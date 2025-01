Warum Liebesbeziehungen mit Menschen, deren Herz links schlägt, zum Scheitern verurteilt sind

Ein guter Kumpel trauert gerade einer Frau nach. Und da ich in Sachen Liebeskummer so eine Art Experte bin, gab ich ihm ein paar Ratschläge. Der vielleicht wichtigste Rat war: Hätte auf Dauer eh nicht geklappt, da ihr Herz links schlägt. Diesen Ratschlag hätte ich meinem Kumpel vor … na, sagen wir mal vor zehn Jahren nicht gegeben. 2014 war es meines Erachtens noch so halbwegs möglich, einen Menschen zu lieben, der Mao besser als Milei findet. Aber 2014 ist vorbei, lange vorbei. Aus dreieinhalb Gründen halte ich eine Liebesziehung zwischen einem vernünftigen und einem linken Menschen heutzutage für nicht mehr möglich.

Grund 1: Das Private ist erstmals politisch geworden. Einer der bekanntesten Slogans der 68er im letzten Jahrhundert lautete: „Das Private ist politisch!“ Das Alltagsleben sollte aus Sicht der Linken revolutioniert werden. Was damals Quatsch war, ist heute Realität. Ein paar Beispiele.

Er: „Hab uns zwei Karten fürs Festival am nächsten Wochenende besorgt! Freust du dich?“

Sie: „Nä! Da treten fast nur Männer auf! Wir brauchen auf Festivals endlich eine Frauenquote!“

Oder:

Er: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Babe!“ (Drückt ihr einen Schlüssel für das neue „Mini“-Cabrio in die Hand.)

Sie: „Das ist ja ein Verbrenner! Du Klimakiller!“

Politisierung des Zwischenmenschlichen

Oder:

Er: „Du, ich les grad, der New Yorker Senat hat bereits 2019 Abtreibungen bis zur Geburt legalisiert!“

Sie: „Ja, und? MEIN Körper, MEINE Entscheidung! Was mischt DU Dich da überhaupt ein, als Mann, hä?!“

Oder:

Er: „Die einzige Schule im Viertel hat einen Migrantenanteil von 80 Prozent, wollen wir Elias da wirklich einschulen?“

Sie: „Nazi! Refugees welcome! Kein Mensch ist illegal!“

Oder:

Er: „Soll ich dir auch eine legen? Wo doch Silvester ist?“

Sie: „Weißt du eigentlich, wie viel Leid hinter der Produktion von einem Gramm Kokain steckt? Ist es wenigstens Bio-Koks?“

Und so weiter und so fort. Ihr versteht die Richtung.

Grund 2: Links gleich geistesgestört. Der abgegriffene Spruch „Wer mit 20 nicht links ist, hat kein Herz, wer mit 40 immer noch links ist, hat kein Hirn“, gilt nicht mehr. Inzwischen weiß jeder, der es wissen will – egal, ob 20 oder 40 –, dass die heutige linke Politik unaufhaltsam in den Abgrund führt.

Linke sind Nieten im Bett

Während die Kämpfe der Linken von ganz, ganz früher noch nachvollziehbar waren – Gleichberechtigung der Geschlechter, der Hautfarben, der sexuellen Identitäten, mehr Rechte für Arbeiter, weniger Kriege und so weiter – sind die Kämpfe der Linken von heute für Menschen mit einem funktionierenden Hirn nicht mehr begreifbar. Massenmigration bis zum Volkstod, Geschlechtsumwandlungen für Kinder, Waffenlieferungen in Krisengebiete. Um nur mal drei Beispiele zu nennen. Kurzum Heutzutage links zu sein ist für mich mit einer Geistesstörung gleichzusetzen.

Grund 3: Die Sache mit dem sozialen Umfeld. Die Linken von heute sind in etwa so tolerant wie Hitler, Stalin oder Honecker. Alles, was nicht links ist, gilt als „nazi“. Was einen gemeinsamen Bekannten- und Freundeskreis unmöglich macht. Das politisch ungleiche Paar wäre also komplett auf sich allein gestellt. Das kann auf Dauer nur sehr schwer funktionieren.

Und es gibt noch einen Grund 3,5: Linke haben es im Bett einfach nicht drauf! Der letzte Grund ist deshalb nur ein halber, weil er nur für Frauen gilt, die mit dem Gedanken spielen, mit einem Linken zusammenzukommen. Was spätestens im Schlafzimmer scheitern wird. Die meisten Linken sind halt Nieten im Bett. Ein guter Liebhaber braucht neben Feingefühl, Geschicklichkeit, Kreativität und Standfestigkeit eben auch eine gewisse Härte, um eine Frau allumfassend befriedigen zu können. Dafür muss man erst einmal die natürlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau anerkennen. Was Linke nicht tun.

Wir kennen ja die vielen Hilferufe linker BSDM-Frauen, die jammern, weil sie von ihrem linken Freund nicht richtig rangenommen werden. Beliebtestes Zitat: „Er sagt: ,Aber ich kann doch keine Frau schlagen!’“ Mit einem Linken Sex zu haben, ist für Frauen wie mit der besten Freundin zu schlafen. Kann auch mal Spaß bringen, ist aber nichts für die Ewigkeit. Mein abschließender Ratschlag daher: Vergeudet Eure Zeit nicht mit Geistesgestörten jeglicher Couleur!