Was ein Glück – es gibt Rechtsextreme!

Als Linker hat man es nicht leicht im Leben. Neben den beiden Erzfeinden dieser Denkschule – der Wirklichkeit und der Meinungsfreiheit – hat der unterdurchschnittliche Linke auch die Eigenart, mit seinem Verstand und seiner Physiognomie zu hadern. Galten bei den alten Römern und beim schnauzbärtigen schwulen Maler noch die Formel „mens sana in corpore sano” respektive „zäh wie Leder, hart, wie Kruppstahl und flink wie die Windhunde“, so lautet das Motto aller Linksverstrahlten von heute: “mens perversa in corpore deforme“.

Erachteten unsere ewiggestrigen und orthodox-konservativen Kaisertreuen noch Bildung als höchstes Gut des Menschen, hat die moderne Linke diese veraltete Ansicht hinter sich gelassen und sinnvolle Inhalte längst überwunden. Der Alltag meint es wirklich nicht gut mit den Roten, der Speerspitze des neuen Menschen, den vielgeschlechtlichen Epsilons der Zukunft.

Nichts läuft so, wie Linke es sich wünschen

Man erinnert sich: In Aldous Huxleys Roman „Brave new world“ werden besagte Epsilons als unterversorgt an Sauerstoff, aber überversorgt an Hormonen, Alkohol, Drogen und Sex geschildert, was sie körperlich stark, aber geistig debil macht. Diesem Ideal – außer der körperlich harten Arbeit natürlich – streben die Marxs, Liebknechts und Luxemburgs der Jetztzeit ebenfalls entschlossen nach. Um die Versorgung mit Arbeitern für niedrige Verrichtungen sicherzustellen, die Befriedigung körperlicher Bedürfnisse von stark ausgeleierten gutmenschlichen frühpensionierten Lehrerinnen und Beamtinnen zu gewährleisten und um irgendwann einmal die Rente zu bezahlen, hat die rote Pest in Politik und Verwaltung Millionen junger knackiger Männer ins Land eingeladen und schon seit vielen Jahren alimentiert.

Hoffnungsfroh und erwartungsvoll blickte man in die Zukunft und applaudierte frenetisch dem Treiben der bösartigen Zonenwachtel zu. Deutschland sollte sich verändern – und als Rotverstrahlter_in freute man sich darauf! Multikulti und die schöne neue Welt der Alphas und Epsilons sollte kommen und alle glücklich machen.

Die Wirklichkeit klopft an die Tür

Nun, nach einigen Jahren des bunten Treibens, stellt sich langsam Ernüchterung bei den erwartungsvollen, spättriebbeseelten Damen und den von Wirtschaftsinteressen getriebenen Herren in der Verwaltung und der Politik ein. Zwar half die Registrierung der Neueindringlinge dabei, im System weitere Kredite bereitgestellt zu bekommen und so die Insolvenz der Bunten Republik hinauszuzögern; aber das war es dann auch schon.

Die levantinischen Schrumpfhirne in mehr oder weniger maskulinen Körpern – je nach Grad der in der jeweiligen Herkunftsfamilie vorherrschenden Inzucht – zeigten von Anfang an keine Neigung, zu arbeiten oder mit der Verwaltung, Polizei, Gesundheitsamt und den Gerichten wunschgemäß zu kooperieren. Lügenhafte Findigkeit unter Mithilfe gutmenschlicher Volldeppen ließen die Fachkräfte alle Lücken im System ausnutzen und sich beim Fläzen in der sozialen Hängematte tüchtig zu bereichern. Die Versorgung der speziellen Art (unter Ziegenfreunden auch „Business“ genannt) von in die Jahre gekommenen weiblichen Bedürfnissträger_Innen fand ebenfalls nicht in gewünschtem Maße statt. Ersatzweise ging der Westasiate oder Nordafrikaner mit Freunden in den Städten, auf Bahnhöfen und vor Clubs und Discos auf die Jagd um Jungwild zu erbeuten und zu beglücken. Dies alles brachte das rote „Team Avantime“ in arge Erklärungsnot der aufsässigen Restbevölkerung gegenüber, die den ganzen Bums finanzieren und ertragen muß.

Der Rechtsextreme war’s!

Silvester ist gerade vorbei. Neu-Gaza und andere Güllezentren bundesweit haben sich aufgrund westasiatischer Lebensfreudebekundungen in dieser Nacht zu einem veritablen Kriegsschauplatz entwickelt. Polizei und Feuerwehr wurden angegriffen, Autos und Wohnhäuser wurden beschossen und teilweise sogar in Brand gesetzt. Fürs Aufräumen war von den Herren, die in der Silvesternacht besonders aktiv waren natürlich, keiner zuständig und so häuften sich die Klagen der Bürger über eine machtlose Polizei, Justiz und Politik. Ausreden für das preisgegebene staatliche “Gewaltmonopol” mussten deshalb her; so schnell wie möglich mußte jemand schuld sein. Und dieser jemand durfte nicht die Politik oder das Klientel, dass diese Zustände verursacht hat sein.

Da fügt es sich nur allzu gut, dass Deutschland bekanntlich Nazi ist. Was ein Glück! Also war man sich bei den üblichen Lügnern und Schmierfinken schnell einig: Der Nazi hat wieder Randale gemacht! Die AfD und ihre parteieigenen Kader für Straßenkampf waren die Störungsquelle! Nicht nur in Magdeburg, auch in Berlin & Co. Diese unerträglichen Nicht-Queerulanten werden einfach nicht müde die Staatsmacht herauszufordern! Damit wäre das auch geklärt. Was ein Glück…