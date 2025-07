Warum Frauke Brosius-Gersdorf und Alena Buyx die wahren Frauenfeinde sind

Mein bester Freund meint, ich sei frauenfeindlich. Gut, das sehe ich ja auch so! So ist es doch auffallend, dass das hiesigen weibliche Führungspersonal immer häufiger den Anlass gibt, den Umgang mit Frauen aus Nietzsches „Also sprach Zarathustra“ mit Leben zu füllen. Sei es die staatlich anerkannte, weil staatlich alimentierte, intelligenzsuchende Heidi Reichinnek, die schon mal fordert, mit radikalen Moslems über Gendergerechtigkeit zu sprechen (ich wünsche viel Erfolg!) oder die grün-sedierte Warzenfee Claudia Roth, die aber auch gar kein Problem hat, mit Judenfeinden zu kuscheln: Dieses weibliche Personal in Spitzenämtern gibt Anlass, die Kompetenz des geraden Denkens bei Frauen in Frage zu stellen – obgleich es doch auch ganz andere Kandidatinnen gäbe.

Mit Letzteren ist ganz sicher nicht die ehemalige Vorsitzende des Ethikrates, die “Buyx der Pandora”, gemeint. Beginnt die erst einmal zu reden, so bringt sie das unkontrollierte Unheil über das Land – ganz so, wie es die Legende der anderen Büchse, die der Pandora, erzählt. Ihr berühmtester Satz: „Freiheit ist nicht einfach, machen zu dürfen, was man will“ – wurde zum Mantra eines Ethikrats, der sich unter ihrer dilettierenden “Führung” zunehmend zum Vollstrecker einer irren Panikpolitik degradierte. Kritische Stimmen innerhalb des Rates wurden marginalisiert; Buyx trat öffentlich kaum als Vermittlerin divergierender Positionen auf, sondern als verlängerter Arm der in der Coronazeit faschistoid agierenden Bundesregierung. Ihre ständige kollektivismusgeile Überbetonung von „Verantwortung“ diente als rhetorisches Totschlagargument gegen Bürgerrechte – wie bei ihrer Aussage: „In der Pandemie hat jeder die Verantwortung, sich impfen zu lassen – auch wenn er selbst nicht gefährdet ist.“ Dass sie dabei weder über Langzeitwirkungen noch über den realen Nutzen differenziert reflektierte, ist ein wissenschaftlicher Offenbarungseid und staatspolitische Propaganda.

Steigbügelhalter einer autoritären Politik

Insofern ist es gar kein Wunder und nur folgerichtig, dass ausgerechnet diese Matrone des Autoritarismus volle Unterstützung für die SPD-Verfassungsrichterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf bekennt. Gemeinsam mit 280 weiteren Universitätsvertretern veröffentlichte sie nun ein Statement, das den öffentlichen Umgang mit Brosius-Gersdorf kritisiert; dieser sei nämlich geeignet, „die Kandidatin, die beteiligten Institutionen und mittelfristig über den Verfall der angemessenen Umgangskultur die gesamte demokratische Ordnung zu beschädigen“, heißt es in der Stellungnahme. Brosius-Gersdorf sei eine „hoch angesehene Staatsrechtlerin“ und ihre wissenschaftliche Reputation infrage zu stellen daher unsachlich. Das ist insofern interessant, wenn man sich anschaut, welche Positionen die SPD-Kandidatin beispielsweise zum Thema Abtreibung vertritt.

So plädierte Brosius-Gersdorf indirekt für eine Legalisierung selbiger bis zur Geburt und sprach Ungeborenen bis kurz vor der Geburt die vollständige Menschenwürde ab, was einen totalen Bruch mit der Rechtstradition des Verfassungsgerichts, dem sie bald angehören soll, darstellt. In einem Interview forderte sie: „Ein Schwangerschaftsabbruch ist eine persönliche Entscheidung – keine, die vom Strafrecht gelenkt werden sollte.“ Juristisch ist sie durch zahlreiche Stellungnahmen eher als Aktivistin denn als nüchterne Rechtsgelehrte in Erscheinung getreten – etwa im Zusammenhang mit der Diskussion um den Paragraphen 219a Strafgesetzbuch, in der sie ihre politische Agenda über juristische Ausgewogenheit stellte.

