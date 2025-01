Was die Versenkung der Wilhelm Gustloff uns heute lehren kann

Im letzten Weltkriegsjahr, am 30. Januar 1945, wenige Tage, nachdem in Auschwitz die letzten überlebenden Todgeweihten von den Russen befreit wurden, traf das Torpedo eines U-Bootes in der Ostsee das Passagierschiff Wilhelm Gustloff. Für die jüngeren Leser: Die Gustloff war ursprünglich das “Traumschiff“ der Deutschen in der Nazizeit, 1937 bei Blohm & Voss in Hamburg vom Stapel gelaufen. Im Krieg schwanden dann alle Träume. An Bord des überfüllten Schiffes befanden sich rund 10.000 Menschen – verwundete Soldaten und weit überwiegend Zivilisten, die aus Ostpreußen auf der Flucht waren und den vermeintlich schnelleren Weg über die Ostsee in Richtung Westen nehmen wollten. Nur rund jeder Zehnte, etwa tausend Passagiere, überlebten am Ende die größte Schiffskatastrophe der Weltgeschichte.

Das Torpedo eines sowjetisches U-Bootes versenkte es. “Kann ja nicht anders sein”, werden die meisten Leser reflexhaft sagen – insbesondere die Jüngeren, die ihre Geschichtskenntnissen nur aus den heutigen Medien beziehen. Denn, na klar, Kriegsverbrechen werden heutzutage nur den Russen zugetraut. Warum es zu dieser Versenkung kam: Die Reichsregierung unter Adolf Hitler wollte nicht wahrhaben, dass der Krieg schon über zwei Jahre zuvor verloren war: Der militärische Wendepunkt des Zweiten Weltkrieges war, als im Spätherbst 1942 sowjetische Truppen die 6. Armee vom Rest der deutschen Wehrmacht trennten. Hunderttausende deutsche Landser saßen in der tödlichen Falle Stalingrads. Von da an ging es stetig bergab. Die Landung der Alliierten in der Normandie im Juni 1944 besiegelte dann das Schicksal des Reiches.

Zerschlagene Hoffnungen

Spätestens ab da hätte die Militärs einen Waffenstillstand mit Friedensverhandlungen anstreben sollen, der damals noch möglich gewesen wäre. Doch solche Hoffnungen zerschlugen sich endgültig mit dem Versuch Stauffenbergs am 20. Juli 1944, Hitler zu beseitigen und eine Militärregierung zu etablieren. Der Krieg tobte perspektivlos weiter (wie heute der Ukraine), wobei in den knapp zehn Monaten zwischen dem missglückten Attentat und der Kapitulation nochmals mehr Kriegstote anfielen als in den fünf Jahren zuvor.

Welche Rolle spielte dabei die Gustloff? Ab Kriegsbeginn wurde sie als Truppentransportschiff eingesetzt. Aufgrund dieser Verwendung erhielt sie Anfang 1941 einen Tarnanstrich in Marinegrau. Somit war sie im Januar 1945 für jede Feindmarine nur als Kriegsschiff erkennbar. In Wikipedia heißt es dazu zutreffend: „Die Versenkung der Wilhelm Gustloff entsprach so geltendem Kriegsvölkerrecht. Für Evakuierungsschiffe war eine Registrierung und Anmeldung beim Roten Kreuz in der Schweiz zwingend vorgeschrieben, ebenso die eindeutige Kennzeichnung durch einen in weißer Farbe gestrichenen Schiffskörper mit deutlich sichtbaren roten Kreuzen. Ein solches Schiff hätte auch nur voll beleuchtet fahren dürfen, so dass die Rotes-Kreuz-Kennzeichnung erkennbar gewesen wäre…”

Wie lange soll heute das Gemetzel noch weitergehen?

All das traf auf die Gustloff nicht zu. Als Truppentransporter fuhr sie unter der Flagge der Kriegsmarine und wurde von Offizieren der Reichswehr befehligt. Die „schwimmende Kaserne“ der Wehrmacht sah nicht nur aus wie ein Kriegsschiff, sie fuhr zum Zeitpunkt der Torpedierung auch abgeblendet durch ein ausgewiesenes Kriegsgebiet. Zudem wurde sie vom Torpedoboot Löwe begleitet, das selbst mit sichtbaren Flugabwehrgeschützen bewaffnet war und kampffähige Soldaten an Bord hatte. Wikipedia weiter: “Die Gustloff hatte bei alldem somit rechtlichen Status eines Kriegsschiffs, das von einer sowjetischen U-Boot-Besatzung auch nur als solches wahrgenommen werden konnte. Die Gustloff war somit ein legitimes Ziel militärischer Angriffe.“ So kam es schließlich zu dem Angriff mit den furchtbaren Folgen.

