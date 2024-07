Was ist das Böse in der Politik?

Alles ist relativ. Bei einer Bewertung kommt es immer darauf an, womit Sie etwas vergleichen. Ich lade Sie ein, die heutige politische Gesellschaft mit derjenigen in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts zu vergleichen. Das ist nicht schwer zu bewerkstelligen, da uns dank der digitalen Technik viele Zeugen jener Zeit erhalten geblieben sind. Ich habe am letzten Wochenende solch eine Zeitreise durchgeführt und war erstaunt und zugleich erschrocken, auf welch niedrig intellektuellem, geistigem und moralischem Niveau wir uns heutzutage befinden. Ich fordere Sie auf, sich einige der Interviews des Journalisten Günter Gaus anzuhören. Sie werden es nur schwer glauben mögen, aber diese von Narzissmus nahezu ungetrübten Interviews wurden damals im deutschen Fernsehen gesendet. Interviews mit herausragenden Zeitzeugen wie zum Beispiel Ludwig Erhard oder Helmut Schmidt oder Golo Mann oder Hannah Arendt oder Rudi Dutschke (siehe hier).

Beeindruckend, wie diese Deutschen damals ihre Muttersprache beherrschten, sich klar und direkt zu äußern vermochten und ehrlich bemüht waren, auf die Frage zu antworten, ohne wie heute immer um den heißen Brei herumzureden und das Gespräch mit Emotionen zu beladen. Es ist einfach unglaublich, wie die Fernsehkultur in der Zwischenzeit verwahrlost, verhunzt, verkommen ist. Mein Gott, was wir einst waren, und was aus uns geworden ist! Dieses niederschmetternde Urteil gilt vor allem für Politiker und Journalisten. Mit ein wenig Wohlwollen könnten wir für Politiker, zu deren Gunsten, die folgende Erkenntnis der Geschichte anführen: „Wen die Götter vernichten wollen, dem verwirren sie die Sinne.“ Aber damit macht man es diesen Tätern vielleicht doch viel zu einfach. Denn sie sind schuldig, schuldig vor dem deutschen Volk.

Ideologie ist nicht Realität

Wir leben in ideologieschweren Zeiten. Die Vorgaben dieser Ideologien erzwingen die absurdesten Interpretationen von angeblicher Realität. Und diese weltfremden und bürgerfremden Ideologien werden von Politikern mit einer, von Interessen geleiteten, Brutalität durchgezogen, die mit angeblicher Demokratie immer weniger zu tun hat. Was da in der Coronazeit ablief, war doch wohl eher Verhalten einer Diktatur denn Ausfluss einer freiheitlichen Grundordnung. Die Erkenntnis drängt sich auf: Unsere Zeit ist durchseucht von Lügen und Propaganda. Beispiele:

Nein, die NATO produziert nicht Frieden. Die NATO produziert Krieg. Nein, die EU produziert nicht Wohlstand. Die EU produziert Armut.

Was uns von Politikern und den Medien vorgegaukelt wird, hat immer weniger mit wahrer, lebensdurchdrungener Realität zu tun. Der bekannte amerikanische Autor Larken Rose bringt es auf den Punkt: „Politik ist die Kunst, mithilfe von Euphemismen (beschönigenden Bezeichnungen), Lügen, Emotionen und Angst die Bürger dahin zu bringen, dass sie nicht nur ihre eigene Versklavung akzeptieren, sondern diese sogar fordern.“ Sie mögen darauf antworten: Aber nein, das würden unsere Politiker doch niemals tun! Nun, vielleicht haben Sie recht. Vielleicht aber auch nicht.

Ponerologie: Die Wissenschaft vom Bösen

Der polnische Psychiater Andrew Lobaczewski (1921 – 2007) widmete sein Leben der Beantwortung der Fragen: Was ist der Ursprung des Bösen in der Politik? Was ist die Natur des Bösen in der Politik? Lobaczewskis im Geheimen, im Untergrund des damals kommunistischen Polens verfasstes Buch „Politische Ponerologie“ wurde, als es schließlich in den Westen gelangte, ein Weltbestseller und es hält diesen Status bis auf den heutigen Tag. Das Problem mit dem Buch ist allerdings, dass es leider nicht einfach zu lesen ist. Der Amerikaner Christopher Lasch (1932 – 1994) nahm sich ebenfalls dieses Themas des Ursprungs des Bösen in unserer Zeit in einem Buch an, mit dem deutschen Titel „Das Zeitalter des Narzissmus“. Ich werde im Folgenden versuchen, Ihnen nahezubringen, warum Sie die Ungeheuerlichkeiten, die diese Männer herausfanden, unbedingt wissen müssen. Wobei ich den radikalen Thesen von Lobaczewski den Vorrang gebe.

