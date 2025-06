Warum ich Donald Trump mag

“Ich mag Trump.” – “Kein Witz? Wo doch alle, wenigstens die meisten Europäer, Trump entweder für kriminell oder verrückt halten?” – “Nein, kein Witz. Zudem haben ihn die Wähler der USA mit einer bemerkenswerten Mehrheit zum Präsidenten gewählt!” – “Dann sind eben auch die Amis verrückt!” – “Ist das nicht etwas zu einfach gedacht, könnte es nicht sein, dass wir hier in Europa ein völlig verzerrtes Bild haben, verursacht durch unsere ‚Qualitätsmedien‘, die in ideologischer Engführung völlig einseitig den ‚erweckten‘ Gegnern Trumps in den USA folgen und deren Argumente ungeprüft übernehmen?” Solche Dialoge dürfte der eine oder andere aus seinem Bekanntenkreis kennen. Ich bekenne mich jedenfalls dazu und stehe auch dazu: Ich mag Trump!

Aber was macht eigentlich den US-Präsidenten trotz aller Anfeindungen eigentlich so stark, wenigstens in den USA? Eines ist klar: Er ist völlig anders als die bisherigen politischen Leitfiguren und vor allem als die, die wir vor allem in Europa gewohnt sind. Trump ist die Verkörperung des männlichen Prinzips. Er steht für das Aufragende, Starke, Sichtbare, Wehrhafte. Dafür wird er von den Feministen jeglichen Geschlechts gehasst, die sagen: “Wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden.“ Die weiblichen Feministen hassen ihn für eben diese Männlichkeit, die sie nicht überwinden können – und die männlichen hassen ihn, weil er ihnen die eigene Feigheit und Verlogenheit vor Augen hält. Trumps weibliche Follower wiederum wissen, dass seine Stärke auch ihnen nützt, denn er bietet Schutz und Ordnung. Und die männlichen Follower sehen in ihm ein Rollenmodell, ein dringend benötigtes Vorbild im Kampf der Geschlechter. Er macht ihnen Mut.

Die USA kennen keine Obrigkeit

Zwar ist sein Politikstil gewöhnungsbedürftig, aber für die USA scheint dieser genau das Richtige zu sein. Das Phänomen Trump ist nur in den USA möglich, wo seit der Landung der Pilgerväter bis heute vor allem der eigene Erfolg zählt. Hier gab es von Anfang an keine Fürsten und Könige, die das letzte Wort hatten, und keine Obrigkeiten wie in Europa. Die Amis mussten es stets selber schaffen – und dazu waren sie bereit. Sie erwarteten vom Staat, in Ruhe gelassen zu werden; sie wollten keine Bevormundung und erwarteten von ihm auch keine Hilfe. Kasko-Mentalität, Sozialneid und Umverteilungsprinzip ist ihnen seit jeher fremd. Amerikaner setzen bis heute auf die Freiheit mit allen guten wie schlechten Folgen – und das verleiht ihnen die notwenige Härte.

Gewiss; das “happy end” des Strebens nach Glück (“purpose of happiness”) hat dabei oft dogmatische Züge; aber es ist als Lebensziel und -inhalt hilfreich – im Gegensatz zum europäischen, dekadenten Pessimismus, der meist nicht weiterbringt. Die amerikanische Variante der Freiheit ist bis heute in Europa verdächtig, zumindest unbeliebt, weil anstrengend – da man doch auch durch den Umverteilungs- und Sozialstaat zum erstrebten Wohlstand kommen kann. Der Lohn der Freiheit ist in den USA aber weniger das “Wohlleben” als vielmehr das Gefühl der Zufriedenheit und des Stolzes auf die eigene demokratische Kontrolle. Trump, Selfmademan und durchsetzungsstarkes Alphatier, verkörpert für seine Anhänger, was man erreichen kann, wenn man nur will.

Ein Riese, der ungeduldig das Apfelbäumchen schüttelt

Zwar übertreibt Trump oft; er sagt auch mal die Unwahrheit, bläht sich auf, schockiert mit spinnerten Ideen (man denke nur an Grönland, Panama, Kanada). Ja, er lügt zuweilen – aber er ist nicht verlogen. Er ist authentisch. Seine Angriffe und Emotionen sind unverstellt, er kämpft mit offenem Visier und furchtlos – und bringt auf diese Weise Handlungsspielräume in die Politik ein, an die niemand gedacht oder nicht laut auszusprechen gewagt hat. Sein Zickzack-Kurz verstört viele. Er verhält sich wie ein Riese, der ungeduldig das Apfelbäumchen schüttelt, um schneller ernten zu können. Solange er den Stamm nicht bricht, ist das eine gangbare Option – zumal die anderen von der möglichen Ernte immer nur reden und nicht handeln.

