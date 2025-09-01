Warum sind Batterien und Akkus so schwer und teuer?

Der elektrische Antrieb ist optimal für Maschinen aller Art. Er lässt sich einfach regeln und automatisieren. Wenn die Maschinen an das Stromnetz angeschlossen sind, ist die Stromversorgung einfach. Probleme gibt es beim Antrieb beweglicher Maschinen, die ihre elektrische Energie als Batterien oder Akkus mitführen müssen. Akkus sind reversible Batterien, die wieder aufgeladen werden können. Für beide Typen wird im Folgenden die Bezeichnung “Batterie” gewählt. Die physikalischen und chemischen Grundlagen der Stromspeicherung bedingen schwere und teure Batterien.

Batterien haben eine geringe Energiedichte. Eine Energiedichte von 0,3 Kilowattstunden (kWh) je Kilogramm Masse ist günstig. 1 Kilogramm Benzin liefert dagegen 10 kWh Verbrennungsenergie, die in 3 kWh Antriebsenergie umgewandelt wird. Benzin hat eine 10 bis 30-mal höhere Energiedichte als Batterien. Kann man die Energiedichte von Batterien noch erhöhen? Dies ist kaum möglich. Warum?

Die Grundlagen von Batteriestrom

In einer Batterie werden von Metallatomen ein oder zwei elektrische Ladungsträger, Elektronen (e), freigesetzt. Beschleunigt mit der Spannung von einem Volt (V), haben sie die Energie 1 Elektronenvolt (eV). Ein winziger Betrag. Für eine Kilowattstunde müssen 22,5 x 1024 eV (22,5 Quadrillionen) fließen. Als Donator-Metall wird dafür 37 Mal die relative Atommasse in Gramm benötigt. Am Beispiel einer Zinkbatterie erklärt: Zink hat die Atommasse 65. Für eine kWh wäre der Zinkbedarf 2,4 Kilogramm. Da Zink 2 Elektronen freisetzen kann, wird der Zinkbedarf auf 1,2 Kilogramm reduziert. Durch Erhöhen der Batteriespannung auf mögliche 3 Volt sinkt der Zinkbedarf auf 0,4 Kilogramm.

Was die Batterien so schwer macht, ist die notwendige Metallmenge zur Lieferung der Elektronen. Hinzu kommen ein Elektrolyt, die Anode zur Aufnahme der Elektronen, die elektrischen Schaltungen und die Hülle. Batterien mit Massen unter 3 Kilogramm pro kWh sind bis heute kaum denkbar.

Unwirtschaftliche Fertigung

Auch die Fertigung von Batterien ist enorm aufwendig. Um hohe Leistungen zu erreichen, muss ein großflächiger Kontakt zwischen Metall und Elektrolyt bestehen. Dies gelingt nur mit Metallfolien und dünnen Beschichtungen. Weiter müssen einzelne Batteriepakete zur Erhöhung der Spannung in Reihe und zur Leistungssteigerung parallel geschaltet werden. Mit weitgehender Automatisierung können heute Fertigungskosten von 130 Euro pro kWh erreicht werden. Wesentliche weitere Kostensenkungen sind jedoch nicht in Sicht; steigende Metallpreise für spezielle Legierungen dürften eher zum Gegenteil führen.

Kosten und große Massen begrenzen den Einsatz von Batterien und Akkus auf geringe Leistungen und kurze Betriebszeiten. Werkzeuge, wie Bohrer und Sägen, sowie Gartengeräte werden damit erfolgreich betrieben. Grenzwertig wird es beim PKW. Mit einem über 200 Kilogramm schweren und 10.000 Euro teuren Akku kann man 400 Kilometer fahren.

Teure und verlustreiche Speicher

Ein Lastwagen müsste statt 1.000 Liter Diesel also 10 Tonnen Akkus mitführen. Damit wird die Ladungskapazität halbiert. Ein Langstreckenflugzeug müsste mehr Akkus laden als die Masse von Treibstoff und Ladung zusammen. Die Folge: Das Flugzeug wäre nicht mehr flugfähig.

Es ist ein Irrtum von „Experten“, über die in den Medien immer wieder berichtet wird, dass die Akkus in Zukunft viel billiger und leichter würden, womit dann angeblich das Problem der Speicherung elektrischer Energie gelöst wäre, die für die “Energiewende” im Namen der “Weltklimarettung” gebraucht wird. Das ist ein irrealer Wunschtraum. Die Speicherung elektrischer Energie bleibt teuer und schadet der Umwelt weit mehr als Kohlekraftwerke – sei es die Speicherung in Akkus, Pumpspeicherwerken oder als Wasserstoff. Die Wasserstoffspeicherung ist sogar die bei Weitem schlechteste Lösung: Von der eingesetzten Energie gehen bis zur Wiederverstromung in Gaskraftwerken 80 Prozent verloren. Die anderen genannten Speicher verlieren hingegen „nur“ 20 bis 30 Prozent.