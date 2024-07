Was Krieg wirklich bedeutet: In der Ukraine betreibt der Westen aktive Leidensverlängerung

Seit über 900 Tagen wütet der Krieg in der Ukraine. Täglich stirbt dabei eine Zahl an Menschen, die den Einwohnern einer mittelgroßen Ortschaft entspricht. Tote sind auf beiden Seiten zu beklagen – beim Überfallenen wie beim Aggressor. Mit allen Mitteln wird da gekämpft und mit allem geschossen, was dem Gegner ein Projektil in den Leib oder Kopf zu jagen vermag, um ihn zu töten. Bomben und Granaten zerfetzen den Gegner, die Überlebenden sind bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Egal – Hauptsache, er wird vom Erdboden getilgt! Hauptsache, er wird unschädlich gemacht, kann keine Waffe mehr tragen und abfeuern! Hauptsache, er kehrt nie mehr heim zu Eltern, Frau und Kind! Und Hauptsache vor allem, dass er selbst keine Kinder mehr zeugen und sein verhasstes Volk damit in die Zukunft retten kann! Genau das bedeutet Krieg. Hauptsache tot. Und all das, obwohl Ukrainer und Russen streng genommen Brüder sind!

Wer Angst vor diesem Schicksal hat, dem wird zunächst mit den Engelsstimmen der Kriegspropaganda ein schlechtes Gewissen eingeredet: Sei nicht feige! Verteidige Dein Land! Sei ein Held! Es gilt hier und jetzt, das Vaterland und die eigene Familie vor dem arglistigen Feind zu verteidigen! Und so machen sich die Soldaten auf beiden Seiten – Verteidiger und Angreifer – auf den Weg Richtung Front. Frau und Kinder bleiben in banger Erwartung zurück. Statistisch dauert es ab da zwischen vier bis acht Stunden, dann ist der Papa tot. Entweder von Kugeln und Splittern durchsiebt – im glücklichsten Fall, denn dann hat man wenigstens einen Leichnam, den man bergen und bestatten kann – oder aber in Stücke gerissen und verbrannt, weil der Gefallene in einem voll aufmunitionierten Panzer, auf einer Haubitze oder neben einem Mehrfachraketenwerfer hockte.

Fleischwolf der Front

In diesem Fall ist dann vom Sohn, Bruder, Vater, Enkel, Ehemann zumeist nichts mehr übrig, was man irgendwie noch zusammenkratzen und in eine Schachtel stecken könnte, um sie den Hinterbliebenen zurückzuschicken. Bei direkten solchen Treffern entstehen Temperaturen, heiß wie die Hölle. Selbst härtestem Stahl kommen da die Tränen und er beginnt zu schmelzen. Am Ende bleibt nur ein Gedenkkreuz. Ein geschmücktes Grab mit Fahnen, Blumen und einem Foto vom tapferen Helden gibt es dann zumeist nicht. So geht das Stunde um Stunde, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr um Jah Und die Blutmühle in der Ostukraine mahlt stetig weiter. Unablässig wird nach neuem Kanonenfutter gesucht, überall – im In- und Ausland wird von ukrainischen Feldjägern und Geheimdiensten nach Freiwilligen und wehrpflichtigen Rekruten gestöbert, überall werden Deserteure aufgespürt, um sie zu ergreifen und um sie in den Fleischwolf der Front zu werfen. Ist der Tag vergangen, muss wieder frisches Menschenfleisch herbei! Das Räderwerk darf nicht stillstehen!

Die Panzer und Kanonen müssen vollständig besetzt sein, um sie zu bedienen – auch dann, wenn die gegnerische Rakete das in grünbrauner Camouflage lackierte Vehikel trifft! Ein lauter Knall, ein Feuerball, dann der sich verziehende Rauch – und immer wieder das gleiche Resultat. Die Überlebensdauer einer Panzerbesatzung im direkten Gefecht betrug Mitte der Achtziger Jahre dreieinhalb Minuten, etwa eine halbe Zigarettenlänge für gemütliche Raucher. Ob sie im Ukrainekrieg länger ist, darf bezweifelt werden. Die Jungs steigen also in ihr Gefährt, machen die Luken dicht, lassen den Motor an, fahren durch das Gelände und schießen so schnell sie nur können auf den Widersacher gegenüber – bis sie dann selbst getroffen werden und Geschichte sind.