Trump und Putin, der ebenfalls von Mainstream gehasst wird, verstehen sich, weil sie eine ähnliche Perspektive auf die Welt haben. Als Repräsentanten von Weltmächten sehen sie nichts als Gott (oder die “Geschichte”) über sich, und betrachten das Völkerrecht eher als Handlungsempfehlung denn als striktes Gebot, wenn es darum geht, den großen Linien der Weltpolitik (oder das, was sie dafür halten) zu folgen. Sie erkennen in ihrem Bestreben, ihre Imperien zusammen zu halten, eine historische Notwendigkeit. Die Führungsfiguren kleiner und mittlerer Staaten verstehen das zumeist nicht; sie neigen eher zu einer quasi scholastischen Auslegung des Völkerrechts. Dabei ist dieses Völkerrecht offensichtlich eher ein Regelwerk für die Frösche: Vernünftig, aber inadäquat für die ganz Großen.

Trump ist alles, aber kein Faschist

Trump einen Soziopathen oder Faschisten zu nennen, ja, ihn gar mit Hitler zu vergleichen, ist grotesk. Hitler war eiskalt, maßlos, einer, dem der Untergang des eigenen Volkes am Ende egal war, weil es sich aus seiner Sicht als zu schwach war erwiesen habe, um seine Wahnvorstellungen umsetzen, wie er im April 1945 im Bunker bekannte. Dieser Hitler war kein Patriot, auch wenn er “Deutschland über alles” brüllte. Die US-Antifa sagt: “Wir brauchen keinen König!” – und meint damit Trump. Doch der hat seinen Job nicht auf Grund irgendeiner Thronfolgeregelung erhalten, sondern ist der demokratisch gewählte Vertreter des ganzen Volkes. Und verkrustete Machtstrukturen, die an das vordemokratische Europa der Fürsten und Könige erinnern, gibt es auch im linken Kalifornien mit seinen Polit-Dynastien (oder in Deutschland mit seinem rotgrünen Filz). Die US-Democrats und die ihr hörige US-Antifa stört das nicht – denn sie glauben, dass ihre Leute ein natürliches Recht auf Extrawürste haben. Sie spielt ein perfides Spiel, um den drohenden Machtverlust aufzuhalten.

Gegen das, was diese Kräfte unter Obama und vor allem unter Biden errichtet haben, wirkt Trump wie ein eiserner Besen, der den überfälligen Hausputz besorgt. Ja, Trump ist autoritär – aber er nutzt diese Autorität, um den Kampf gegen die “Bolschewoken”, gegen eine völlig denaturierte Welt einer Minderheit, die jeden Kompass der Vernunft verloren hat, zu führen. Dabei weiß er eine stabile Mehrheit der US-Wähler hinter sich. Hierzulande mag man darüber zetern und schimpfen; doch spätestens in einigen Jahren wird eine Politikwende auch Europa folgen.

Die Geschichte wird urteilen

Die Gefahr, die von Trump ausgeht, ist die Hybris, die den Übermächtigen immer dann droht, wenn ihre Umgebung zu schwach ist, um notwendige Korrekturen einzubringen. Aber es gibt ein Korrektiv, das auch die Übermächtigen akzeptieren müssen: Die Atombombe. Sie ist in der Tat mächtiger als die Weltmächte. Sie spielt die Rolle der Nemesis, da das Völkerrecht allein nicht stark genug ist. Die Frösche spielen gern (in Gedanken) mit dem Einsatz dieser Bombe, oder sie ignorieren sie ganz; aber sie ahnen wohl, dass ihre Pläne vor der Wirklichkeit ohnehin nicht bestehen können.

Am Ende wird man sehen, wo Trump Recht hatte. Im Fall Ukraine bewegt sich etwas, wenn auch langsam (die Europäer, die Frösche, können nur quaken), und auch der Kampf um die Zölle zeitigt neue Wege. Spannend zu sehen sein wird, wie die Krise im Nahen Osten weitergehen wird. Die bunkerbrechende Bombardierung der iranischen Nuklearanlagen war alternativlos, angesichts der Entschlossenheit der Mullahs, Israel von der Landkarte zu tilgen. Hier führte Diplomatie nicht weiter. Trumps entschied als Realpolitiker für ein Eingreifen, tat jedoch gleichzeitig alles, um einen Flächenbrand und eine weitere Eskalation des Konflikts zu verhindern. Das Ergebnis scheint ihm – bislang jedenfalls – Recht zu geben.