Was das Sterben eines Wals mit dem Zustand Deutschlands zu tun hat

Der arme Wal Timmy kämpft in der flachen Ostsee vor Poel um sein Leben – und was macht Deutschland? Statt entschlossen zu handeln, versinkt alles wieder im üblichen Sumpf aus Bürokratie, Gutachten, Zuständigkeitsstreit und „Experten“, die sich gegenseitig absichern. Ein 12-Tonnen-Wal liegt im Sterben, weil sein eigenes Gewicht die Organe zerquetscht – und statt alles Menschenmögliche zu versuchen, wird diskutiert, abgewogen und letztlich zugeschaut. „Der Sterbeprozess ist bereits eingeleitet“, heißt es. Man könne nichts machen, alle Maßnahmen brächten mehr Leid als Rettung.

Die Genehmigung zur Rettung wird daher aus Tierschutz- und Tierwohlgründen nicht erteilt. Also sieht man lieber dem Tier lange beim leidvollen Sterben tatenlos zu, als das Leid durch Rettungsversuche zu vergrößern? Das ist pervers. Der sterbende Wal in der Ostsee ist ein trauriges Sinnbild für unser Land: Wenn es wirklich drauf ankommt, wenn schnelles und mutiges Handeln gefragt ist, dann siegt die deutsche Beamtenmentalität. Hauptsache, niemand trägt Verantwortung! Hauptsache, alles ist rechtlich wasserdicht! Auch wenn ein majestätisches, außergewöhnliches Tier dafür qualvoll verendet.

Viel reden, nicht handeln

Es geht nicht nur um den sterbenden Buckelwal. Es ist genau wie mit allen anderen Krisen: Erst wird viel geredet, dann folgen die Gutachten – und dann wird nichts getan. Der arme Timmy zeigt uns gnadenlos, wohin diese Haltung führt. Wann wacht Deutschland endlich auf und lernt wieder, dass in echten Notfällen Taten statt Papierkram zählen?

Für das Museum in Stralsund, das die Obduktion vornehmen und anschließend das Walskelett ausstellen wird, ist dieser seltene Fall eines großen Wals, der in der Ostsee stirbt, opportuner als eine Rettung – wenn auch ungewollt. Und die Tierschutzverbände? Die singen bereits im “Der Wal stirbt”-Chor. Ich blende an dieser Stelle einmal die fachlichen Aspekte wie tierärztliche Risikoabwägung oder die einhelligen Expertenpositionen etwa des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung an der Tierärztliche Hochschule Hannover (ITAW) oder der Whale and Dolphin Conservation gGmbH (WDC) weitgehend aus und bin mal ganz emotional: Das alles ist kaum zu ertragen – wenngleich allerdings auch aus der Entfernung zugegebermaßen schlecht zu beurteilen. Doch nicht nur das kleine, gerechtigkeitsfanatische und tierliebende Mädchen in mir wünscht sich eine Rettungsaktion, bei der Timmy irgendwie doch noch direkt in den Atlantik verbracht wird.