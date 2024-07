Was der Ukraine-Krieg mit dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 gemein hat

Der Krieg unter den Völkern ist so alt wie die Menschheit selbst – es begann schon mit Adams und Evas Kindern, Abel und Kain. Doch so weit möchte ich in der Geschichte gar nicht zurückgehen. Die letzten Kriege hätten eigentlich ausreichen müssen zur mahnenden Abschreckung, wohin militärische Auseinandersetzungen führen und wo alles schlimmstenfalls einmal enden könnte. Die Befassung mit unserer Geschichte ist daher so wichtig. Alles ist schon einmal dagewesen, für alles gibt es historische Parallelen. Auch für den aktuell tobenden Ukraine-Krieg. Mein persönlicher “Favorit” ist der Deutsch-Französische Krieg 1870/71. Kriege werden zumeist nach den kriegführenden Kontrahenten benannt, ohne dass daraus hervorgeht, wer die Schuld am Konflikt trägt oder wie genau die Vorgeschichte war. Zumeist wird der Aggressor als erster genannt (waren mehrere oder sehr viele Mächte beteiligt, werden Oberbegriffe gewählt, wie etwa beim Ersten und Zweiten Weltkrieg oder bei den Golfkriegen). Beim Deutsch- Französischen Krieg jedoch ist das eine wirklich merkwürdige Sache – denn den ersten Schuss gab da unser Nachbar auf uns ab! Eigentlich müsste es also “Französisch-Deutscher Krieg” heißen. Warum diese Verdrehung? War das nur böse Propaganda? Nein! Ein entschiedenes Nein! Was war geschehen? Dazu muss ich etwas weiter ausholen.

Unsere Vorfahren waren Eigenbrötler, die in einem zerfurchten und zersplitterten Land lebten. Jahrhundertelang aufgeteilt in hunderte kleine Fürstentümer, die um ihre Daseinsberechtigung stritten, wurden pausenlos Fehden und Kriege gegeneinander geführt, Eroberungen gemacht, Herrschaften und Grenzen veränderten sich auf Kosten des Nachbarn, Territorien vergrößerten sich und gingen wieder verloren, Allianzen wurden geschmiedet und wieder verraten. Erst wurde miteinander, dann gegeneinander gekämpft, wieder und wieder und über Jahrhunderte hinweg. Bekanntlich gibt es vier Apokalyptische Reiter – und bevor etwas Neues entstehen kann, müssen erst alle vier gekommen und dann weitergeritten sein: Kriege, Hungersnot, Krankheit und absolutes Elend. Und das über Generationen und Generationen, mit dem verheerenden Dreißigjährigen Krieg als Höhepunkt.

Teile und herrsche

Im 19. Jahrhundert dann, unter dem Einfluss der Fremdherrschaft Napoleons, als das Heilige Römische Reich nach tausend Jahren endete und sich die Einzelstaaten zu größeren Machtblöcken verdichteten, rückte die Reichseinigung unter der Führung Preußens in greifbare Nähe. Die Napoleonischen Kriege hatten schmerzhaft gezeigt, wozu Uneinigkeit und Streit unter den Deutschen führen konnten: Statt sich gemeinsam gegen die französische Übermacht zu verbünden, um ihr vereint entgegenzutreten, erhoben sich viele einzelne Fürsten und Könige gegen ihre Nachbarn. Verbündete und Gegner Napoleons bekriegten sich, der Franzose verstand die Kunst des “Teile und herrsche” meisterlich. Die einzelnen Regenten versprachen sich davon Schutz, Macht und einen sicheren Platz unter den Mächten Europas und bekämpften sich lieber gegenseitig auf dem eigenen Territorium. Sie blieben klein und schwach, solange Zwietracht herrschte. Und das zu einer Zeit, als sich unsere europäischen Nachbarn längst aufgemacht hatten in die Welt, wo sie neue Kontinente entdeckten, Kulturen und Völker erschlossen, Kolonien gründeten und Besitztümer und Bodenschätze mehrten (auch wenn dies Millionen Menschen in Sklaverei und Armut führte).

Napoleon, vom ewigen Siegen völlig berauscht, zog schließlich gegen einen übermächtigen Nachbarn im Osten. Aber der Weg war zu weit, die durchmarschierten Regionen zu unwirtlich und zu kalt, deshalb war dann in Moskau endgültig Schluss. Statt in Moskau zu überwintern, zündeten die überfallenen Russen dem französischen Heer die Dächer der Stadt über deren Köpfen an. Rückzug bei grimmigem Frost und meterhohem Schnee! Tausende Tote, ohne dass nur eine Schlacht geschlagen wurde! Napoleon war ein außergewöhnlich guter Stratege und verstand selbst in der Unterzahl, Schlachten für sich zu entscheiden. Doch an solche Gegner wie im Osten war er bisher noch nicht geraten. Keine größeren Gefechte, keine inszenierten Aufmärsche tausender Soldaten, kein Pulverdampf der gefürchteten französischen Artillerie. Stattdessen grausamer Partisanenkrieg und die Wahl zwischen Hunger- oder Kältetod. Am Ende wurde Napoleon von den vereinten Völkern Europas geschlagen, zuerst in Leipzig, dann nach einem letztmaligen Intermezzo in Waterloo.

