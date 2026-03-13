Was folgt nach dem Krieg?

Es fehlt im Land der Dichter, Denker und Demoskopen an vielem; eine Mangellage in Sachen Irrsinn haben wir definitiv nicht. Die Debatten zwischen erwachsenen Menschen bereiten inzwischen körperliche Schmerzen. Die gelegentliche Flucht in den Sarkasmus hilft auch immer weniger. Neuestes Kapitel: Angesichts von Weltkriegsszenarien, einer taumelnden Wirtschaft und massiven Zukunftsängsten rings um den Globus, fällt dem früheren Intellektuellenorgan “Zeit” nichts Besseres ein, als ausgerechnet die Klageweiber des Thalia Theaters öffentlich beweinen zu lassen, dass „ihre Bühne„, die „Sitze und Garderoben“ doch tatsächlich von leibhaftigen Nichtlinken mit ihren Meinungen entweiht wurden; offenbar der Super-GAU im Deutungsimperium „Unsere Demokratie“ schlechthin. Blankes Entsetzen herrscht bei den Kleindarstellern seitdem offenbar darüber, dass die im Anflug befindlichen Statements nicht im Vorfeld schon abgeschossen, niedergeschrien oder wenigstens nach ihrem Einschlag vom Regisseur herausgeschnitten werden konnten. Sie wurden ausgesprochen und von Millionen Zuschauern im Netz, Wort für Wort, auf Glaubwürdigkeit geprüft. Traumabewältigung im Theater.

Mehr muss man zum Idioten-Mindset in diesem Land nicht sagen. Nun ja. Angesichts solcher Breschen in der Brandmauer erlaube ich mir jetzt auch noch ein paar freie Gedanken. Aus gegebenem Anlass zum Iran-Krieg, den Verursachern und den wahrscheinlichen Folgen. Für die Eskalation am Golf gibt es Unmengen von Erklärungen. Historische, ökonomische, psychologische, völkerrechtliche, systemtheoretische. Ohne herausgestellte Beantwortung der Schuldfrage kommen die wenigsten aus. Alle beteiligten Kriegsparteien reklamieren eine akute Bedrohung durch den Kontrahenten, und die endgültigen Beweise dafür werden wie Raketen hin und hergeschossen. Das ist bei Kriegsausbrüchen der Normalfall.

Das Gute im Iran-Krieg ist nicht sichtbar

Man könnte jetzt anführen, dass eine Endzeitsekte, die ringsum islamistische Terrortruppen finanziert, die Auslöschung Israels zum heiligsten aller Vorhaben erhebt, zigtausende Landsleute massakriert, waffenfähiges Uran bunkert, riesige unterirdische Raketendepots anlegt und diese dann auch sofort nutzt, um eine ganze Region in Brand zu setzen, nur schlecht als unschuldiges Opfer verkauft werden kann. Offenbar kann es das dann aber doch. Denn kaum besser lässt sich ein proaktives Flächenbombardement zweier waffenstarrender Atommächte erklären, von dem nicht einmal die zuständigen Befehlshaber noch behaupten, dass es der Befreiung prowestlicher Iraner dient. Bilder von getöteten Kindern, zerstörter ziviler Infrastruktur und dem dystopisch verdunkelten Himmel über ganz Teheran passen einfach verdammt schlecht zur behaupteten Gerechtigkeitsoffensive. Das Gute in diesem Krieg ist einfach nicht sichtbar.