Linksverbrämte Akademia

Man hätte erwarten können, dass Brosius-Gersdorf gestern, als sie bei Markus Lanz im ZDF ihr bisheriges Schweigen brach, distanzierende, selbstkritische und klarstellende Einordnungen ihrer Extrempositionen vornahm. Doch nicht einmal das tat sie. Ihre Tendenziosität, ihren weltanschaulichen Bias bewies sie auch dort wieder. Auch das eine Parallele zu Alena Buyx, die bislang ebenfalls keine Reue oder Selbstkritik zu ihrem unseligen Corona-Wirken und ihrer damaligen Spaltungslust zeigte. So gesehen darf es keinen wundern, dass Frau Buyx nun Frau Brosius-Gersdorf verteidigt. Die Tatsache, dass die ehemalige Chefgouvernante des Unethikrates Kritik an ihrer wissenschaftlichen Arbeit als unsachlich abtut, ist insofern spannend, als Plagiatsjäger Stefan Weber Brosius-Gersdorf zahlreiche Ungenauigkeiten in ihrer Habilitationsschrift attestierte. Doch das interessiert in Zeiten einer linksverbrämten Akademia nicht, die längst zum Steigbügelhalter einer autoritären Politik geworden ist.

Im Grunde genommen sind Leute wie Buyx und Brosius-Gersdorf selbst misogyn. Denn sie suggerieren ein zutiefst staatsdevotes Frauenbild, das mit der Abwesenheit von Schläue und intellektueller Tiefe, dafür aber mit einem zutiefst unterwürfigen und autoritätshörigen Gesellschaftsbild glänzt. Wenn das das Beste sein soll, was das weibliche Geschlecht an gesellschaftlichem und politischem Führungspersonal aufzubieten hat (von Baerbock, von der Leyen & Co. wollen wir gar nicht erst reden), dann gute Nacht.

Sie bleibt untauglich für das Amt

Ihr fragwürdiges Freiheitsverständnis und ihre Staatshörigkeit hat Frau Brosius-Gersdorf in gestrigen der Lanz-Sendung bestätigt: Sie meinte dort in einer kruden, larmoyanten Art, es habe noch nie eine solche mediale Debatte über die Kandidatur einer Verfassungsrichterin gegeben, weil sie ihrer Meinung nach später ohnehin nicht glaube, eine wichtige Person zu sein. Einerseits hat sie recht: Es hat so etwas noch nicht gegeben, weil es eine derart aktivistische Kandidatin bislang nicht gab. Andererseits ist sie in dem Moment, in dem sie Bundesverfassungsrichterin wird, eine wichtige Person. Sie steht nun einmal im Fokus der Öffentlichkeit, da sie der Öffentlichkeit – in diesem Fall dem deutschen Volk – insofern eine Dienerin sein müsste, als sie eine von 16 Bundesverfassungsrichterinnen wäre, die höchst relevante Entscheidungen für das deutsche Volk zu treffen haben.

Das Verfassungsgericht spricht nicht nur Recht, sondern macht zwangsläufig Politik – und genau deshalb will die SPD auch eine solche Funktionärin dort installieren, um trotz schwindender Wählerunterstützung und anhaltendem Bedeutungsverlust weiter die Politik bestimmen zu können. Übrigens steht auch Brosius-Gersdorfs Mann dann im Fokus – einerseits, weil auch er Teil der Öffentlichkeit wäre, wenn er der Gemahl einer der wichtigsten Richterinnen des Landes ist, doch andererseits, weil es eigentümliche Parallelen zwischen wissenschaftlichen Texten von ihr und ihm gibt. Egal, wo man diese Frau anfasst: Alles stellt sich als falsch oder zumindest fragwürdig heraus.

Krude aktivistische Meinungen

Das heißt übrigens nicht, dass sie – aufgrund ihrer kruden aktivistischen Meinungen – Morddrohungen bekommen sollte oder dürfte – wie sie bei Lanz schilderte, obwohl es an den auch von der SPD verbreiteten geteilten Darstellungen Zweifel gibt. Wenn es diese Drohungen gab, wäre das nicht nur nicht hinnehmbar, sondern auch ein neuerliches Zeichen für eine kaputte Gesellschaft, in der rohe Gewalt mehr zählt als ein Gesetz, das im Zweifel politisch gebrochen wird.

Jenseits dessen halte ich Frauke Brosius-Gersdorf für untauglich für dieses Amt – und das übrigens nicht, weil sie eine Frau ist. Ich würde sagen: Es gibt zahlreiche Beispiele starker und unabhängig denkender Damen, die das Bild des vermeintlich schwachen Geschlechts widerlegen. Von Hannah Arendt bis Heidi Kabel, Ayn Rand oder Florence Gaub stehen genug Powerfrauen solchen Charakterleichen wie Alena Buyx und Frauke Brosius-Gersdorf entgegen. Doch Letztere prägen zunehmend das Bild der Frau in den Medien. Insofern bin ich dann doch nicht ganz so frauenfeindlich. Es sind nämlich die genannten Damen selbst, die dem Image ihres Geschlechts einen Bärendienst erweisen.