Warum nur einmal Bürgergeld, wenn’s auch 14 Mal funktioniert?

Also, all diese unsozialen Raunzer, die offenbar ihre Steuer… Pardon: ihre Freiheits- und Friedensbeiträge irgendwie zu hoch finden, gehen mir hart auf die Nerven. Immer diese Bildungsverlierer, echt! Weil irgendwo muss ja seit Merkels Schaffung bitteschön all die Transfermarie für Mohammed auch herkommen… sonst würde der am Ende doch gar nicht mehr ins Land kommen wollen, Hilfe! Mehr Bildung tut not. Gern geschehen!

Also bitte: Weniger rummosern, besser spuren! Und der öffentlichen Hand, die euch alle liebt, entsprechende Opfer darbringen! Schließlich braucht sie diese halt einfach wirklich dringend. Die Grüne sagen es doch: Staatskassen leer! Denkt denn nieemand an die Kiiiiinder?! Zumal Mohammed ja auch verkleidet als Omar, Hassan, Ibrahim, Amir, Achmed, Ismael, Khalil, Nasir, Rashad, Yusuf, Tariq, Abdul und Abdullah beim helldeutschen Arbeitsamt – neudeutsch Jobcenter – antänzelt. Dort wird er dann, ein und derselben gleich 14 Mal jeweils verlässlich mit gelebter Willkommenskultur seitens seiner freudestrahlenden Sachbearbeiter_Innen Amelie-Lilith und Thorben-Noah empfangen. Kann auch gut sein, dass die zwei immer noch klatschen – bei den beiden ist schließlich echt alles möglich.

Trick 14 setzt Bildungsniveau voraus

Wichtiger aber sind allen Beteiligten ohnehin die Transferleistungen mit amtlicher Gönnung; die sind ja auch deutlich höher als am Bahnhof. Und die gibts jetzt eben, in Mohammeds Fall, gleich 14 Mal pro Monat. Mohammed hat nämlich – durchaus clever – überrissen, dass 14 Mal Sozialhilfe pro Monat mehr ergibt als einmal Sozialhilfe pro Monat. Alles richtig gemacht!

Ich find’s deshalb auch ziemlich rechts, wenn irgendwelche rechtsrechts ausgerecheteten Rechtspopulisten, rechtsradikalen Rechts-Recken oder rechtsextreme Rechtsaußen vom rechten Rand, zusammen mit nazistischen Hitleristen und den (laut Dokumentationszentrum des österreichischen Widerstands sowie der Amadeu-Antonio-Stiftung weit rechts davon stehenden) Hassnazis, immer noch braune Fascho-Zweifel am spektakulären Bildungsniveau illegaler Einwanderer anmelden möchte. Pfffff! Von wegen: Ich mein‘, keinen Pass haben, kein Wort Deutsch sprechen und selbst in der eigenen Sprache sekundärer Analphabet sein, aber ein integrales Verständnis für Funktionsweise, Usancen und Prozesse des Sozialstaats der Ungläubigen entwickeln, die für den obigen “Trick 14” schon irgendwie nötig sind: Zugegeben, das ist schon irgendwie geil!