der nicht nur eine weit längere Tradition als der westlich-christliche Sklavenhandel hat, sondern diesem auch zahlenmäßig und an Grausamkeit in nichts nachstand. Die Barbareskenstaaten raubten noch im 19. Jahrhundert im Mittelmeerraum Europäer und verkauften sie an andere arabische Länder. Eine Sklavenemanzipation und formale Ächtung dieser Geißel der Menschheit gab es im islamischen Kulturraum – anders als im Westen mit Lincolns Proklamation – nie. Sklaverei existierte in beinahe allen menschlichen Kulturen über Jahrtausende hinweg – aber nur eine Kultur hat die Sklaverei abgeschafft und das Verbot weltweit durchgesetzt.
Wie sich daraus eine moralische Verpflichtung Europas ableiten lassen soll, partout jeden, der an unsere Pforten klopft, aufzunehmen und zu versorgen, ist mir schleierhaft. Das postkolonialistische Weltbild ist da reichlich undifferenziert. Der einseitige Schuldvorwurf soll davon ablenken, dass die meisten der Probleme der Herkunftsländer tatsächlich hausgemacht sind – etwa die Bevölkerungsexplosion, um nur einmal das drängendste zu benennen. Wäre sich die Bevölkerung Europas wie in manchen westasiatischen und vielen afrikanischen Staaten alle 30 Jahre verdoppeln, hätten auch wir ganz andere Probleme hier. Ironischerweise ist dieses Bevölkerungswachstum nur durch westliche Lebensmittellieferungen und medizinische Versorgung überhaupt möglich. Würde Europa nur ein Zehntel des Bevölkerungszuwachses der Entwicklungsländer aufnehmen, wären das schon mehr Menschen, als im gleichen Zeitraum in Europa geboren werden – und der Effekt wäre in den Herkunftsländern nicht einmal spürbar…
die massive Überbevölkerung dieser Staaten, basiert ALLEINE auf der BILLIONENschweren „Entwicklungshilfe“ an Despoten, ergo: ALLEINE die pOlitiker sind mal wieder Schuld & lassen wie immer die eigene, absolut unschuldige Bevölkerung für ihre Fehler bezahlen, u.a. mit dem Leben…
Flüchtlinge? – Neidappt (sagt man in Baden).
Es sind in Wirklichkeit Invasoren.
Oder ist etwa die Wehrmacht 1939 nach Polen geflüchtet?
wir haben ganz andere – dringlichere verbrechen zu bekämpfen…endlich kommt was gutes über den großen teich zu uns…USA setzen deutsche „Antifa-Ost“ auf Terrorliste
In einem ungewöhnlichen Schritt stuft die Trump-Regierung vier linksextreme Organisationen als Terrorgruppen ein – in Europa. Betroffen ist auch eine Gruppierung in Deutschland.
Verpflichtung haben wir nicht, allerdings füllen sich Politiker damit ihre Taschen!
Deutschland spielt nicht das Sozialamt der Welt, es ist mittlerweile das Sozialamt der Welt.
Zum Nachlesen; https://www.un.org/Depts/german/gv-73/band1/ar73195.pdf
Der sogenannte „Globale Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration“ der
am 10. und 11. Dezember 2018 in Marokko von den Mitgliedsstaaten der Vereinten
Nationen (UN) unterzeichnet wurde, ist in Kraft getreten. Im Kern beinhaltet dieser
Pakt die Gleichstellung von Migranten aller Art, unabhängig von ihrem legalen Status,
mit echten Flüchtlingen, die einen Schutzstatus genießen. Dies hätte zur Folge, dass
künftig Staaten gemäß den neuen UN-Richtlinien gegen die „Menschenrechte“ verstoßen
würden, wenn sie illegale Einwanderer ausweisen oder illegale Grenzübertritte unter
Strafe stellen. Wann immer Menschen sich in einer schwierigen Lage wozu gemäß der
UN schon Ernährungsunsicherheit, Armut oder die „Folgen des Klimawandels“ zählen
befinden, könnten sie beispielsweise nach Europa kommen und Zugang zu allen sozialen
Sicherungssystemen erhalten. Die EU ist die oberste Behörde die dafür Sorge tragen
muss, dass die EU-Mitgliedstaaten sich auch daranhalten!
Passend dazu, die Merz-CDU bürgert mehr ein als sein Amtsvorgänger Kanzler Scholz in der Ampelkoalition
https://pi-news.net/2025/10/achtung-reichelt-cdu-buergert-mehr-menschen-ein-als-je-zuvor
Was für eine Verarsche: 15.000 Ausreisewillige wieder zurück und Afghanen-Nachschub aus Pakistan
Die Friedrich-Merz-Regierung versprach vor dem Regierungswechsel eine radikale Migrationswende: Weniger Zuzug, mehr Abschiebungen, ein Ende der unkontrollierten Masseneinwanderung. Doch was ist Realität: Verarsche des deutschen Steuerzahlers.
Statt Kurskorrektur in der unkontrollierten, mehrheitlich muslimischen Massenmigration hat sich nichts aber auch gar nichts geändert: Seit August ist klar: Über 15.000 Migranten, die nach geförderter Ausreise mit Prämie – bis zu 3.000 Euro – prompt zurückkehren und wieder Leistungen kassieren. Und dann fast zeitgleich: Trotz angeblichem Stopp werden Afghanen per Linienflug aus Pakistan nach Deutschland geholt.
Seit 2022 haben mehr als 15.000 Ausreisewillige dank der „Rückkehrprämie“ das Land verlassen – freiwillig, mit vollen Taschen. Kosten für den Steuerzahler: Millionen. Doch statt dauerhafter Abwesenheit strömen sie zurück wie die Lemminge. Warum? Weil Deutschland der Jackpot ist: Bürgergeld, freie Unterkünfte, medizinische Versorgung ohne Gegenleistung. Merz‘ Innenministerium, schweigt dazu peinlich berührt, während Gerichte – infiltriert von linksgrüner Justiz – Rückkehrer schützen. Das ist kein Versehen, das ist System! Die CDU, die vor der Wahl zwar nicht wörtlich aber dennoch von „Remigration“ schwafelte, lässt weiterhin zu, dass unser, bereits am Rande des Belastbaren angekommenes Sozialsystem als Einladungskarte missbraucht wird. Jeder Rückkehrer kostet dem Steuerzahler Tausende – für Wohnen, Bildung, Integration, die nie kommt. Hinzu kommt: Viele dieser „Geflüchteten“ waren schon mal straffällig.
Aber damit nicht genug: die Regierung toppt den Irrsinn mit frischem Nachschub. Wie Apollo News berichtet, landen derzeit die dritte Gruppe afghanischer „Aufnahmezusagen“ aus Pakistan in Hannover.
https://journalistenwatch.com/2025/10/30/was-fuer-eine-verarsche-15-000-ausreisewillig-wieder-zurueck-und-afghanen-nachschub-aus-pakistan/
Genau wie befürchtet: „Chancen-Aufenthaltsrecht“ dient massenhaft zur Sabotierung gerichtlich verfügter Abschiebungen
https://journalistenwatch.com/2025/11/13/genau-wie-befuerchtet-chancen-aufenthaltsrecht-dient-massenhaft-zur-sabotierung-gerichtlich-verfuegter-abschiebungen/