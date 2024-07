Was bedeutet der Rückzug von Joe Biden?

Heute, am 21. Juli 2024 gegen 20 Uhr Mitteleuropäischer Zeit, hat Joe Biden angekündigt, nicht mehr für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Die Auswechslung eines Präsidentschaftskandidaten in den USA, der den Anforderungen des Amtes gesundheitlich nicht mehr gewachsen ist und gegen seinen Gegenkandidaten keine Chance hat, wäre eigentlich ein normaler Vorgang. Sie wird bloß deshalb zur Sensation, weil europäische Politiker und Journalisten stets das Gegenteil behauptet haben. Sie bescheinigten Joe Biden beste Gesundheit und gute Chancen auf einen Wahlsieg.

Ein zentrales Problem ist, dass deutsche Politiker und Journalisten die Welt nur durch die europäische Brille betrachten. Sie verstehen weder Russland, China, Indien, den Nahen Osten oder Afrika. Für sie ist der Westen der Leuchtturm der Freiheit und der Rest der Welt ist voll von antidemokratischen Autokraten, die es zu bekämpfen gilt. Und der globale Westen mit 15 Prozent der Weltbevölkerung wundert sich, dass der Rest der Welt das Licht des Leuchtturmes nicht sehen kann; dass zum Beispiel in Afghanistan die mit zig Milliarden Dollar verwöhnte Regierung ohne Gegenwehr den Taliban das Feld räumte. Diese deutschen Politiker und Journalisten verstehen auch die USA nicht.

Reformen statt Revolution

Das politische System der USA ist vor 250 Jahren entstanden, als Europa noch absolutistisch von Königen regiert wurde. In der Altsteinzeit, vielleicht schon vor über 100.000 Jahren, haben die Menschen erkannt, dass das natürliche Recht des Stärkeren seine Schwächen hatte: Nicht der Stärkste, sondern der Klügste war der bessere Anführer. Viele Schwache waren gemeinsam stärker als wenige Starke; ein Anführer brauchte deshalb Anhänger. Vor 10.000 Jahren war es normal, dass ein Handwerk vom Vater auf den Sohn vererbt wurde. Vom Sohn eines Anführers wurde dann erwartet, dass er sein Handwerk vom Vater erlernt hatte.

Karl Marx bezeichnete die Geschichte der bisherigen Gesellschaft als eine Geschichte von Klassenkämpfen. Dabei hat er aber übersehen, dass die Geschichtsbücher immer nur über die Ausnahmen berichteten und nicht über die Normalität. Die Macht der Könige wurde vom Volk akzeptiert; es glaubte nicht, dass einfache Bürger besser regieren könnten. Die Französische Revolution mit der anschließenden Herrschaft der Jakobiner bestätigte diese Einschätzung: Nach seinem Militärputsch errichtete Napoleon eine neue Monarchie, und hatte hierfür die Unterstützung des Volkes. Sein Programm waren Reformen statt Revolution.

Netzwerk aus Lobbyisten und Oligarchen

In dieser Zeit suchten die jungen USA ein System für die Suche nach einem Anführer. Es gab keine Aristokratie, aber einflussreiche Cliquen. Sie präsentierten dem Volk Kandidaten, aus denen es den beliebtesten auswählen durfte. In England gab es ein Parlament, in dem die Grafschaften noch von den Grafen vertreten wurden. Die gab es in den USA nicht, also mussten die Abgeordneten aus den Regionen in Wahlen bestimmt werden. Die europäische Entwicklung des 19. Jahrhunderts, dass sich in den gesellschaftlichen Milieus politische Parteien bildeten, die den Königen langsam Mitspracherechte abtrotzten, ging an den USA vorbei. In Europa formulierten die Parteien ihre Programme und suchten nach Personen, die diese Inhalte vertraten. In den USA sind die Parteien nur Bühnen für Kandidaten. Deren Ansichten sind dann das politische Programm.

Die modernen Gesellschaften sind natürlich viel zu komplex, als dass ein Anführer allein die Politik formulieren und regeln könnte; es wäre auch nicht wünschenswert. Auch die Politiker der USA brauchen Unterstützer, und vor allem Geldgeber für ihre Wahlkampagnen. In einem personenorientierten System wie in den USA muss sich also ein Netzwerk aus Lobbyisten und Oligarchen ausbreiten, das deutsche Politiker und Journalisten in jedem anderen Land der Welt als korrupt bezeichnen würden.

