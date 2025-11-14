Warum Europa keinerlei Verpflichtung hat, Sozialamt der Welt zu spielen

Da immer wieder die Behauptung aufkommt, Europa hätte eine moralische Verpflichtung Migranten aufzunehmen, weil der Westen schließlich am Elend der ganzen Welt schuld ist:

Es ist weder moralisch noch sonst irgendwie zu rechtfertigen, dass Menschen, nur weil sie von Umständen profitieren, auf die sie selbst keinerlei Einfluss haben und die nicht von ihnen persönlich geschaffen wurden (wohl aber von ihren Vorfahren in Generationen unter Schweiß, Mühsal und in blutigen Entwicklungsprozessen), nun jedes Recht auf Selbstverteidigung und Erhalt ihrer Werte aufgeben müssen. Zudem die Aufnahme von Flüchtlingen kein einziges der Probleme der Herkunftsländer löst – unabhängig davon, von wem diese verursacht wurden.

Das gängige Argument, dass der Reichtum Europas und des Westens sei nur eine Folge der kolonialen Ausbeutung, ist unhaltbar. Wer sich mit der Materie auseinandergesetzt hat, weiß, dass beispielsweise Frankreich beinahe ebenso viel Geld in seinen Kolonien investiert und letztlich verloren hat, wie es von dort erhalten hat – für Infrastruktur, Bildung, militärische Sicherung. Abgesehen davon, dass gerade Deutschland erst 1871 Nationalstaat wurde und daher erst spät (bis zu 400 Jahre nach anderen europäischen Kolonialmächten) in diese imperialistische Politik “einstieg”), war das Hauptmotiv für das Kaiserreich vor allem Prestige und Machtdominanz gegenüber den anderen Großmächten. Finanziellen Nutzen brachte Deutschland sein “Platz an der Sonne” kaum.

Der ausgeblendete islamische Sklavenhandel

Zumal Sklaverei und Ausbeutung nicht zwangsläufig Wohlstand generieren: Die großen afrikanischen Sklavenjägerstaaten wie Dahomey lebten tatsächlich hauptsächlich oder ausschließlich von der Versklavung schwächerer Nachbarn. Bezeichnenderweise wird auch der islamische Sklavenhandel in diesem Zusammenhang selten erwähnt, der nicht nur eine weit längere Tradition als der westlich-christliche Sklavenhandel hat, sondern diesem auch zahlenmäßig und an Grausamkeit in nichts nachstand. Die Barbareskenstaaten raubten noch im 19. Jahrhundert im Mittelmeerraum Europäer und verkauften sie an andere arabische Länder. Eine Sklavenemanzipation und formale Ächtung dieser Geißel der Menschheit gab es im islamischen Kulturraum – anders als im Westen mit Lincolns Proklamation – nie. Sklaverei existierte in beinahe allen menschlichen Kulturen über Jahrtausende hinweg – aber nur eine Kultur hat die Sklaverei abgeschafft und das Verbot weltweit durchgesetzt.

Wie sich daraus eine moralische Verpflichtung Europas ableiten lassen soll, partout jeden, der an unsere Pforten klopft, aufzunehmen und zu versorgen, ist mir schleierhaft. Das postkolonialistische Weltbild ist da reichlich undifferenziert. Der einseitige Schuldvorwurf soll davon ablenken, dass die meisten der Probleme der Herkunftsländer tatsächlich hausgemacht sind – etwa die Bevölkerungsexplosion, um nur einmal das drängendste zu benennen. Wäre sich die Bevölkerung Europas wie in manchen westasiatischen und vielen afrikanischen Staaten alle 30 Jahre verdoppeln, hätten auch wir ganz andere Probleme hier. Ironischerweise ist dieses Bevölkerungswachstum nur durch westliche Lebensmittellieferungen und medizinische Versorgung überhaupt möglich. Würde Europa nur ein Zehntel des Bevölkerungszuwachses der Entwicklungsländer aufnehmen, wären das schon mehr Menschen, als im gleichen Zeitraum in Europa geboren werden – und der Effekt wäre in den Herkunftsländern nicht einmal spürbar…