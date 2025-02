Warum verrät der Zentralrat die Juden in Deutschland?

Ausgerechnet der Zentralrat der Juden in Deutschland (ZdJ) hetzt gegen die einzige Partei, die jüdisches Leben in Deutschland schützen will und könnte – die AfD. Welche Rolle spielen dabei 22 Millionen Euro Regierungsgelder? Dazu später mehr. Seit Angela Merkel den deutschen Grenzschutz faktisch abschaffte, importieren Bundes-und Landesregierungen aus CDU, CSU, SPD, Grünen, FDP, Freien Wählern und Linken viele Millionen Muslime nach Deutschland. Diese Zuwanderer sind nicht nur so gut wie alle illegal und gemäß Grundgesetz Artikel 16a, Absatz 2 ohne Asylanspruch nach Deutschland gelangt, da sie fast alle über sichere Drittstaaten nach Deutschland kamen; es sind auch nur zu einem winzigen Bruchteil politisch Verfolgte und damit Asylberechtigte im Sinne der Verfassung.

Aus Sicht der heute noch rund 225.000 Juden in Deutschland ist nicht (nur) die Quantität, sondern vor allem die Qualität unzweifelhaft ein existentielles Problem. Der Anteil der Muslime, die Juden hassen, ist gerade unter diesen Zuwanderern enorm hoch, und ihr Hass ist weitaus extremer als der Antisemitismus sehr vieler alteingesessener Muslime und Linker.

Zentralrat: „Muslime sind nicht die Feinde der Juden!“

Auf seiner Website fordert der ZdJ: „Wir fordern die politischen Parteien dazu auf, sich zum Schutz jüdischen Lebens für folgende Maßnahmen einzusetzen.“ Alles, was der Zentralrat fordert, findet er objektiv jedoch nur bei der AfD – und bei keiner der Regierungsparteien. Dennoch publiziert der Zentralrat eine „Gemeinsame Erklärung gegen die AfD“. Hierbei ist angesichts des grotesken und wirklichkeitswidrigen Inhalts allerdings zu bezweifeln, dass die Organisationen, in deren Namen der Zentralrat zu sprechen behauptet, diesen Text tatsächlich durchgelesen und durchdacht haben.

Dr. Josef Schuster, der Vorsitzende des ZdJ, schreibt darin: „Die AfD ist antidemokratisch, menschenverachtend und in weiten Teilen rechtsradikal. Allein der Blick auf die Ereignisse in Chemnitz sollte ausreichen, um zu erkennen, wes Geistes Kind die AfD ist.“ Neben dem üblichen Höcke-Quark schreibt Dr. Schuster weiter: „Die AfD fordert in ihrem Wahlprogramm ein Verbot des koscheren Schächtens und der Beschneidung.“ Es handelt sich bei diesen Forderungen allerdings zum einen um den gesetzeskonformen Tierschutz, zum anderen um den im Grundgesetz und in der UN-Menschenrechtserklärung garantierten Schutz der körperlichen Unversehrtheit von Minderjährigen. Daraus konstruiert Dr. Schuster: „Wer diese im Judentum fundamentalen Gebote zur Disposition stellt, der spricht Juden in Deutschland das Recht ab, in diesem Land zu leben.“

Mehr Realitätsleugnung ist nicht möglich

Nein, Dr. Schuster: Fundamentale religiöse Gebote sind stets nachrangig gegenüber Grundgesetz und Menschenrechten. Im Alten Testament der Bibel werden auch reichlich verfassungswidrige Normen propagiert und Taten gefordert – aber kein Christ macht sie zur Voraussetzung seines Glaubens. Der Koran fordert in Sure Nr. 9, Satz 5: „Wenn nun die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener (Anmerkung: Nicht-Muslime / Ungläubige), wo immer ihr sie findet, ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf!“ Soll das dann etwa ebenfalls erlaubt werden, Herr Dr. Schuster, so dass Muslime ihre Religion in der Weise ausleben können, dass sie einen Völkermord an allen Juden, Christen und sonstigen Nicht-Muslimen begehen?

Dr. Schuster weiter: „Dabei versucht die AfD, ‚die‘ Muslime als Feinde der westlichen Welt oder ‚der‘ Juden darzustellen. Muslime sind nicht die Feinde der Juden!“ Spätestens bei diesen Worten kann man nur den Kopf schütteln, denn mehr Realitätsleugnung ist fast nicht möglich. In meinem Bekanntenkreis stehen sogar diejenigen “gemäßigten” Muslime, die ich bisher für säkulär und liberal hielt, voll auf der Seite der Schlächter der Hamas und sprechen Israel jegliches Recht ab, sich gegen seine eigene Beseitigung zu wehren. Wie kann der ZdJ diese Tatsachen ausblenden?

Chemnitz und andere Lügen

Die AfD ist nachweislich die demokratischste (!) aller Parteien im Bundestag, was sich nicht nur an ihrem Eintreten für Basisdemokratie, sondern auch an ihrer fast schon zur Dysfunktionalität in der Parlamentsarbeit führenden basisdemokratischen Grundverfassung zeigt, die jeglichen Fraktionszwang und -disziplin verhindert. Hingegen nahm die Neigung zur Antidemokratie und Tyrannei in den Regierungsparteien beziehungsweise der faktischen Blockparteien ab 2020 erst so richtig an Fahrt auf – und erinnert derzeit an die Endphase der SED.

