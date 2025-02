Was ist das für ein Land, in dem bereits einen Tag, nachdem ein Afghane am 13. Februar 2025 mit dem Auto ein zweijähriges Mädchen und seine 37-jährige Mutter zu Tode gefahren und 39 Menschen schwer verletzt hat, eine „Gegen rechts„-Demo durch München zieht – obwohl die politische Rechte nichts mit dem migrantischen Täter zu tun hat?

Was ist das für ein Land, in dem man in den Medien den Verdacht ungeklärt kreisen läßt, der Todeszeitpunkt von Mutter und Tochter sei aus politischen Gründen von den Behörden erst zum 14. Februar 2025 bekanntgegeben, also hinter das Ende der Münchener Sicherheitskonferenz beziehungsweise hinter die Rede von J.P. Vance datiert worden?

Einseitige Anprangerung

Was ist das für ein Land, in dem für das innerhalb Deutschlands seit 2015 anhaltende islam-motivierte Morden (“Töten von Ungläubigen”), das durch Tätereinreise und Täterduldung im Rahmen einer desolaten Migrationspolitik verursacht wird, bislang kein einziger Politiker die Verantwortung übernommen hat oder zur Übernahme der Verantwortung gezwungen worden ist?

Was ist das für ein Land, in dem die Instrumentalisierung der von Migranten verübten Gewaltanschläge immer nur einseitig angeprangert wird? Denn auf der einen Seite darf kein Anschlag als Begründung für Fremdenfeindlichkeit missbraucht werden, auf der anderen Seite jedoch kann ein Anschlag sehr wohl als Begründung dafür dienen, ohne irgendeinen Sinnzusammenhang eine „Gegen rechts„-Demo durchzuführen.

Verschwörungstheorien im ÖRR

Was ist das für ein Land, in dem die öffentlich-rechtlichen Medien (ARD, ZDF, Deutschlandfunk und andere) Verschwörungstheorien verbreiten, nach denen die migrantischen Täter der sich zunehmend häufenden Messer-, Macheten- und Axt-Attacken, Autoanschläge, Bahnsteigschubsereien und so weiter von Dritten bezahlt würden, um so auf die Bundestagswahlen Einfluss zu nehmen?

Was ist das für ein Land, dessen Regierungschef das fundierte, begründete und denkwürdige Statement des Vize-Regierungschefs eines befreundeten Staates als Einmischung mit der Bemerkung “Das gehört sich nicht!” zurückweist, nachdem dieser unter anderem dies gesagt hat: “Die Demokratie beruht auf dem heiligen Grundsatz, dass die Stimme des Volkes zählt. Es gibt keinen Platz für Brandmauern. … Ich glaube, es gibt keine Sicherheit, wenn man Angst hat vor der Meinungsfreiheit des eigenen Volke“?

Das alles ist Deutschland

Und was ist das für ein Land, in dem die Regierung einerseits die Verteidigung ertüchtigen will (vor allem durch Erhöhung des Wehrbudgets auf 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts), andererseits aber die Energie- und Wirtschaftspolitik derselben Regierung anhaltenden Niedergang mit dreijähriger Rezession, Minuswachstum seit 2024, Fachkräfte-Exodus und Deindustrialisierung bewirkt?

Ja, was ist das für ein Land? Das alles ist Deutschland. Das Deutschland, das sich schier unwiderruflich verabschiedet hat vom langjährig erprobten Erfolgsrezept einer sozial- marktwirtschaftlichen Demokratie: Von Bildung und Fleiß der arbeitenden Bevölkerung, Unternehmerfreiheit sowie preiswerter Energie für alle in einer freiheitlichen Gesellschaft.