Vor 20 Jahren hätte man mit dieser Frage nur verwunderte Blicke geerntet. Ist der Himmel blau? Ist Wasser nass? Wozu eine Frage stellen, deren Antwort derart offensichtlich ist? Heute aber ist aus einer simplen Frage ein politisches Bekenntnis geworden – spätestens seit Matt Walsh in seiner gleichnamigen Doku wissen wollte, was denn nun eine Frau ist: Keiner der Interviewpartner des rechten Publizisten aus den USA konnte eine klare Antwort liefern. Ganz am Ende der Doku verrät dann seine Ehefrau, was wir alle wissen wollten: Eine erwachsene Person weiblichen Geschlechts.

Die Feministin Rona Duwe zählt schon seit einigen Jahren zu den wichtigsten Kritikern der Transideologie in Deutschland. Man muss ihr nicht in allen Punkten – zum Beispiel ihrer Haltung zur Prostitution – zustimmen; dennoch leistet sie wertvolle Arbeit, wenn es um die Verwirrung geht, was denn nun eine Frau ist. Auf der Website der Kampagne „Was ist eine Frau?“ will Duwe nun allen Unentschlossenen, die noch nicht wissen, für wen sie bei der Bundestagswahl stimmen sollen, helfen. Sie meint: Wer nicht weiß, was eine Frau ist, sollte auch nicht von einer Frau gewählt werden. Und wer sich in der Realität nicht mehr zurechtfindet, hat generell nichts im Bundestag verloren.

Es gibt eine richtige Antwort

Auf der Website werden Statements der Kandidaten gesammelt, die die obige Frage beantwortet haben. Zuviel darf man nicht erwarten. Die Frage ist freiwillig, also wird nicht jeder Politiker antworten. Wer sich sehr sicher ist, dem nächsten Bundestag anzugehören, wird seine Zeit vermutlich anders nutzen. Politiker aus der ersten Reihe finden sich daher nicht unter den Teilnehmern der Umfrage. Dennoch gibt es genug Antworten, um einzuschätzen, wie die Parteien sich in dieser Frage positionieren. Von allen relevanten Parteien haben bislang weder die Linke noch das BSW geantwortet – doch nach aktuellen Umfragen bleibt deren Einzug in den nächsten Bundestag ohnehin fraglich.

Aktuell gibt es drei Möglichkeiten, auf die Frage, was eine Frau ist, zu antworten:

Eine erwachsene Person weiblichen Geschlechts – dies ist natürlich die einzige richtige Antwort. Eine Person mit dem Geschlechtseintrag „weiblich“ – das ist nicht ganz verkehrt, aber auch im Mittelalter wusste man üblicherweise, was eine Frau ist, obwohl es damals noch keine Ausweisdokumente gab. Eine Person, die sich als Frau identifiziert – einmal abgesehen davon, dass nach dieser Definition auch transsexuelle Männer als Frauen gelten, ist sie rein zirkulär und führt in einen infiniten Regress. Denn das zu Definierende ist in der Definition enthalten. Dies führt zu folgender unendlicher Reihe: Eine Frau ist eine Person, die sich als Frau identifiziert, als eine Person, die sich als eine Person, die sich als Frau identifiziert, identifiziert, also eine Person identifiziert, die sich als eine Person identifiziert, die sich als eine Person identifiziert, die sich als Frau identifiziert. Usw. usf..

Notwendige Unterscheidung

Alternativ darf man auch selbst eine Antwort verfassen. Und wie also antworten nun die Parteien?

CDU: 12 Kandidaten, von denen 10 die richtige Antwort geben.

SPD: 9 Kandidaten, von denen eine die richtige Antwort gibt.

Grüne: 5 Kandidaten, von denen niemand die richtige Antwort gibt.

FDP: 11 Kandidaten, von denen 6 die richtige Antwort geben.

AfD: 20 Kandidaten, die alle die richtige Antwort geben (einer der Kandidaten gibt sogar eine ausführlichere biologische Definition).

Auf der Website finden sich mehrere Argumente, warum eine Unterscheidung in Mann und Frau nach wie vor richtig und notwendig ist. So können beispielsweise Männer Frauen im Leistungsport um ihre Medaillen betrügen. Auch besteht die Gefahr, dass Männer in Frauengefängnissen inhaftiert werden (solche Fälle kamen im Ausland bereits vor.) Auch muss die Medizin sich an klaren biologischen Grenzen orientieren, um bestimmte Krankheitsbilder akkurat behandeln zu können. Insbesondere Kinder seien einer Gefahr ausgesetzt, wenn sie durch das gesellschaftliche Klima zu irreversiblen geschlechtsangleichenden Eingriffen verleitet werden.

Und nicht zuletzt droht mittlerweile eine Geldstrafe von 10.000 Euro, wenn man einen Mann einen Mann nennt. Bleibt also nur zu hoffen, dass Rona Duwe zumindest einige Wähler von ihrem Anliegen überzeugen kann…