Alle gegen einen

Danach setzte in Deutschland die patriotische Reichseinigungsbewegung ein. Die Frage, ob es ein großdeutsches Reich (mit den österreichischen Kronländern) oder ein kleindeutsches Reich unter Hegemonie Preußens sein würde, beschäftigte die deutschen Fürsten Jahrzehnte. Am Ende setzte sich Preußen durch – erst im gemeinsamen Krieg mit Österreich gegen Dänemark, dann gegen Österreich, das 1866 geschlagen wurde. Schließlich musste ein Weg gefunden werden, die verbliebenen deutschen Teilstaaten in einem gemeinsamen Kaiserreich unter Preußens Führung zusammenzuschweißen. Bismarck suchte also nach einem Mittel, die noch immer zerstrittenen und gespaltenen Deutschen zu einigen – und er wußte, dass nichts so sehr zusammenschweißt wie ein gemeinsamer Gegner. Denn schon damals galt: Der Feind meines Feindes ist mein Freund.

Also ersann der “Eiserne Kanzler” eine List, wie er die Streitenden auf deutschem Boden miteinander dauerhaft verbinden konnte – und stachelte einen Konflikt mit Frankreich an. Anlass dazu gaben Streitigkeiten um die spanische Thronfolge. Bismarck brachte die berühmte Emser Depesche mit gezielt verfälschten Aussagen in Umlauf, die die Franzosen so sehr demütigten und provozierten, dass die in ihrer Ehre tief gekränkte “Grande Nation” die Nerven verlor und den ersehnten Krieg begann, um zu seinem vermeintlichen Recht zu gelangen. Das Kalkül ging auf: Nicht nur der Norddeutsche Bund und Preußen, sondern nun auch alle übrigen deutschen Fürsten schlossen sich zusammen, darunter auch die vier großen süddeutschen Staaten. Für die neue Allianz hieß es ab jetzt: „Alle gegen einen!“ Wie von Bismarck erwartet, verlor Frankreich den Krieg. 1871 wurde – nicht etwa in Deutschland, sondern in Frankreich, im Spiegelsaal von Versailles – Wilhelm I. zum ersten deutschen Kaiser ausgerufen. Zu dieser besonderen Demütigung der Franzosen kam auch noch eine französische Mitgift von 5 Milliarden Franc als Reparation. Der “Erbfeind” Frankreich verzieh das nicht! All das sollte knapp 50 Jahre später, nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, auf Deutschland zurückfallen, mit dem Versailler Vertrag, der wiederum die Mitursache des Aufstiegs Hitlers wurde.

Die unterdrückte Vorgeschichte

Was hat das alles nun mit der NATO, Putins Russland und der Ukraine zu tun? Nun, es sind die Parallelen – vor allem, was die scheinbar so klar zugewiesenen Rollen im Ukrainekrieg betrifft. Vergleicht man diesen mit dem damaligen Deutsch-Französischen Krieg, dann entspricht Putins Rolle in etwa der des französischen Kaisers Napoleon III (ein Neffe Napoleons): Auch dieser hatte bereits im Vorfeld teure Kriege geführt; etwa seine Expedition in Mexiko, wo er den dortigen Kaiser Maximilian stützen, verteidigen und Frankreichs Einfluss sichern wollte. Dies band das französische Heer und verschlang ein Vermögen – ganz ähnlich wie die Kriege Putins in seinem “asiatischen Hinterhof”, oder im Kaukasus. Auf Bismarck entfiele in diesem Vergleich die Rolle der USA, und für die Verbündeten die heutigen NATO-Staaten: Auch sie haben große Probleme – sowohl intern als auch mit ihren mächtigen Nachbarn: Wirtschaftlicher Niedergang, Arbeitslosigkeit, Inflation und das Erstarken konkurrierender Mächte, vor allem in Asien, werden zur Bedrohung der westlichen Welt. Dabei hätte es erst gar nicht so weit kommen müssen, hätte man sich bloß an geschlossene Verträge gehalten.