Auf den Punkt gebracht: In jeder Gesellschaft gibt es etwa 4 bis 5 Prozent Menschen, die psychisch anders ausgestattet sind als die Mehrheit. Was Menschen in dieser Minderheit auszeichnet ist die Tatsache, dass sie kein Gewissen haben. Die Konsequenzen sind natürlich enorm. Ohne ein Gewissen gelten für Sie die Normen der Gesellschaft nicht. Sie können bedenkenlos lügen und betrügen, stehlen, anderen Menschen schaden und großes Leid bewirken. In einer Konkurrenzgesellschaft ist dieser Mangel an Gewissen ein riesiger Wettbewerbsvorteil. Daher finden Sie viele dieser Menschen ohne Gewissen heutzutage auch in der Politik. Wie sonst ist es zu erklären, dass in Deutschland fast alle Politiker ohne großen Aufschrei einen Krieg in Europa unterstützen, obwohl dort in der Ukraine täglich (täglich!) tausende von jungen Menschen sterben? Wäre ich Kanzler, ich würde allein an dem Gedanken irre werden, diesen Wahnsinn aktiv zu unterstützen. Aber schauen Sie sich den Kanzler und die anderen Regierungsvertreter an: Das scheint die nicht zu jucken. Selbst nach inzwischen hunderttausenden von Toten nicht.

Von den Anfängen der Bundesrepublik bis in den heutigen Untergang

Nach der ersten Bundestagswahl im Jahre 1949 zogen 12 Parteien ins Parlament ein. Selbst Kommunisten waren darunter. Man wird den Politikern damals nur schwer den guten Willen absprechen können, diese Demokratie zum Erfolg zu führen. Das Kaliber, das Format der Männer und Frauen damals und vor allem die Unabhängigkeit der Pfeiler der Demokratie garantierten das eine Zeit lang. Als ein gewisser Franz Joseph Strauß die Zeitschrift „Der Spiegel“ in Schwierigkeiten bringen wollte, bekam er große Probleme und musste zurücktreten. Eine gewisse Nancy Faeser kann heute das “Compact”-Magazin verbieten und ist noch immer im Amt. Die Frau hat Rechtswissenschaften studiert und müsste sich daher eigentlich bei der deutschen Verfassung auskennen. Aber Realität, das Recht gar, zählen heute nicht mehr. Die Politiker schaffen sich ihre eigene Realität.

Und das ist genau der Punkt. Die Bundesrepublik heute besteht aus zwei Welten. Die eine Welt wird bevölkert von Politikern und deren Bürokratie, in der sie sich eingerichtet haben und die sie vollkommen kontrollieren, wobei alle Parteien einen stillschweigenden Pakt abgeschlossen haben, dieses Land nach ihren Vorstellungen zu regieren. Ob die AfD da mitmachen würde, ist momentan offen, da die Partei sich noch nicht in einer Machtposition bewähren musste. Was die Bürger wollen, ist den Politikern und deren Getreuen vollkommen egal. Daher können Sie wählen wen und was Sie wollen. Es ändert sich nichts. Es darf sich nichts ändern. Allein der Schein gilt. Und der trügt. Inzwischen wurde in den Ländern des Westens immer und immer wieder bestätigt: Unsere Art von indirekter Demokratie wurde geschaffen, um Demokratie zu verhindern. Trotzdem: Wenn Sie den geschichtlichen Ablauf dieser Bundesrepublik anschauen, dann stoßen Sie auf eine Reihe guter Politiker, die wirklich das Wohl des Landes im Auge hatten und entsprechend handelten. Vom guten Willen konnte man bis zur Wiedervereinigung ausgehen. Seitdem wird das Land systematisch vernichtet.

Seit der sogenannten Wiedervereinigung geht es bergab

Passen Sie mal auf: Wenn Macht sich unkontrolliert bündelt, passiert folgendes: Gleich und gleich gesellt sich gern. Und wächst. Zum Beispiel Parteien. Eine neue „Elite“ entsteht, für die Macht alles bedeutet. Gewissen wird zum Wettbewerbsnachteil. Nennen wir diese erfolgreichen, gewissenlosen Politiker, die sich durchgesetzt haben, Narzissten – also Menschen, die sich für sehr wichtig nehmen und die ihre eigenen Interessen vor allen anderen befriedigen wollen. Lobasczewski benutzt deftigere Bezeichnungen, die bis zu „Psychopath“ gehen oder gar zu einer völlig anderen Spezies von Mensch. Leider wagt sich keiner der Psychiater unserer Zeit an dieses Thema heran, um sich mal ganz genau anzuschauen, was für eine Art von Mensch uns da eigentlich regiert. Aber ich schweife ab. Noch einmal: Gleich und gleich gesellt sich gern. Ein Mensch mit Gewissen und ein Mensch ohne Gewissen werden früher oder später nicht gut zusammenarbeiten können. Das leuchtet ein. Folglich werden die Menschen ohne Gewissen Getreue um sich scharen, die entweder wie sie selbst ticken oder sich entsprechend verbiegen lassen.

