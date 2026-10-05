Was 288 Millionen Euro von BlackRock-Merz mit dem Goldrausch im Senegal zu tun haben

Kurz gesagt: Schauen wir mal vom Sauerland in den Busch, dort wo deutsche Steuergelder den Goldrausch von BlackRock veredeln. Nein, das ist keine Satire. Es gibt Termine im Terminkalender eines Bundeskanzlers, die verlangen eben echtes Fingerspitzengefühl. Bei einem Auftritt im Bundestag verteidigte Merz die üppige Entwicklungshilfe mit den bekannten Formeln. Ein wohlhabendes Land wie die Bundesrepublik müsse dazu beitragen, dass sich Regionen dieser Welt stabil entwickeln könnten. Es ging um nicht weniger als die Rettung der Welt – oder zumindest um 288 Millionen Euro aus dem deutschen Steuerzahlerbeutel, verpackt als „Entwicklungshilfe für die regionale Stabilität“ im Senegal.

Schon die Ampel hatte 2023 ein Finanzpaket für Infrastruktur Maßnahmen im Senegal geschnürt. Merz dreht nun den Geldhahn weiter auf. Besonders charmant: Satte 118 Millionen Euro der bewilligte 288 Millionen Euro fließen als sogenannte Budgethilfe direkt in die Staatskasse Senegals. Pikant: Der Senegal kann damit machen was er will. Stinkt nach Korruption? Keine lästigen Bürokratierahmen, kein Kleingedrucktes – einfach Überweisung an den Senegal. Schließlich weiß man im westafrikanischen Inland am besten, wo der Schuh drückt. Und die restlichen 170 Millionen Euro gehen tatsächlich in Infrastrukturmaßnahmen für abgelegene Regionen. Zum Beispiel zum Ausbau der wunderschönen neuen Trasse zwischen Labé und Fongolembé und einer weiteren Piste.

Bares für Rares: 118 Millionen Euro ohne Kleingedrucktes

Nun könnte der gewöhnliche deutsche Steuerzahler, der morgens durch Schlaglöcher auf der A45 stottert, fälschlicherweise glauben, es handle sich hierbei um edelmütige Nächstenliebe und es gehe um infrastrukturelle Prosperität eines unterentwickelten Landes. Ein asphaltierter Pfad für die lokale Bevölkerung, um frisches Gemüsemarkt-Schmankerl zum nächsten Markt zu fahren. Wie nobel. Doch wer so denkt, unterschätzt das tiefe ökonomische Verständnis unseres Kanzlers.

Denn zufälligerweise führen besagte asphaltierte Prachtstraßen nicht nur zu romantischen Fischerdörfern, sondern auch schnurgerade zu den ertragreichen Goldminen des internationalen Bergbauriesen Endeavour Mining. Welch glückliche Fügung der Geografie! Wo früher schwere Minenlaster sich mühsam durch den Schlamm quälten, gleitet das pure Gold nun auf feinstem deutschen Entwicklungsasphalt in Richtung Exportübersee-Hafen. Und hier schließt sich der Kreis zu einer der berührendsten Geschichten des modernen Finanzwesens.

Alte Bekannte: Der Schatten von BlackRock

Denn wer hält eigentlich maßgebliche Anteile an “Endeavour Mining”? Richtig, der globale Vermögensverwalter BlackRock ist größter Aktionär. Jener bescheidene US-Geldgigant, dessen deutschen Ableger unser Bundeskanzler einst in jahrelanger, uneigennütziger Arbeit lenkte. Böse Zungen in der Opposition sprechen bereits von einer „Fehlleitung von Steuergeldern“. Sie fragen ketzerisch, warum der senegalesische Staat an den Gewinnen der Muttergesellschaften kaum beteiligt ist, während der deutsche Michel das Fundament für die Logistik der Rohstoffgiganten gießt. Doch das ist natürlich völlig fehlgeleitetes Denken!

Werbung

Nein, natürlich handelt es sich hierbei keineswegs um Filz oder verdeckte Wirtschaftsförderung auf Staatskosten, sondern um die höchste Form des Win-Win-Entwicklungshilfskonzepts: Der Senegal bekommt 288 Millionen Euro, Endeavour Mining zwei neue Pisten wie in der Formel-1, BlackRock freut sich über stramme Dividenden – und Friedrich Merz darf sich rühmen, Stabilität zu stiften, zumal für ihn deutsches Steuergeld im Ausland sowieso viel besser aufgehoben ist. Dass die Bundesrepublik zeitgleich im Inland jeden Euro dreimal umdrehen und Billionenschulden bedienen muss, dass im eigenen Land die Straßen verkommen und die Brücken vor sich hinbröckeln, ist ein kleines Opfer, das wir für den globalen Finanzplatz doch gerne bringen. Schließlich war das Motto von BlackRock schon immer: „Nachhaltig investieren“. Und was könnte nachhaltiger sein, als die Straßen zur nächsten Goldmine direkt vom deutschen Staatshaushalt teeren zu lassen?