Einer dieser geschlossenen Verträge wurde leider nie schriftlich fixiert, weil man es damals im Freudentaumel der deutschen Wiedervereinigung nicht für nötig hielt. Und auch wenn man es als Dokument mit Brief und Siegel in den Händen halten würde, so gäbe es dennoch keine Garantie, dass sämtliche betroffenen Akteure sich darangehalten hätten: Gemeint ist die NATO-Osterweiterung. Statt in Russland, der ehemaligen Sowjetunion, von Beginn an einen partnerschaftlichen Nachbarn zu sehen, hielt man am alten Feindbild fest und begann mit NATO- Stützpunkten ein feines Netz um das größte und reichste Land der Erde zu spinnen. Sämtliche Mitglieder des alten Warschauer Vertrages, den man im Westen immer abfällig als „Pakt“ verteufelte, wurden über die Jahre hinweg “eingesammelt” und in die NATO aufgenommen – allen mahnenden Stimmen zum Trotze, der Russe könnte sich irgendwann bedrängt und bedroht fühlen.

Vergessene Wahrheiten

Wir erinnern uns, dass die USA in der Türkei Anfang der 1960er Jahre Atomraketen in Richtung Moskau stationiert hatten. Als nun die Russen auf Kuba Gleiches taten, drohte sich der Konflikt an den gereizten Befindlichkeiten der USA zu entzünden. Die brisante Kuba-Krise 1962 konnte durch intensive diplomatische Bemühungen abgewendet werden. Genau diese Diplomatie fehlt heute im Ukrainekrieg völlig! Man redet nicht mehr miteinander, genauer gesagt, der Westen verweigert jeden Dialog und wer es wie Viktor Orban dennoch versucht, wird dafür angefeindet.

Im Gegenteil: Der Westen hat alles dafür getan, den Ukraine-Konflikt anzuheizen. Die Westannäherung wurde nach Kräften gefördert und zu guter Letzt hatte man dann 2014 in der formell neutralen, aber Russland zugewandten Ukraine, die vom Volk gewählte Regierung in einer “Farbrevolution” gestürzt und sie durch ein USA-freundliches Regime ersetzt. Den USA kostete diese Einmischung laut Viktoria Nuland (sie heißt in Wirklichkeit Nudelmann) schlappe 5 Milliarden US-Dollar, und damalige Einwände der europäischen Partner kommentierte sie mit ihrem legendären “Fuck the EU!“. Russland reagierte mit der Krim-Invasion und auch die mehrheitlich von ethnischen Russen besiedelten Ost- Regionen der Ukraine wollten da nicht mehr mitspielen; sie wollten sich nicht an den Westen binden lassen – und vor allem wollten sie nicht in die NATO eintreten. Ihren Widerspruch mussten sie dann ab 2014 mit pausenlosem Bombenhagel und Granatenbeschuss büßen, mit Terror und Diskriminierung. Dies führte bis zum russischen Angriff im Februar 2022 zu 14.000 Toten – und letztendlich zu einer noch engeren Bindung an Russland.

Putin, den man bis dahin immer mit leeren Versprechungen und Abkommen hingehalten und nie als gleichberechtigten Partner betrachtet und behandelt hatte, versuchte im Dezember 2021, den USA ein Versprechen abzuringen, die NATO bitte nicht bis an Russlands Grenzen zu erweitern. Doch man ließ ihn stehen wie einen dummen Rotzbengel, ohne jeden Feinsinn für russische Interessen, man verschwendete keinen Gedanken daran, ihn im gemeinsamen europäischen Haus als Nachbarn auf Augenhöhe zu respektieren. Sogar die Minsker Abkommen wurden von der Ukraine gebrochen, die sich dabei auf die Rückendeckung des Westens verlassen konnte. Angela Merkel spielte an dieser Stelle eine sehr hässliche Rolle!

Torpedierte Verhandlungen und sabotierte Friedenspläne

Also drohte Putin mit Konsequenzen und hielt zunächst an der Grenze zur Ukraine Manöver ab. Doch noch immer zeichnete sich keine Gesprächsbereitschaft seitens der USA, der NATO und der ukrainischen Regierung ab. Sie hielten weiter an ihren Plänen fest, ihr Bündnis bis in Schussweite auf Moskau an die Grenze heranzuschieben. Der Westen machte sich sogar über Putin lustig, belachte seine veraltete Ausrüstung, militärischen Fähigkeiten und Kapazitäten. Man ließ es ab da darauf ankommen. Das Kalkül dahinter war denkbar einfach: Putin sollte ruhig seinen Krieg vom Zaun brechen, in die Ukraine einmarschieren und dann dort in einem teuren Abnutzungskrieg militärisch und wirtschaftlich zerrieben werden. Und auch hier hieß es ab sofort: „Alle gegen einen!“ Denn zum NATO-Bündnis, wie Putin es vor Kriegsbeginn vorfand, stießen inzwischen bald auch weitere Länder wie Finnland und Schweden, die ebenfalls an Russland grenzen. Auf einmal war der Feind Russlands viel größer und mächtiger, als bei Kriegsbeginn von Putin erwartet! Immer mehr Allianzen und Bündnisse wurden gegen den russischen Aggressor geschmiedet, wirtschaftliche Sanktionen auf den Weg gebracht, russische Vermögen weltweit eingefroren.