Dieser Prozess begann langsam und allmählich mit dem Gründungsjahr 1949. Im Laufe der Jahre wurden immer mehr Menschen mit Gewissen aussortiert. Die Kriterien für eine Karriere in der Politik wurden und werden verengt und fordern heute einen unbedingten Gehorsam in den höheren Etagen der Regierung. Da aber gewissenlose Menschen nur eine kleine Minderheit ausmachen, stellte sich bei der hohen Nachfrage nach diesen Menschen in der Konkurrenzgesellschaft insgesamt bald heraus, dass man bei den Qualitätskriterien Kompromisse eingehen musste, um all die verfügbaren Positionen mit „Gleichgesinnten“ besetzen zu können. Vor allem in der Politik, in die sich nur wenige Genies verirren. Das ist einer der gewichtigsten Gründe, warum es mit dieser Bundesrepublik den Bach hinunter geht. Unsere unqualifizierten, überforderten, narzisstischen Politiker scheren sich einen Dreck um das Wohl des Volkes. Da sie kein Gewissen haben. Verstehen Sie? Es ist alles nur noch Theater.

Frauen an die Front

In diesem Zusammenhang ist es außerordentlich erstaunlich, dass die doch angeblich von mütterlichen Trieben geleiteten Frauen in der Politik sich genauso oder noch schlimmer als Männer gerierten und gerieren. Von wegen „angeborenes Fürsorgeverhalten“ oder gar Empathie, Mitleid. Nichts. Schauen Sie sich diese Figuren mal an: Von der Leyen, Faeser, Merkel, Baerbock, Kamala Harris, Pelosi, Strack-Zimmermann, Meloni, Kaja Kallas, Jacinda Ardern, Hillary Clinton, Madeleine Albright, Victoria Nuland und viele, viele andere. Selbstverliebte Psychopathen sind sie, nur an der eigenen Karriere interessiert. Gnadenlos. Vollkommen überzeugt sind sie, dass sie in ihrer Scheinwelt unglaublich wichtige Leistungen vollbringen. Dabei sind sie allesamt völlig überflüssig. Egal. Wer will und wer kann diese Politikerinnen schon aus ihrer schönen Welt vertreiben?

Das Machtsystem heute ist so konstruiert, dass der Bürger nicht mehr als eine lästige Begleiterscheinung einer politischen Welt ausmacht, die problemlos auch ohne ihn funktionieren würde. Und ohne ihn funktioniert. Das Dumme an der aktuellen Situation und der uns bevorstehenden Entwicklung ist allerdings, dass die Politiker mittlerweile dermaßen unqualifiziert, dermaßen hohl, so dermaßen augenfällig unfähig und so dermaßen unwillig sind, zu regieren, dass selbst dem einfachen Bürger, oder gerade diesem einfachen Bürger, mehr und mehr auffällt, dass das ganze System ein riesiger Betrug ist.

Die Demokratiefallen im Westen

Die kürzlichen Wahlen in Frankreich und in Großbritannien haben keinen Wechsel bewirkt. Der Status Quo wird von den Eliten als der Idealzustand betrachtet. Wahre Veränderungen, die Verbesserungen zugunsten der Bevölkerung bewirken könnten, sind nicht vorgesehen. Im Gegenteil, die Zwangsschraube der Ausbeutung wird noch enger angezogen. Die ausgegebene Parole der Amis an ihre hörigen Politiker lautet: „Deutschland vernichten. Vernichten! Für immer!“ Der wohlwollende, kompetente Diktator in Ländern wie Russland oder China scheint auf einmal womöglich eine bessere Alternative zu sein als der blöde Politiker in Scheindemokratien im Westen, in denen die Bevölkerungen zu darben beginnen, wohingegen im Osten der Wohlstand wächst. Im Westen herrscht derweil der Schein: Scheindemokratie, Scheinwohlstand, Scheinwissen, Scheinfreiheit, Scheinmoral und sogar Scheinwirtschaft mit einem überwiegenden Anteil von Finanzen und Dienstleistungen, anstatt wahrer Produktion, einer Scheinwirtschaft also, die nur einer Elite Reichtum beschert.

Und dann natürlich der Scheinpolitiker, der unmöglich halten kann, was er verspricht – aus der einfachen Tatsache heraus, dass er oder dass sie nun mal nicht das Rüstzeug und die Qualifikation mitbringen, um wirkliche Probleme lösen zu können. Das sind Menschen, die sich selbst für sehr wichtig nehmen, die sich untereinander für sehr wichtig nehmen, die das von ihnen geschaffene System sehr wichtig nehmen und für die das Volk eher lästig ist. Ein Volk, das man mit Propaganda und Lügen durch die Medien unter Kontrolle hält. Die Standardpolitiker in unserer heutigen Zeit sind keine guten Menschen. Es besteht zudem die hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Politiker nicht das Gewissen plagt. Denn sie haben kein Gewissen. Sie sind Bürokraten, die Interessen vertreten, unterstützt von angeblichen Experten, die sich an Vorgaben von Dritten orientieren. Was also tun, damit das Volk sein Land zurück erhält?

