Was der neue Papst sagt – wenn man das Religiöse weglässt

Am gestrigen Sonntag, 1. Juni 2025 predigte Papst Leo XIV. auf dem Petersplatz in Rom vor über 60.000 Gläubigen, die zur Feier des Heiligen Jahres der Familien und Großeltern nach Rom gepilgert waren. Seine Predigt (hier der Wortlaut nach “VaticanNews”) war ein sprachlich fein gearbeitetes Werk, reich an theologischer Symbolik und angetan, auch den in der katholischen Liturgie beheimateten Hörer tief zu berühren. Es war eine feinsinnige Predigt – und auch für Nichtchristen ein Gewinn.

Doch hat der neue Papst auch eine Botschaft für nichtreligiöse Hörer, für jene, die dem Glauben eher fern stehen? Für Menschen, die im realen Leben stehen, weniger mit Spiritualität und dogmatischen Begriffen als mit profanen alltäglichen Erfahrung zu tun haben? Was nehmen sie aus den Papstworten mit? Erstaunlich viel. Versucht man einmal, die heutige Predigt des Heiligen Vaters in weltliche Sprache zu übersetzen, verflüchtigt sich der Weihrauch und es bleibt etwas zurück, das auch außerhalb kirchlicher Räume trägt: Eine stille Ethik des Zusammenhalts. Zehn Lebensregeln, gelesen mit nüchternem Ohr – und doch von bleibendem Wert.

Zehn Lebensregeln – weltlich gelesen

Niemand kommt allein zur Welt – und niemand kommt allein durchs Leben. Kein Mensch hat sich selbst ins Dasein gerufen. Und kein Kind überlebt ohne Hilfe. Wer das versteht, erkennt: Abhängigkeit ist kein Makel, sondern unsere erste Realität. Sie bildet den Ursprung jeder Beziehung. Gute Beziehungen beginnen mit Verlässlichkeit. Ein Kind braucht Nähe, ein alter Mensch ebenfalls. Und dazwischen? Freundschaft, Partnerschaft, Ehe – sie bestehen nicht durch Worte, sondern durch verlässliches Dasein. Wer bleibt, wenn es schwer wird, ist mehr wert als hundert Versprechen. Dankbarkeit ist der Anfang von allem. Nichts im Leben ist selbstverständlich. Wer „Danke“ sagen kann – für das Leben, für Erziehung, für Pflege –, verleiht dem Unsichtbaren Gewicht. Und öffnet die Tür zu echter Achtung gegenüber den Menschen, die uns tragen. Liebe ist keine Laune, sondern eine Entscheidung. Wer einen Menschen dauerhaft liebt – in der Familie, in der Ehe, in der Freundschaft – entscheidet sich für ihn. Nicht einmal, sondern immer wieder. Auch dann, wenn der Alltag mühsam wird. Auch dann, wenn es kein Lob dafür gibt.

Alter ist keine Schwäche

Eine Familie ist kein Hort der Harmonie – sondern ein Übungsplatz für Versöhnung. Wo Menschen zusammenleben, gibt es Reibung. Was zählt, ist nicht, ob es Streit gibt, sondern ob man sich wieder annähert. Wer verzeihen kann, wird frei – auch von sich selbst. Kinder lernen durch Nachahmung, nicht durch Belehrung. Ein Kind tut, was es sieht. Nicht, was man ihm sagt. Wer sein Kind zu Anstand, Disziplin oder Verantwortung erziehen will, muss es ihm vorleben – und zwar konsequent. Alter ist keine Schwäche – es ist Erfahrung auf zwei Beinen. Großeltern, Ältere, Weise – sie wissen oft mehr als sie sagen. Nicht durch Theorien, sondern durch gelebtes Leben. Ihre Geduld, ihre Besonnenheit sind ein stiller Schatz – besonders in einer Gesellschaft, die sich im Tempo verliert.

Was bleibt, sind die unsichtbaren Fäden