Der Wahnsinn jedes Krieges

Ich selbst machte bei der grünverkleideten Truppe, beim Bund, eine Ausbildung zum Sanitäter. Meine Aufgabe im Kriegsfall wäre genau hier: an der Front. Bergung der schreienden Verletzten, unter dem unablässigen Sausen und Dröhnen der Bomben, Kugeln und Granaten. Ein Krieg ist keine Naturkatastrophe oder ein Verkehrsunfall. Hier kommt keine Feuerwehr oder Krankenwagen zum Verletzten, kein Retter kommt durch bis zum Ort des Geschehens. So sterben die meisten, obwohl man ihnen unter normalen Umständen vielleicht noch hätte helfen können. Sie verbluten, krepieren an Wundbrand, an Seuchen und an Entkräftung.

Es ist der Wahnsinn jedes Krieges: Während junge Menschen auf dem Schlachtfeld ihr Leben lassen, wird anderswo gekungelt und gefeilscht. Denn Ausrüstung und Munition sind teuer, sehr teuer. Viel Geld wird fällig für den organisierten Massenmord an der Front. Jede Patrone, jede Granate und jede Rakete muss erst gezählt und dann bezahlt werden. Mit gierigen Fingern, mit stechenden Augen und gepresstem Atem wird das Geld gerafft – von Leuten, die selbst entweder keine Kinder, oder ihren Nachwuchs längst in Sicherheit verbracht haben. „Mehr, mehr, mehr! Kämpft!! Ihr müsst euch verteidigen!!!“ So kreischen die Kriegsfurien und ihre politischen Unterstützer hier im Westen. Dass diese Leute oftmals so aussehen wie Vampire, ist kein Zufall. Der Nachschub darf nicht ausgehen, das Kriegsgerät muss weiter aus dem Ausland herangeführt werden. Sinkt die Unterstützungsbereitschaft, wird eskaliert und an die Moral appelliert. Und ist das Budget erschöpft, werden Schulden gemacht. Langfristige Kredite werden dafür aufgenommen, für die die Kinder und Enkel der Toten und Verstümmelten, aber auch unsere Nachkommen hier im Westen noch lange Jahrzehnte wie Sklaven werden schuften müssen.

Bis zum nächsten “Nie wieder!“…

Erst wird Geld lockergemacht für die Zerstörung von Straßen, Brücken, Wohnhäusern, Kindergärten, Schulen. Kliniken und Seniorenheime fliegen in die Luft und brennen aus. Das Volk der Ukraine und wir Europäer dürfen zahlen. Danach heißt es dann: Noch mehr Schulden machen – denn nach dem Endsieg über die bekämpften Teufel kommt natürlich der Wiederaufbau. Irgendwann, wie nach allen Kriegen, herrscht auch wieder Frieden. Entweder weil man endlich zur Vernunft und Einsicht gelangt ist, oder, weil die Kriegsparteien so erschöpft sind, dass ein Weiterkämpfen unmöglich ist. Aber auf Einsicht, Klugheit und Vernunft sollte man in einem Krieg wie diesem besser nicht setzen. Zudem: An Diplomatie ist der Westen ja gar nicht interessiert. Den Ton geben auch bei uns immer mehr die Gierschlunde, Kriegsgewinnler, Aktionäre und Spekulanten an, die zwar selbst die Bühne der umkämpften Front nie betreten haben geschweige denn selbst je eine Waffe in der Hand gehalten und das Sterben, die Toten und die Krüppel nie selbst erblickt haben, sich aber die Taschen mit Geld und Gold vollstopfen.

So wütet der gefräßige Fleischwolf immer weiter, wie er seit Menschengedenken tut. Und irgendwann, wenn auch in der Ukraine wieder Frieden eingekehrt sein wird, werden dieselben Schwüre wie nach jedem Krieg folgen: Nie, nie wieder! Man wird wieder Steine zu eindrucksvollen Monumenten aufschichten, die Namen der Toten in Bronzeplatten gravieren, auf dass sich die Nachwelt an sie noch über Jahrhunderte hinweg erinnern möge. Man will ja schließlich wissen, für welche Toten einst all die Schulden aufgehäuft wurden, für die sich noch Generationen abrackern sollen! Im kollektiven Gedächtnis bleiben allenfalls wenige Namen der im Kampf verreckten Helden erhalten. Für die zahllosen toten Zivilisten, Frauen, Kinder und Alte gibt es kein Gedenken. Die sind ganz einfach weg, als hätte es sie nie gegeben.