Kurz nach Ausbruch des Konflikts gab es noch einen Schimmer Hoffnung, den gerade begonnen Krieg schnellstmöglich wieder zu beenden. Man traf sich und vermittelte, diesmal mit Respekt und Diplomatie unter türkischer Führung. Die Ergebnisse hätten sich wirklich sehen lassen können; vor allem für die angegriffenen Ukrainer waren sie mehr als großzügig verglichen mit dem, was Russland dem Kiewer Regime zugedacht hatte. Doch daraus wurde nichts… und inzwischen steht fest, dass es westliche Politiker und vor allem Großbritannien waren, die diese Verhandlungen ausbooteten und torpedierten. Die Schuld an der Kriegseskalation wurde und wird seither ausschließlich Russland gegeben.

Doch es ging eigentlich um etwas anderes als um Frieden: Das Ziel war und ist die Schwächung Putins als Machthaber, die Schwächung der russischen Wirtschaft und des Militärs. Die Russen sollten zunächst durch Sanktionen daran gehindert werden, ihre Kapazitäten für die Rüstung hochzufahren; durch die Sprengung der Erdgasröhren und Embargos auf russische Rohstoffe sollte der Geldhahn zugedreht werden.

Die Banken führten keine Transfers mehr durch und denkbaren Exportgüter, vor allem alles, was man in irgendeiner Weise für die Rüstungsprodiktion benötigt, wurde sanktioniert.

Russland siegte am Ende immer

Auf diese Weise sollte der Russe in die Knie gezwungen werden: Bekämpft auf fremdem Boden, geschlagen im Feld, geschlagen in der Wirtschaft und Putins Regierung schließlich vom eigenen Volk gestürzt. Verstoßen und geächtet in alle Ewigkeit als barbarischer Feind, dem Teufel gleich! Verschuldet und pleite sollte der Russe in Kürze sein! Soweit die Propaganda. Und alle im Westen machten dabei mit (auch Deutschland mit seinen engen Wirtschaftsbeziehungen zu Russland und trotz seiner blutigen Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs) – denn man würde für dieses Ziel kämpfen bis auf den letzten noch lebenden Ukrainer. So vereinbarte und versprach es sich die westliche Welt. Bald schon tauchten Landkarten auf, auf denen Russland nicht mehr in staatlicher Einheit existierte, sondern in drei separate Staatsgebiete aufgeteilt ist: Zerschlagen und unter den Siegern als Beute aufgeteilt für künftige Raubzüge an Bodenschätzen, auf denen der Russe sitzt. Wer jedoch Russland und die Russen kennt, der weiß, dass dieses große Kulturvolk unbesiegbar ist. Die Franzosen mussten es lernen, die Deutschen und heute der Westen.

Über uns Deutsche sagte Stalin einmal: „Die Hitler kommen und gehen, aber das deutsche Volk bleibt.“ Für die Russen könnte Ähnliches gelten – mehr noch: Beinahe alle Konflikte mit nur wenigen Ausnahmen in den vergangenen 500 Jahre – darunter alleine 20 Scharmützel und Kriege mit den Osmanen – entschieden die Russen am Ende für sich! Ob Vaterländischer Krieg oder Großer Vaterländischer Krieg: Immer, wenn es um die Existenz Russlands ging, siegte dieses Volk. Nach Napoleon und Hitler wird das nun auch für den Westen gelten. Wehe uns!

Der Volksmund sagt: „Nicht alles, was hinkt, ist auch ein Vergleich!“ Das mag stimmen. Und dennoch gibt es auffallende Parallelen zu Konflikten vergangener Epochen: der bereits erwähnte Deutsch-Französische Krieg. Die zermürbenden industriellen Materialschlachten im Ersten Weltkrieg, wo sich die Fronten trotz des hohen Einsatzes an Mensch und Material kaum bewegten. Oder auch der bereits erwähnte Dreißigjährige Krieg, wo bis zur völligen Verwüstung und Ausrottung ganzer Regionen, fremde Mächte auf ihnen fremden Territorien Deutschlands kämpften. Ganz ähnlich wie heute wieder in der Ukraine.

Vielleicht sollten wir uns aber auch vergegenwärtigen: Der Russe kämpft nicht gegen seine ukrainischen Brüder und Schwestern; er kämpft gegen deren falschen Freunde und Partner, gegen deren feindselige Unterstützer, ihre Stellvertreter – und für seine eigenen russischen Landsleute in der Ukraine!

Axel Bürger ist Unternehmer, Publizist und Autor des Buches „Ewiger Osten“