Nennenswerte Ereignisse in Chemnitz gab es nicht, abgesehen davon, dass dort ein muslimischer Zuwanderer einen Deutschen mit Migrationshintergrund ermordete und anschließend Menschen – auch AfD-Politiker – öffentlich trauerten. Die angeblichen “Hetzjagden” waren frei erfunden, wie der damalige Verfassungsschutzpräsident Maaßen damals schon bestätigte (was ihn den Job kostete) und was inzwischen gerichtsfest bestätigt ist. Zum ZdJ und Dr. Schuster scheint dies nicht durchgedrungen zu sein. Und typisch für die unhaltbaren Antisemitismusvorwürfe gegen die gesamte AfD sind herausgepickte Leute aus der Dritten Reihe wie in diesem Fall Wolfgang Gedeon, der bereits vor fünf Jahren aus der AfD ausgeschlossen wurde – eben weil die AfD seinen Antisemitismus ablehnt. Kennen Sie Wolfgang Gedeon? Nein? Ich musste auch erst recherchieren. Hören Sie irgendetwas Antisemitisches aus dem Parteivorstand der AfD? Finden Sie irgendwo welchen im Parteiprogramm? Nein. Weil es das alles schlicht nicht gibt.

Wahlaufruf: Absurde Gründe gegen die judenfreundlichste Partei

Doch Dr. Schuster gibt sich unbeirrt. Am 18. Februar 2025 veröffentlichte er auf X ein Posting mit vier vollkommen absurden Gründen, warum man die AfD nicht wählen solle. Grund Nummer 1: Die AfD spreche immer wieder von „Schuldkult“, und das sei „ein Begriff aus der rechtsextremen Szene, mit dem Geschichtsrevisionismus betrieben“ würde. Der Begriff leugne die “Verantwortung”, die sich aus dem Nationalsozialismus ergibt, und höhle die “Erinnerungskultur” aus. Alles daran ist falsch: Zunächst einmal ist “Schuldkult” ein weit verbreiteter Begriff der bürgerlichen Mitte, die der Ansicht ist, dass Schuld immer nur eine persönliche Schuld sein kann, aber nie die Schuld Dritter beziehungsweise nachfolgender Generationen, die im Dritten Reich Kinder oder überhaupt noch nicht geboren waren. Mit dem Mantra einer zeitlosen, quasi „ewigen Schuld“ macht sich der Zentralrat selbst viele der größten Juden-Freunde wie mich zu Gegnern. Das ist kontraproduktiv für all jene Juden, die sich Rückhalt in der Bevölkerung wünschen und nach vorn schauen wollen.

Zu Schusters “Verantwortung für den Nationalsozialismus” stellt sich die Frage, inwiefern irgendwer für Dinge verantwortlich sein sollte, auf die er nicht den geringsten Einfluss hatte und die vor seiner Geburt durch Dritte verbrochen wurden? Und “Erinnerungskultur”? Der korrekte Adressat für diesen Vorwurf wären die Regierungsparteien, die furchtbar gern demonstrativ tote Juden mit geheuchelter Anteilnahme beglücken, aber den lebenden Juden Aufmärsche und Machtdemonstrationen der Palästinenser und ihrer linksradikalen Unterstützer in Deutschland zumuten. Unter den heutigen Regierungsparteien leben Juden in Angst und befinden sich in Lebensgefahr!

Remigration – ein völlig wertfreier Begriff

Mit seinem Grund Nummer 2, warum die AfD nicht gewählt werden dürfe, erkennt Dr. Schuster immerhin ein wenig den islamischen Antisemitismus an. Sein Vorwurf gegen die AfD in diesem Zusammenhang ist ihr angeblicher „Hass gegen Muslime als gesamte Gruppe“, der “instrumentalisiert” werde. Hier verwechselt Dr. Schuster allerdings (unzutreffenden) Hass mit (zutreffender) Ablehnung: Es ist vollkommen legitim, etwas abzulehnen, was einem selbst oder der Gesellschaft insgesamt schadet. Weiterhin, schreibt Dr. Schuster, stehe der Begriff „Remigration“ für eine „rechtsextreme und rassistische Sprache“. Auch hier liegt er falsch: Remigration ist der Fachbegriff für eine Umkehr der Migration. Das Wort wurde jahrelang verwaltungsrechtlich und wissenschaftlich verwendet – rein deskriptiv und wertfrei.