Die Gefühle der Wähler

In einem politischen System, in dem Kandidaten statt Programme gewählt werden, müssen die Gefühle der Wähler angesprochen werden. 1920 wollten die Wähler, dass sich die USA um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern sollten, statt sich weiter in Europa einzumischen. Sie wählten den Republikaner Warren G. Harding, der den Isolationismus einleitete. 1932 stimmten sie dann gegen den Amtsinhaber Herbert Hoover, der – wie der deutsche Reichskanzler Heinrich Brüning – mit seiner Wirtschaftspolitik die Weltwirtschaftskrise eher verschärfte, statt ihre Auswirkungen zu mildern. 1952 wählten sie in der McCarthy-Ära dann den strikten Antikommunismus. Schon 1944 stellte der demokratische Franklin D. Roosevelt klar, dass die USA Europa im Zuge einer Nachkriegsordnung zu ihrem Protektorat machen würden; sein Nachfolger Harry Truman musste dafür die Sowjetunion zurückdrängen. Aber nach Maos Sieg in China und im Korea-Krieg wollten die Wähler dann lieber den Ex-General Dwight D. Eisenhower.

Nach dem Watergate-Skandal und der Übergangspräsidentschaft Gerald Fords wählten die USA 1976 den unbekannten Gouverneur von Georgia, Jimmy Carter – quasi als Misstrauensvotum gegen das Establishment von Washington – zum neuen Präsidenten Auch die späteren US-Präsidenten der Demokraten, Bill Clinton (1992) und Barak Obama (2008), kamen nicht aus dem Partei-Establishment, wurden aber von ihm absorbiert. Joe Biden war der erste demokratische Präsident seit Lyndon B. Johnson (1963-1969), der vor seiner Wahl in Washington gut vernetzt war.

Den Sumpf trockenlegen

Mit der Kandidatur von Donald Trump in 2016 hat dieser auch die Republikaner aufgemischt. Zuvor hatte das republikanische Establishment mit Ronald Reagan und der Familie Bush kooperative Vertreter im Weißen Haus. Trumps Parole, den Sumpf in Washington trockenlegen zu wollen, traf den Nerv der einfachen Bürger. Sie hielten das System schon länger für korrupt und wollten eine grundlegende Veränderung. Hätten die Demokraten wieder einen moderaten Systemkritiker statt der ins Establishment aufgestiegenen Hillary Clinton aufgestellt, wäre Trump wohl 2016 nicht gewählt worden.

Die Vorwürfe aus dem Trump-Lager, die Wahl von 2020 sei manipuliert gewesen, konnten letztlich nie mit konkreten Beweisen belegt werden. Wer von der Existenz wahrer Machtzentren in den Hinterzimmern ausgeht, setzt aber auch andere Schwerpunkte: 1976, 1992 und 2008 haben die Wähler Anti-Washington-Politiker gewählt, und das alte Establishment erhalten. Um den Wählerwillen ging es hier noch nie. Also geht das Trump-Lager davon aus, dass sich das ganze politische System nur mit unlauteren Mitteln an der Macht halten könne.

Es geht nur noch um Gesichtswahrung

Seit Trump sind die USA in drei Lager gespalten: Die Trumpisten konnten die weißen Arbeiter für sich gewinnen und auch das ländlich-konservative Milieu sowie die christlichen Fundamentalisten ansprechen. Minderheiten wie Schwarze, Hispanics, Schwule, Grüne et cetera wählen die Demokraten ausschließlich, um Trump zu verhindern. Die gutbürgerlichen Kreise, die vom System profitieren, sehen ihre Position bedroht. Das republikanische Establishment scheint entmachtet. Das demokratische Establishment dominiert einen großen Teil der Medien und verbreitet hier Angst vor den Trumpisten. Die Auswechslung des Präsidentschaftskandidaten ist für sie die letzte Chance, Trump zu verhindern. Nach dem Attentat hat Trump aber die Republikaner aber hinter sich vereinigt: Die Staaten, die er 2020 gewonnen hat, wird er wohl nicht wieder verlieren.

Es dürfte also mit der “Auswechselung” Bidens – er selbst rief heute schon zur Unterstützung von Kamala Harris auf – wohl nur noch darum gehen, eine Demütigung für die Demokraten zu vermeiden. Bei einer aussichtslosen Lage für Biden könnten viele Demokraten in republikanischen Hochburgen aus Protest Robert Kennedy wählen. Wenn die Demokraten nun also den alten weißen Mann durch eine junge schwarze Frau austauschen, könnte die Partei die Randgruppen an sich binden und vielleicht wenigstens einen Platz 3 für ihren Kandidaten verhindern. Die Vizepräsidentin hätte zudem das Recht, die eingegangen demokratischen Wahlkampfspenden für sich verwenden; würde ein neuer Kandidat aufgestellt, müssten Biden und Harris hingegen die Spenden zurückzahlen. Deshalb dürfte sie wohl die beste Chance für einen Nominierung haben.