Was für eine Schande: Nur 4 Prozent der Impfopfer in Sachsen erhielten eine Entschädigung

Bis zum 31. Dezember 2024 wurden im Freistaat Sachsen genau 777 Anträge auf Entschädigung für einen Corona-Impfschaden gestellt. In 703 Fällen liegt eine Entscheidung vor; doch lediglich 30-mal – in vier Prozent aller Fälle – wurden die Ansprüche anerkannt. In 662 Fällen erfolgte eine Ablehnung. 180 Bürger legten dagegen Widerspruch ein. Diese von der Landesregierung nicht aus freien Stücken veröffentlichen Daten kamen nur durch eine Anfrage (Drucksache 8/1236) des AfD-Abgeordneten André Wendt im Dresdner Landtag ans Licht. Für die übrigen Abgeordneten des Altparteienkartells bestand in dieser Sache offenbar kein Aufklärungsbedarf.

Zu den Ergebnissen erklärte Wendt: „Wie die Antwort auf meine Anfrage zeigt, lässt die Regierung die Impfopfer und ihre Familien im Stich. In Folge der Corona-Impfung sind selbst junge, vorher vollkommen gesunde Menschen zwischen 20 und 40 Jahren gestorben. Trotzdem wurde in diesen Fällen den Familien vielfach keine Entschädigung zugestanden. Das macht mich fassungslos und traurig.” Aus seiner Sicht reich es nicht aus, sich im Nachhinein quasi zurückhaltend für das Corona-Unrecht zu entschuldigen.

Impfterror dank Narrativ der “Pandemie der Ungeimpften”

Wendt fordert mgemeinsam it seiner Fraktion deshalb erneut eine angemessene, unbürokratische Entschädigung aller Impfopfer. Dazu allerdings wäre es notwendig, sich die Ablehnungen der Entschädigungsanträge insbesondere bei Todesfällen und schweren Erkrankungen noch einmal anzusehen, wie er zu bedenken gibt. Der Obmann der AfD-Fraktion im Sächsischen Corona-Untersuchungsausschuss, Thomas Prantl, ergänzt: „Mit den Worten, wir hätten eine ‚Pandemie der Ungeimpften‘, drängte CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer die Sachsen zur experimentellen Corona-Impfung. Diese Worte wählte er wohlgemerkt, obwohl das Robert-Koch-Institut diesen beleidigenden Ausdruck als fachlich ‚nicht korrekt‘ ansah.”

Man werde sich nun im Untersuchungsausschuss intensiv mit dem Fehlverhalten der damals verantwortlichen schwarz-rot-grünen Regierung unter Michael Kretschmer auseinandersetzen; die sei man den Bürgern und allen Geschädigten dieses Gesundheitsverbrechens schlichtweg schuldig.