Welchen Begriff sollte man denn statt Remigration verwenden, ohne dass daraus ebenfalls Rassismus geframed wird? Es gibt für Remigration kein Alias, das Linksradikale, Judenhasser, Islamisten, Massenmedien, Regierungsparteien und Dr. Schuster als Vokabel akzeptieren. Wie die Figur „Syme“ aus Orwells 1984 sollen Begriffe ganz aus der Sprache getilgt werden. Doch es ist kein Rassismus oder Rechtsextremismus, eine politische Ideologie der Unterwerfung abzulehnen! Islam bedeutet übersetzt „Unterwerfung“. Der Islam ist nicht nur eine Religion, sondern unzweifelhaft auch eine politische Ideologie, noch dazu eine nach eigenem Verständnis expansive, intolerante mit Weltherrschaftsanspruch. Das darf man ablehnen. Und als ZdJ müsste man dies erst recht ablehnen.

Verstörende Unkenntnis ökonomischer Zusammenhänge

Mit Dr. Schusters Grund Nummer 3 offenbart der Zentralsratschef eine verstörende Unkenntnis ökonomischer Zusammenhänge: Er kritisiert die „Abkehr von internationaler Gemeinschaften“. Gemeint sind offenbar EU und NATO. Mit der Abkehr vom marxistisch-diktatorischen Monster der mittlerweile vollkommen pervertierten Idee der Europäischen Union vollzieht die AfD eine Rückkehr zu westlichen Werten, Selbsterhaltung, Vernunft und Wohlstand. Hier sei dem Zentralrat die Rede von US Vizepräsident J.D. Vance bei der Münchner Sicherheits-Konferenz empfohlen, in der dieser den Öko-Faschisten und Tyrannen hierzulande und in Brüssel den Spiegel vorhielt.

Das „wirtschaftliche Chaos“, welches laut Dr. Schuster eine Abkehr von der EU bedeuten würde, ist in den rund 170 Staaten von China über Japan und Südkorea, Australien und Neuseeland bis zu den USA, die nicht Teil der EU sind, überhaupt kein Problem. Übrigens auch nicht für Israel, dessen Waren in Deutschland nach der Devise „Kauft nicht bei Juden“ ohne Widerstand der Regierungsparteien problemlos boykottiert werden dürfen. Des Weiteren wirft Dr. Schuster der AfD die „Verstärkung gesellschaftlicher Grabenkämpfe“ vor. Auch damit betreibt er eine Täter-Opfer-Umkehr: Wenn jemand die Gesellschaft spaltet, dann sind es die Regierungsparteien. Die AfD stellt sich als einzige Oppositionspartei dagegen. Und Dr. Schusters Grund Nummer 4, warum man die AfD nicht wählen dürfe, ist lediglich eine Wiederholung aus der „Gemeinsamen Erklärung gegen die AfD“. Sie lautet: „Die AfD fordert in ihrem Wahlprogramm ein Verbot des koscheren Schächtens und der Beschneidung.“ Wie oben bereits ausgeführt: Diese Forderung ist nicht antijüdisch, sondern entspricht dem Tierschutzrecht beziehungsweise der im Grundgesetz und in der UN-Menschenrechtserklärung garantierten Schutz der körperlichen Unversehrtheit von Minderjährigen.

Wes Brot ich ess, des Lied ich sing?

Unter sein X-Posting setzt Dr. Schuster noch drei weitere groteske Statements. Erstens: „Die AfD nutzt einfache, populistische Aussagen, bei denen vernünftige, realisierbare Lösungsvorschläge nicht genannt werden.“ Doch, die AfD ist die einzige Partei mit umsetzbaren und vernünftigen Vorschlägen, die übrigens lediglich in der Anwendung statt Verletzung der heutigen Gesetze bestehen! Sein Zweites Schluss-Statement: „Die AfD will keinen Beitrag zum Wohle unserer Gesellschaft leisten.“ Richtig ist auch hier das exakte Gegenteil: Die AfD will die Zerstörung unserer Gesellschaft durch die Öko-Faschisten, Islamisten und Judenhasser rückgängig machen. Und das dritte Schluss-Statement: „Die Partei ist ein Fall für den Verfassungsschutz.“ Hier verdreht Dr. Schuster wider besseren Wissens die Tatsache, dass der von der Regierung gesteuerte Verfassungsschutz die Regierung vor der Verfassung schützt statt umgekehrt.

60 Prozent der in Deutschland lebenden Juden lassen sich nicht durch den Zentralrat vertreten. Die restlichen 40 Prozent sollten sich sehr genau überlegen, ob dieses Gremium noch ihre Interessen vertritt. Der ZdJ erhält von der Bundesregierung 22 Millionen Euro jährlich (!). Das wirft die Frage auf, ob er nicht längst – getreu der Devise „Wes Brot ich ess, des Lied ich sing“ – die Interessen seiner Mitglieder verrät.

Wenn die Regierungsparteien die Massenmigration von Judenhassern fortsetzen und sie den bereits hier lebenden Antisemiten nicht Einhalt gebieten, wird jüdisches Leben in Deutschland schon sehr bald lebensgefährlich bis unmöglich. Die AfD ist die einzige Möglichkeit, dass zu verhindern. Dasselbe gilt übrigens auch für Homosexuelle, bei denen ein besonders großer Teil die liberale Politik der AfD unterstützt.

Die heutige Wahl ist eine Schicksalswahl für Deutschland. Uns läuft die Zeit weg!