Was lähmt Deutschland ?

Am 30. Januar 2026 untersuchte Boris Reitschuster in einem Essay unter anderem die Frage “Warum Deutschland nicht mehr aufsteht, sondern liegen bleibt” und kam zu dem Schluss: “Was uns hier lähmt, ist nicht ein Mangel an Potenzial. Es ist die gezielte Umverteilung von Verantwortung auf Behörden, Gremien, Kommissionen, ‚Expertengruppen‘. Niemand entscheidet mehr. Jeder moderiert.” Ähnlich die Antwort von Thomas Hartung, der auf Ansage! am 31. Januar 2026 ein “politisch produziertes Schweigen” in der Republik feststellt und anhand von Texten aus der Feder von drei Prominenten – Ulf Poschardt, Bernd Ulrich und Gerhard Schröder – registriert, dass etwas Grundlegendes nicht mehr stimmt: “Alle drei Texte reden von Verantwortung. Poschardt möchte, dass die Still-verzweifelten wieder sprechen. Ulrich verlangt, dass ‚wir‘ Verantwortung übernehmen für Klima, Renten, Bundeswehr, und Schröder will, dass seine SPD ‚Mut zu Frieden, Zusammenhalt und Innovationen‘ zeigt und eine Reformagenda formuliert.“ Hartungs Gegenfrage lautet: “Verantwortung ja – aber gegenüber welcher Ordnung?”

Der Schlüsselbegriff hier ist also “Verantwortung”. Verantwortung bedeutet, dass man die Konsequenzen des eigenen Handelns erkennt und ernst nimmt, in guten und in schlechten Zeiten, dass man eben auch Sanktionen erträgt, wenn etwas schief läuft. Doch die Sozialisation, der große Teile der Bevölkerung seit zwei Generationen ausgesetzt ist, ist kollektivistisch: Schuld wird deshalb auf alle verteilt und damit verwässert, zum Nachteil aller. Das ist sehr bequem und geht solange gut, als der Wohlstand alles abfedert. Aber mit dem wirtschaftlichen Niedergang stößt diese Option an ihre Grenzen. Was jetzt? Können wir auf alte Tugenden zurückgreifen? Was ist heute so anders als früher?

Keine Verantwortung mehr

Verantwortung tragen will gelernt sein. Eine bestimmte Haltung – ich nenne sie den “aufrechten Gang” – ist dazu sehr hilfreich. Das soll heißen, dass der Einzelne auch ohne der Stütze durch durch die Herde, in die er eingebettet ist, seinen Weg findet, eben weil er selber einen Kompass hat und diesen auch benutzt. Früher, als es noch Preußen gab, kam der Antrieb dafür aus dem “preußischen Pflichtgefühl”. Jeder wusste, was damit gemeint war. Heute, vor allem in Berlin, wird dieses Pflichtgefühl offenbar als “Nazi-typisch” interpretiert. Der Berliner Bürgermeister Kai Wegner kennt diesen Begriff wohl nur noch aus Büchern, und die Mehrzahl seiner Wähler hält es wie er. Das Pflichtgefühl liefert eine innere Stütze – auch für solche, denen der aufrechte Gang nicht in die Wiege gelegt ist. Aber genau hier setzt der Zeitgeist an: Er verunglimpft den aufrechten Gang als “toxisch-männlich”, brutal, unsensibel, exkludierend, als auf jeden Fall als unbequem und nicht zumutbar. Genau deshalb sieht der Zeitgeist in Trump das Bild des Großen Satan, und deshalb die durchweg schrillen Reaktionen gegen ihn – weil die meisten sehr wohl ahnen, dass er in diesem Punkt recht hat (auch wenn sein Stil tatsächlich zuweilen kontraproduktiv ist).

Die gesamte rotgrüngelbschwarze Politik seit Merkel will von dem Begriff der Verantwortung nichts mehr wissen. Alle Vertreter der diesen Kurs mittragenden faktischen Blockparteien sagen zwar bis heute gerne “wir übernehmen Verantwortung”, weil das demokratische Seriosität und Sensibilität gegenüber dem Wähler signalisiert – doch sie tragen und übernehmen keine Verantwortung. Ehrlicher wäre es, zu sagen: “Wir nutzen unsere Macht.” Doch der Wähler hat die Lüge längst begriffen, denn er weiß, dass die Herrschenden Macht meinen, wenn sie Verantwortung sagen.

