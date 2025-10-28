Warum löschen deutsche Feuerwehrleute angebliche Kriegstrümmer in Kiew? Dubiose Ukraine-Berichterstattung der „Tagesschau“

Am Wochenende lief im öffentlich-rechtlichen Staatsfunk – hier konkret: der ARD-“Tagesschau” –wieder einmal der übliche Wochenschaubericht zum jüngsten Pflichtbesuch eines deutschen Regierungsmitglieds in Kiew. Diesmal war es Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, die die Nibelungentreue mit der Ukraine personifizieren und die passenden Vor-Ort-Bilder zur gewünschten Kriegsertüchtigung als Hintergrundfolie einer völlig entarteten, selbstzerstörerischen deutschen “Solidarität” mit dem hochkorrupten Land in einseitiger Opferinszenierung gegenüber der mitgereisten ÖRR-Propagandakompanie beisteuern durfte.

Dabei wurde natürlich auch das inzwischen hinlänglich bekannte, übliche Standardprogramm abgespult: Bilder vom Bahnsteig des Kiewer Hauptbahnhofs mit dem Sonderzug, anschließend der unvermeidliche Luftalarm (der zufällig immer dann einsetzt, wenn wieder mal jemand mit dem Geldköfferchen anreist) nebst ritueller Flucht in den Luftschutzkeller nebst zugehörigen PR-Bildern – und anschließend dann Aufnahmen der angeblich soeben angerichteten Kriegsschäden, garniert mit Straßeninterviews von vermeintlich zufällig ausgewählten Bürgern, die allerdings so gar nicht verzweifelt wirken. Das verwundert nicht weiter – denn das Theater ist mittlerweile dermaßen durchschaubar, dass man sich eigentlich die Mühe eines näheren Hinsehens gar nicht mehr machen möchte.

Auffällige Ungereimtheiten

Doch aufmerksame Leser wiesen unsere Redaktion diesmal auf ein bemerkenswertes Detail hin: In der besagten “Tagesschau”-Berichterstattung von Samstagabend waren Aufnahmen angeblicher Löscharbeiten zu sehen, die augenscheinlich in den Trümmern der durch die während des Reiche-Luftalarms zerstörten Kiewer Gebäude entstanden. Auffällig bloß: Dort sind offenbar deutsche Feuerwehrleute bei einem Einsatz zu sehen, deutlich zu erkennen an den hierzulande üblichen Uniformen mit der deutschen, nicht kyrillischen Aufschrift “Feuerwehr” (betreffender Beitrag siehe hier, ab Minute 2:43). Zu Beginn des Beitrag ist zwar auch ein Foto mit kyrillisch beschrifteten Uniformen zu sehen – aber dabei handelt es sich um ein Standbild – doch in den Bewegtbildern werden deutsche Feuerwehrkräfte gezeigt (siehe nachfolgenden Screenshot):

Dies wirft nun natürlich einige brisante Fragen auf. Handelt es sich hier wirklich um Bilder von Löscharbeiten in der Ukraine, konkret in Kiew (ganz abgesehen von der Frage, ob diese wirklich während des Reiche-Besuchs entstanden) – oder wurden hier von der “Tagesschau” womöglich Archivaufnahmen irgendeines Feuerwehreinsatz als Schnittbilder verwendet? Und wenn es sich tatsächlich um Aufnahmen vor Ort handelt: Wieso tragen die Feuerwehrleute deutsche Uniformen mit deutscher Aufschrift? Werden in Kiew offizielle deutsche Feuerwehrleute eingesetzt, oder hat die ukrainische Feuerwehr keine eigenen Uniformen (eine absurde Annahme)?

Ansage! begehrte von der ARD-“Tagesschau” Auskunft zum Sachverhalt; bis Redaktionsschluss erachtete man es dort jedoch nicht für notwendig, sich auch nur die Mühe irgendeiner Rückantwort zu machen. Ist “Deutschlands seriöseste Nachrichtensendung” wirklich so ignorant – oder schweigt man, weil man hier bei der nächsten Propagandalüge ertappt wurde? Vielleicht gibt es ja eine simple, einleuchtende Erklärung für dieses Kuriosum – dann bricht den Hamburger Kollegen doch gewiss kein Zacken aus der Krone, diese öffentlich mitzuteilen. Falls aber nicht, muss man hier ein weiteres Mal vom Schlimmsten ausgehen. Obwohl es eigentlich niemanden mehr verwundert, wenn hier der politischen Inszenierung die staatsmediale auf dem Fuße folgt…