Er ist auch 2026 nichts weiter als „die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“. Ich lande ganz am Ende des Grübelns immer auch bei der Unfähigkeit des Menschen, Konflikte grundsätzlich gewaltfrei zu lösen. Und dann gibt es auch noch eine Natur in jedem, die mitunter „Gutes will“ und trotzdem „Böses schafft„. Zugegeben – im Alltag hilft derlei Nihilismus wenig. Schließlich sind wir, auch wenn wir das nur ungern zugeben, Interessenträger. Als solcher sollte man so langsam mal eine Folgenabschätzung der militärischen Aktivitäten vornehmen, mit denen man dank seines Wohnortes zwangsläufig assoziiert wird. Fassen wir mal die Lageberichte zusammen: Wie schon der Blitzkrieg des Herrn Putin, ist auch der der Herren Netanjahu und Trump gescheitert. Blickt man mit gezielten Recherchen hinter die seit einigen Tagen schon verhängten Nachrichtensperren, sieht man massive Zerstörungen im Iran, inzwischen aber eben auch in Israel und den meisten Golfstaaten. US-Stützpunkte, Radaranlagen, Raffinerien, Öltanker, Wasseraufbereitungsanlagen wurden empfindlich getroffen, wenn nicht dauerhaft unbrauchbar gemacht.

Gescheitertes US-Nationbuilding

Während der „Epische Zorn“ angeblich „keine Ziele mehr findet“ und den gesichtswahrenden Rückzug vorbereitet, brüllt der „Brüllende Löwe“ auch nach zwei Wochen noch. Und zwar Nacht für Nacht. Das stand so ganz sicher nicht auf dem Zettel. Ein sattes Dilemma! Außer Plan A mit seinen anfänglichen, gut vorbereiteten Enthauptungsschlägen scheint nun kein weiterer Plan mehr zu existieren. Die Hierarchie unter den Mullahs ist weniger steil als angenommen. Man hat sich dort, wie schon im Gazastreifen, jahrelang auf einen Abnutzungskrieg vorbereitet, der hauptsächlich von unterirdischen Depots aus bestritten wird, von denen niemand weiß, wie viele Drohnen und Raketen sie noch hergeben. Die von den Revolutionsgarden und Milizen nun ganz bewusst herbeigeführte Energiekrise trifft den Westen an seiner empfindlichsten Stelle: Dem Wachstumsversprechen. Neben den ökonomischen Folgen bei anspringender Inflation, ausfallenden Zinssenkungen, ausbleibendem Verbrauchervertrauen und dem dann drohenden Zusammenbruch der Finanzmärkte, gibt es auch noch eine langfristig wirkende massenpsychologische Komponente, deren Auswirkungen man nicht unterschätzen sollte. Bei der Zuordnung von Gut und Böse, unterliegt zumeist die sichtbare gegen die unsichtbare Bedrohungskulisse.

Mit anderen Worten – die meisten zirkulierenden, als authentisch verifizierbaren Bilder des Krieges sind alles andere als gut für die Moralritter des Westens. Sie liefern die langlebigen Argumente für all jene, die aus dem immer wieder gescheiterten US-Nationbuilding, dem Petrodollar, den Epstein-Verstrickungen und der immer neu projizierten zionistischen Apartheidsideologie eine weltumspannende Intifada stricken wollen. Die würde auf einen ohnehin sichtlich degenerierten, spirituell ausgedürrten Westen treffen, der seine ideelle Leere durch immer neue Konsumverheißungen, Biologieexperimente und globale Wahnvorstellungen zu kompensieren versucht. Scheitert er nicht nur langsam, am eigenen multiplen Organversagen, sondern nun auch – für alle Welt sichtbar – noch gegen den äußeren erklärten Todfeind, dann wird sich der laufende Verfall zur Implosion ausweiten. Die rasante Verarmung der Massen und tägliche Schaukämpfe in den bereits maximal bereicherten Städten wären das Ergebnis. Dieser Leidensdruck wiederum wird nicht, wie von manchen seit Jahren erhofft, die Kräfte des Marktes, der Reformen, der Demokratie, der Freiheit, der Bürgerrechte, des Liberalismus oder gar Libertarismus stärken, sondern die Reihen der Verlierer, Umverteiler, Datensammler und gelernten Geschichtenerzähler noch mehr befeuern. Und die stehen alle sehr weit links!