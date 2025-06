Warum Trump ein Bild von Obama neben Paletten voller Bargeld postete

Aktuell sorgen Posts von Donald Trump auf seiner Plattform “Truth Social”, die seinen ersten Amtsvorgänger Barack Obama heftig attackieren, für Verwunderung und Aufsehen – darunter allem ein Bild, das Obama mit Paletten voller Bargeld zeigt (siehe oben). Dazu fragt Trump provokativ, warum unter Obamas Regierung im Januar 2016 sagenhafte 1,7 Milliarden Dollar in bar (!) an den Iran geschickt wurden. Das Verstörende dabei zuerst: Es handelt sich um keine Ente oder Erfindung, sondern um eine von den Demokraten heute gerne verdrängte Tatsache. Im Januar 2016 zahlten die USA dem Iran tatsächlich 1,7 Milliarden Dollar, wovon 400 Millionen Dollar als erste Tranche per Frachtflugzeug in Schweizer Franken, Euros und anderen Währungen als Bargeld geliefert wurden.

Offiziell sollte es sich um die “Rückzahlung einer Schuld” aus den 1970er Jahren handeln, die noch vor der Islamischen Revolution Ayatollah Khomeinis von 1979 datiert. Damals hatte das Schah-Regime Waffen von den USA bestellt und bezahlt, die dann jedoch nie geliefert wurden. Ein internationales Tribunal in Den Haag verpflichtete die USA später zur Rückerstattung dieser Summe plus Zinsen. Dieser Obligation kam Obama nach, wobei im Gegenzug und zeitgleich mit der Zahlung mehrere im Iran inhaftierte US-Bürger freigelassen wurden, darunter ein Reporter der „Washington Post“. Obama verstieß damit eindeutig gegen die in den USA seit jeher befolgte Maxima, sich von Terroristen und Terrorstaaten generell nicht erpressen zu lassen – auch wenn er betonte, das eine habe mit dem anderen nichts zu tun gehabt und es handele sich um separate Verhandlungen.

Trumps Vorwürfe und ihr Timing

Trump sprach schon damals von „Lösegeld“, das hier fahrlässigerweise gezahlt wurde. Nun, vor dem Hintergrund des Atomkonflikts und des ausgebrochenen Kriegs zwischen Israel und Iran, erinnert Trump hämisch und süffisant an die damalige Erniedrigungsgeste Obamas – und nutzt die gepostete Collage, um darauf hinzuweisen, dass die 1,7 Milliarden Dollar US-Steuergeld an eine islamfaschistische Diktatur floss, die damit die Finanzierung von Terrorgruppen im Ausland, Staatskriminalität und Bestechung betrieb. Trumps Gegner im Netz werfen ihm vor, dafür gäbe es keine Beweise – doch die sind bei Geldflüssen an die Regierung eines hochkorrupten totalitären Feindstaats, der sich zum größten Sicherheitsrisiko der gesamten Großregion entwickelt hat, auch gar nicht nötig.

Die Obama-Regierung hatte stets erklärt, das Geld sei “für Infrastruktur und Währungsstärkung” gedacht gewesen. Hier stellt sich die Frage, ob Obama wirklich so idiotisch und naiv war, das zu glauben, oder ob er der amerikanischen Öffentlichkeit damit vorsätzlich einen Bären aufbindet. Alleine die Übergabe des Geldes in Bargeldtranchen, in von den iranischen Unterhändlern gewünschten Stückelungen und Währungen, zeigt, dass dieses für dunkle Kanäle bestimmt war.

Höchst unübliche Zahlungsweise

Sogar Experten des deutschen Bundesverfassungsschutzes (der sich damals noch um seine geheimdienstliche Aufgabe kümmerte und noch nicht zum gleichgeschalteten Instrument zur Zerrüttung der demokratischen Opposition degeneriert war) wiesen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Bargeldzahlungen grundsätzlich schwer nachzuverfolgen sind und daher wohl potenziell für illegale Aktivitäten wie die Finanzierung von Gruppen wie der Hisbollah genutzt worden sein konnten.

Tatsächlich sind, gerade in Zeiten des elektronischen Zahlungsverkehrs und der Digitalisierung, offizielle zwischenstaatliche Bargeldtransfers – zudem noch auf Paletten – alles andere als normal und höchst unüblich. Auch die Sanktionen gegen den Iran wären kein Hinderungsgrund gewesen, Regierungsgelder durch internationale Zahlungen über regulierte Finanzsysteme abzuwickeln. Gegenteilige Darstellungen grenzen an Volksverdummung. Trump weiß schon, warum er diesen Post in der gewählten Form absetzte – und gegen wen er schießt. Die hasserfüllten Reaktionen des demokratischen Lagers und der ungebrochenen Obama-Fanbase geben ihm Recht. Getroffene Hunde bellen.