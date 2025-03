Warum Konservatismus nicht die Lösung, sondern das Problem ist

Man kann von Alexander Kissler halten, was man will – aber schreiben kann er. In Speyer geboren, dort, wo der „Dom zu“ zugegen sein soll, studierte der Journalist unter anderem in Gießen, eine Stadt, die bis auf ihr Elefantenklo nur noch für ihre atemberaubende Hässlichkeit bekannt ist. Danach macht der smarte Journalist schnell Karriere. Von der Alpen-Prawda “Süddeutsche” bis hin zu “Cicero”, “Neue Zürcher Zeitung” und nunmehr “Nius” profilierte sich der Literaturwissenschaftler als lesens- und hörenswerte und vom juste milieu (zumindest bis zu seiner derzeitigen Station bei “Nius”) stets gerade noch akzeptierte sogenannte “konservative” Stimme. Gelegentlich durfte Kissler im ARD-“Presseclub” (die Vergangenheitsform ist bewusst gewählt) als eines der dort früher noch gelegentlich aufgebotenen Feigenblätter fungieren, mit denen für den gemeinen Gebührenzahler Meinungspluralismus simuliert und Alibi-Positionen jenseits des linken Mainstreams zu vorzuschützen.

Anscheinend geht das auch auf X, vormals Twitter. So schreibt Herr Kissler vor wenigen Tagen Folgendes: „Konservative, die sich dagegen wehren, als ‚rechts‘ bezeichnet zu werden, sind wohl kaum Konservative.“ Die Aussage ist so richtig, wie sie falsch ist. Das Problem ist, dass der Kollege hier einen Kategorienfehler begeht: Denn “konservativ” ist im Gegensatz zu “rechts” eben keine politische Richtung, sondern eine allgemeine Lebenseinstellung, ein ganz bestimmter Bezug zu ganz bestimmten Werten. Wäre dies anders, dann könnte man auch von einem Motor erwarten, dass er sich als Karosserie bezeichnet. Gut, das ist in einem formal geisteskranken Zeitgeist, in dem sich Frauen als Männer definieren, Männer als geschlechtlos, Geschlechtslose als Geschlechtserkrankte (oder wahlweise als biodynamisch-demeterzertifiziert nonbinär) das geringere Übel.

Konservativ klingt nun mal nach Konserve

Aber im Ernst: Wenn „konservativ“ die Karosserie ist, also das Wertegerüst, gewissermaßen das Temperament, weshalb müssen Rechte dann ausgerechnet konservativ sein? Im Prinzip kann ein 300-PS-Motor in einem Trabant laufen. Oder anders ausgedrückt: Rechts bedeutet, eine natürliche Ordnung, also auch Hierarchien – seien sie gesellschaftlich oder biologisch – zu akzeptieren. Ungleichheit ist hierbei kein tragischer Zustand, den linke Gesellschaftschirurgen heilen müssen, sondern die Voraussetzung für eine funktionierende Nation. Erst wenn man Unterschiede akzeptiert, kann man den anderen respektieren. Eine künstliche Gleichheit, wie es Linke fordern, ist nicht nur unphysiologisch, was das menschliche Wesen angeht, es ist auch schlicht respektlos. Selbstverständlich ist eine Frau strukturell anders als ein Mann; natürlich ist das Gemüt eines Koreaners ob der kulturellen Prägung anders als das eines Schweizers. Die sozialistische Gleichmacherei diskriminiert dagegen strukturell, gewissermaßen „von Haus aus“.

Bei alledem ist konservatives Denken mindestens nicht hilfreich. Denn konservativ bedeutet das Bewahren des Status quo, ohne ihn aktiv gestalten zu wollen. Es fehlt schlicht die notwendige Dynamik, um die natürliche, gottgegebene Ordnung neu zu denken. Doch das ist bitter nötig: Es geht nichts Bewahren per se. Es kann unmöglich der Ernst der sogenannten Konservativen sein, die Regenbogensekte “bewahren” zu wollen, oder die Messermigration oder die vermaledeite Klimadiktatur. Daher hat der Autor Martin Mosebach völlig recht, wenn er meint, er sei nicht konservativ, weil ihm das zu sehr nach “Konserve” klingt. Gut, Mosebach bezeichnet sich als reaktionär, aber selbst das ist noch dynamischer als der Pollunderkonservatismus der Sauerland-CDU.

Unsere Politiker heißen nicht Wilders, sondern Linnemann

Ich war noch nie konservativ und werde, so wahr mir Gott helfe, auch nie konservativ denken können. Mein Lebensstil ist das Gegenteil von bewahrend; eher verschwendend, ja, tatsächlich eher progressiv und manchmal auch selbstzerstörerisch. Als ich links war, waren meine Gegner die Bourgeoisie, die braven Kirchgänger, die Christsozialen – kurzum: die Reihenhaus-Hitlers. Heute sind meine Gegner die Grünbürgerlichen, die sogenannten liberal-konservativen – kurzum: die Reihenhaus-Hitlers. Für mich hat sich also gar nichts geändert. Es ist eher so, dass sich eine Gesellschaft entschieden hat, grünen Suizid zu begehen. Ihr wolltet das. Die Tatsache, dass entsetzlich einfältige und nicht minder verlogene Versager wie Friedrich Merz in Deutschland gewählt werden, ist kein Naturereignis, kein Meteorit, der vom Himmel fiel, und auch keine höhere Macht.

Vielmehr sind 28 Prozent CDU und 12 Prozent für die grüne Scheißhaussekte Ausdruck einer im Kern geisteskranken Verwahrlosung und Gleichgültigkeit einer Gesellschaft ohne Gott. Seit die Leute sich entschieden haben, in einem unheiligen Atheismus zu flüchten, heißen die Glaubenssätze wie folgt: Klima, Gender, Samstag die Straße kehren und dreimal im Jahr in den Urlaub. Damit ist weder ein Krieg zu beenden noch Fortschritt zu generieren. Unsere Politiker heißen nicht Geert Wilders. Sie heißen auch nicht Javier Milei und hören auch nicht auf den Namen Orbán oder Zemmour. Unsere Apparatschiks nennen sich Carsten Linnemann. Noch Fragen?

Konserven bleiben das Problem

Von daher kann ich Alexander Kissler schwer böse sein, nicht zuletzt, weil ich ihn für den fähigsten – Achtung, Trigger! – Schreibenden in deutscher Sprache halte. Er kommt nun mal aus einer Zeit, in der konservative Politiker in einer Gesellschaft Politik gemacht haben, die noch nicht gottlos von grünen Utopisten vergewaltigt wurde. Bestimmt konnte man vor 30 Jahren in Deutschland noch aktuelle Werte bewahren. Doch das Deutschland 2025 ist, jenseits seiner liebevollen Städte – von Uelzen bis Uffenheim, von Meiningen bis Marktbreit und bestimmt auch in Speyer, nicht aber in Gießen –, jenseits seiner kulturellen Errungenschaften, soweit sie nicht bereits abgerissen wurden, kaum noch bewahrenswert.

Hier grassieren das politische Strafrecht, Polizeigewalt, die Biografien zerfetzt, kernblöde Politiker, Regelwahnsinn von seelenlosen Beamten, öffentlich-rechtlicher Tumbfunk, die Grünen, die Mauerschützenpartei mit IM Notar, die deutsche Bahn, politische Gefangene (siehe Schlomo Finkelstein). Hier gibt es nichts zu bewahren. Hier gilt es, etwas zu ändern. Und da stehen Konservative im Weg.