Heute spielt sich in der Ostsee zwar (noch) keine große menschliche Tragödie ab – aber sie wurde in jüngerer Zeit erneut zu einem Milliardengrab: Zuerst zerstörten – harten Indizien zufolge – ukrainische Kräfte mit Unterstützung der USA (zumindest bei der logistischen Vorbereitung) die Nord-Stream-Pipelines zwischen Deutschland und Russlands; ein unerhörter Angriff auf die Infrastruktur Deutschlands in Friedenszeiten. Und jetzt dürfte Putin hinter dem Versuch terstecken, den Anschlag von 2022 mit der Beschädigung von Nord-Süd-Leitungen der Unterstützer der Ukraine zu rächen. Doch die wahren Tragödien spielen sich an Land – an der Front in den Gebieten zwischen der Ukraine und Russland – ab: 600.000 russische Soldaten sind bislang laut NATO gefallen oder verwundet worden, berichtet der “Spiegel”. Wenn die NATO das so gut weiß, muss sie dort offensichtlich involviert sein – obwohl die Ukraine nicht zu ihrem Militärbündnis gehört. Und auf Seiten der Ukraine dürfen nicht weniger Opfer zu beklagen sein. Wie lange also noch soll dieses Gemetzel weitergehen?

Auf dem falschen Dampfer

Die Toten der Gustloff mahnen: Haltet ein! So, wie schon damals Deutsche Opfer der so nicht gewollten Tragödie durch ein U-Boot wurden, bei dem überwiegend Flüchtlinge aus den Ostgebieten ihr Leben verloren, so ist es nicht ausgeschlossen, dass wir Deutsche bald erneut Opfer eines Angriffs werden können, der so nicht gewollt ist: Doch dann werden wir nicht „nur“ 9.000 Tote beklagen, sondern Hunderttausende oder Millionen. Denn ein Land wie Russland, das nicht einmal mit dem kleinen Nachbarn Ukraine fertig wird, ist auf anderem Gebiet umso gefährlicher – nämlich atomar! Gegenüber der NATO ist Russland konventionell bei war weitem unterlegen, wie dieser Vergleich der Militärstärken von NATO Russland zeigt. Auch ohne das Waffenarsenal der USA gäbe es in Europa daher nichts „nachzurüsten“. Russlands Stärke zeigt sich nur mit seinen Atomwaffen. Und wenn Putin wirklich so skrupellos ist, wie er dargestellt wird, warum sollte er dann nicht Atomwaffen einsetzen – also seine entscheidende Stärke? Und das auch gegen Länder wie unseres, die seinen Soldaten mit den Waffenlieferungen an Selenskyj die Hölle heißmachen.

Die heutige Lehre aus dem Untergang der Gustloff sollte sein, darüber nachzudenken, wie viele Monate man sich noch der Illusion hingeben will, einen verlustreichen Krieg weiterführen und auf einen siegreichen Ausgang zu hoffen. Damals wurde das Schiff militärgrau belassen, statt es in Lazarettweiß umzustreichen, um dem Feind kein Angriffsziel zu bieten. Der Grund: Man wollte anscheinend immer noch an den „Endsieg“ glauben – wie das heute schon wieder der Fall ist. Damals fuhr das deutsche Schiff nur unter falscher Flagge – der Reichskriegsflagge. Doch heute sind die Kapitäne in Berlin gleich komplett auf dem falschen Dampfer zu sein.

Das deutsche Schiff wieder auf richtigen Kurs bringen!

Die anstehende Bundestagwahl bietet die Chance, das deutsche Schiff auf richtigen Kurs zu bringen. Auf Kurs Richtung Verhandlungen, statt einem hoffnungslosen Endsieg nachzuhängen, mit dem angeblich die „Werte Europas“ verteidigt werden sollen. Stattdessen schwört man unsere Bevölkerung zunehmend auf Krieg ein: Erhöhung der Rüstungsausgaben, trotz der bestehenden Überlegenheit Europas. Statt notwendiger Tüchtigkeit in den Berufen ist plötzlich „Kriegstüchtigkeit“ angesagt, Drei Prozent für Kriegswirtschaft statt “Friedensdividende”, Deutschland als Drehscheibe der Kriegslogistik für die Ostfront, Heimatschutz statt Arbeit in den Betrieben und so weiter.

Währenddessen werden unsere Kinder mit der sogenannten „Klimakatastrophe“ verängstigt. Will man sie vielleicht mit einem schnellen Kriegstod vor dem Hitzetod verschonen? Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer: Die Meinungsdominanz der Medien verpufft immer mehr. Denn wir wurden mit dem „Segen der Zuwanderung“ angelogen, wir wurden mit der Coronahype angelogen, wir werden mit „Erderhitzung“ angelogen, und wir werden mit den Zielen des Ukrainekrieges angelogen. Aber so wie immer mehr Menschen die Sinnhaftigkeit der militärischen Unterstützung der Ukraine anzweifeln, glauben immer weniger Menschen, dass wir militärisch wehrlos wären. 58,7 Prozent denken, dass wir auch ohne die USA verteidigungsfähig bleiben. Die anstehenden Wahl könnten und sollten deshalb aufzeigen, dass Deutschland auch ohne kriegsgeile Parteien nicht untergehen wird; im Gegenteil!