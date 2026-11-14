Die Frage in der Überschrift wurde mir am vergangenen “Seitenwechsel”-Messewochenende in Halle von einem interessierten Herren gestellt. Es wäre eine sinnvolle Frage gewesen, wenn der eigentliche Verkaufsgegenstand – mein Buch – bereits auf der Theke gelegen hätte. Das lag da aber noch gar nicht; das Einzige, was ich bereits ausgepackt hatte, war eine großformatige Illustration (siehe Beitragsbild oben): Dunkeldeutschland! Ein Bild, das sich über die Jahre beim Schreiben unwillkürlich in meinem Kopf formiert hatte und das ich als Blickfang für Unentschlossene einfach mitgenommen hatte. “Unsere Demokratie” habe ich es genannt. Aus Zeitgründen hab ich das Panorama nicht selbst gezeichnet, sondern lediglich gedanklich komponiert, als Pixelansammlung berechnen und auf eine Kunststoffplatte drucken lassen, um es als Unterlage für meinen improvisierten Verkaufstisch zu verwenden. Der besseren Kratzfestigkeit wegen habe ich es auch noch laminieren lassen; schließlich sollten darauf Bücherberge in Richtung Kundschaft geschoben werden.

Immer öfter musste ich im Lauf der Messe dann allerdings meine “störenden” Bücher von der Bildunterlage entfernen, um Interessierten das Stöbern im dystopischen Wimmelbild zu ermöglichen, in dem ich so allerhand versteckt hatte. Das suggestive Bilderrätsel hätte ich an beiden Tagen vermutlich ähnlich oft verkaufen können wie meine dazugehörigen ausführlichen „gedanklichen Spaziergänge“. Mit der Frage „Was kostet das?“ hätte zum Beispiel gemeint sein können, was es uns wohl kosten wird, wenn das Flaggschiff der deutschen Industrie – „der Daimler“ – den Heimathafen verlässt, weil die raffgierige Hafenbehörde den Hals von den Liegegebühren einfach nicht voll genug bekommen kann. Nachdem ich die verrottende Edelkarosse im Bildvordergrund untergebracht hatte, dauerte es nur noch Stunden, bis die Meldung vom endgültigen Auslaufen auch dieser Flotte von den Herolden hinter der Festungsmauer ertönte, so verlässlich wie der Ruf des Muezzins.

Die große europäische Abschlussparty hat begonnen

Nein, besondere seherische Fähigkeiten waren nicht vonnöten. Die erste Brücke war ja längst in den Fluss gefallen. Und gebaut wurde schon seit einiger Zeit nicht mehr an Straßen, Brücken und kaputten Schulen. Gebaut wurde und wird unablässig an den Palästen, den Bunkern, den Abflug- und Landepisten der Flugbereitschaft, den Raketensilos, den Wassergräben und Zugbrücken. Den Überbringern solcher und ähnlicher Botschaften zündet man die Autos an. Draußen gibt es keine Brandmauern. Da stehen jetzt die Stadtzentren, Rathäuser und Schulen in Flammen. Wochenende für Wochenende werden ganze Inseln im Mittelmeer von Zigtausenden überrannt, um anschließend von dafür vorgesehenen Kräften mit der ersten Daunenjacke versorgt und möglichst unauffällig aufs vermeintlich paradiesische Festland “verbracht” zu werden. Das Merkel’sche Bekenntnis: “Jetzt sind sie schon mal da!” hat sich weltweit eingebrannt. Das geht nicht mehr weg!

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Die große europäische Abschlussparty hat nun begonnen, und Palästina-Greta liefert angesichts der mitten im Zerfall unbeirrt zelebrierten freitäglichen Klimademos dazu ihr diabolisches Feixen. Ja Greta, sie demonstrieren immer noch! Und ja, sie glauben immer noch an den Untergang durch CO2, zu viel Wärme und die Sintflut! Deswegen brüllen sie nach noch mehr Deindustriealisierung, noch mehr Staatswirtschaft, noch mehr Umverteilung, noch mehr Sozialismus, noch mehr Steinzeit. Noch mehr von den eventgeilen Horden, mit denen man Schaufenstern zerdeppern und Sneaker abfassen kann. Endgeil! Die johlenden traurigen Kinder! “Was kostet das?” fragten also viele – und meinten dieses Bild. Ich hätte es wahrscheinlich an die fünfzig Mal verkaufen können. Vermutlich nicht, weil es sich überm Sofa oder in der Gartenlaube von Masochisten besonders gut macht, sondern einfach, weil es ein verfallendes Land und die damit verbundenen Ängste ins Bewusstsein rückt. Man könnte es den tanzenden Idioten vom Sonnendeck, den verhuschten Schleppern in den Rettungsbooten und den kurzsichtigen Leuten vom Roten Kreuz entgegenhalten. Ich jedenfalls habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass immer mehr erkennen, „was das kostet!“