Der „Beruf“ des Politikers muss abgeschafft werden

Ein Volk kann langfristig nur überleben, indem es selbst für seine eigenen Belange eintritt, arbeitet und kämpft. Es ist immer ein großer Fehler, eine vom Volke abgesonderte Clique von Politikern zuzulassen, die sich eines Tages verselbständigt und eine Eigendynamik entwickelt, die diese Clique zwangsläufig, unaufhaltsam, in eine Diktatur transformiert. Diesen Zustand haben wir jetzt erreicht. Daher: Nein, im Mittelpunkt von gesellschaftlichem Handeln darf nicht die Person stehen, schon gar nicht ein Politiker, sondern das Problem. Die Problemdefinition bedingt, erfordert, verlangt dann zwangsläufig den „Problemlöser“, der qualifiziert ist, dieses Problem zu lösen.

Ein Politiker ist nur ein Schwätzer. Anstelle der Wahl von Personen sollte das Volk daher unter einer vorgebrachten Auswahl an Problemfeldern diejenigen auswählen, die in ihren Augen Priorität haben. In einem zweiten Wahlgang melden sich dann diejenigen Experten, die sich als qualifiziert betrachten, diese Probleme zu lösen. Das Spektrum an Qualifikationen und menschlichen Eigenschaften muss im Vordergrund stehen. Es interessiert kein Schwein, welcher Partei dieser Mensch angehört. In der richtigen Welt, in der Familie, in der Gemeinde, geht es um Probleme und um Problemlösungen. Das ist Leben. Und wie im Kleinen, so im Großen.

Was ist ein Speichellecker?

Lassen Sie mich zum Schluss die Bedeutung des Wortes „Speichellecker“ erklären: Jemand, der Kontrolle über Sie hat, spuckt auf den Boden und fordert Sie auf, diesen Speichel aufzulecken. Das sind unsere Politiker heute. Stellen Sie sich das Bild einmal vor: Biden spuckte und Scholz leckte es auf. Ja! Wie sonst ist es zu verstehen, dass unsere wichtigste Pipeline von den Amis gesprengt wurde, und kein Politiker regt sich darüber auf? Die sind alle Speichellecker, ohne Ehre. Wie können sie Kriege unterstützen, die nicht unsere Kriege sind, anstatt für Frieden einzutreten? Weil sie Speichellecker sind. Speichellecker, ohne Ehre. Gewissenlose Speichellecker kann kein Volk langfristig dulden, ohne zugrunde zu gehen. Man muss Mitleid mit diesen Menschen haben, die ohne ein Gewissen geboren wurden oder im Laufe ihres Lebens die Stimme ihres Gewissens verdrängten oder für 30 Silbertaler verkauften. Das ist deren Leben. Aber es darf niemals sein, dass diese Menschen den Tod von Millionen verursachen, Leid und Elend über die Welt bringen, weil sie einfach nicht wissen und fühlen können was sie tun. Sollen sie ruhig Banker werden oder Anwälte oder was auch immer. Aber sie dürfen nie, niemals Politiker werden.

Leider hat die Entwicklung der letzten 30, 40 Jahre diese gewissenlosen Politiker in fast alle Positionen der Macht in den Ländern des Westens gebracht. Diese Tatsache ist die wahre Katastrophe unserer Zeit. Diese Wesen werden uns sogar in den nächsten Weltkrieg treiben. Das Wissen um diese Menschen ohne Gewissen muss unbedingt in unserer Gesellschaft verbreitet werden. Nicht um sie zu verteufeln. Sondern um die Gesellschaft vor ihnen zu warnen und zu schützen. Das ist die Aufgabe für die unmittelbare Zukunft. Denn momentan regiert das Böse in der westlichen Welt. Ohne Mitgefühl, ohne Gewissen, ohne Liebe. Daher all diese Probleme. Daher all diese Lügen. Daher all der Betrug. Aber das daraus entstandene politische System von Scheindemokratie hat abgewirtschaftet. Und es ist in allen Einzelheiten sichtbar geworden. Sichtbar und spürbar. Ja, die Welt muss sich ändern. Grundsätzlich. Nur wenn die Besten und Edelsten eines Volkes das Volk führen wird sich wieder Frieden und Wohlstand einstellen. Wer wollte dieser simplen Einsicht widersprechen?

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Anderweltonline.