Fehlender Mut zur Aufrichtigkeit

Ein überzeugendes Beispiel ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vor allem beim Thema Windkraftanlagen (WKA): Es gewährt den WKA-Investoren eine hohe Rendite, auch wenn ihre Anlagen null Strom produzieren. Ihre Lobbyisten haben das EEG-Gesetz durchgebracht – nach einer beispiellosen Angstkampagne über fast alle Medien, deren Propagandamacht sie bis heute nutzen. Sie tun dies, weil sie wissen, dass sie es können – und weil sie sie wissen, dass wir wissen, dass sie es können. Dies soll die Widerständigen demütigen – und das tut es. Und das ist nichts als schamlose Machtpolitik. Warum geben sie es nicht einfach zu? Macht ist in der Politik das alles bestimmende Prinzip. Darüber muss man offen reden können. Ludwig von Rochau (1810 – 1873, Hauptwerk “Grundsätze der Realpolitik”) sagt: “Das Gesetz der Stärke (d.h. Macht) übt über das Staatsleben eine ähnliche Herrschaft aus wie das Gesetz der Schwere über die Körperwelt.” Es ist also nicht böse, Macht zu nutzen, wenn man sie wie ein Naturgesetz nutzt, das für alle gilt.

Macht ist zwar meist ungleich verteilt, doch ihre räumliche und zeitliche Verteilung ändern sich ständig: Was hier und heute mächtig ist, kann morgen in einer anderen Konstellation schwach sein. Spieltheoretisch gesehen verliert der Falke langfristig gegen den Vergelter; selbst die Taube hat, wenn sie in Massen auftritt, ein Chance. Was wir derzeit bei den Herrschenden sehen, ist eine Kombination aus Feigheit und Verlogenheit: Sie sind feige, weil ihnen der Mut zur Aufrichtigkeit fehlt, und sie sind verlogen, weil sie diesen Makel nicht zugeben wollen. Aber damit verlieren sie in jedem Fall. Sie hinterlassen eine tiefgreifende Frustration durch die babylonische Verwirrung, die sie anrichten. Der Ausweg für den Wähler ist totale Passivität oder schließlich ein gewaltsames Aufbegehren, dessen Ziel die Beendigung des unerträglichen Zustands ist, egal wie.

Verlorene Scham, verlorene Ehre

Es geht darum, alte Tugenden wieder zu beleben: Zur seiner Verantwortung zu stehen wäre eigentlich eine Sache der Ehre, doch unsere verkommene Gesellschaft kann auch mit diesem Begriff nichts mehr anfangen und kennt ihn offenbar nur noch aus Strafprozessen gegen junge Migranten, wo (erklärende oder eher exkulpierende) Floskeln wie “verletztes Ehrgefühl”, “Familienehre” oder “Ehrenmorde” auftauchen. Doch um diese “Ehre” geht es nicht, vielmehr geht es um den Konsens in der Gesellschaft über das, was anständig oder unanständig ist (“das tut man nicht!”). Doch die postmoderne Gesellschaft, die Bindungen, Loyalität und Pflicht als unbegründbar und deshalb verzichtbar betrachtet, hat den Begriff der Ehre längst überwunden. Das Gefühl der Scham nach Ehrverletzung stellt sich heute nicht mehr ein. Der postmoderne Mensch ist daher ebenso ehrlos wie schamlos – und findet das okay.

Gibt es Hoffnung? Wenn – hoffentlich, muss man angesichts des allgemeinen Niedergangs fast sagen – die Zeit des Wohlstands endgültig vorbei ist und zwangsläufig existenziellere Herausforderungen in den Vordergrund treten, werden wieder die alten Tugenden ausgegraben werden – weil man sie wieder braucht und die Rückbesinnung auf sie unvermeidlich wird. Erst wenn echte Leistung wieder anerkannt und belohnt wird, erst wenn die Selektion der Besten als wertvoll für alle verstanden wird, weil nur so die Faulen und Schwachen ihren logischen Platz erhalten (im notwendigen Interesse der blanken Existenzsicherung aller), erst wenn das infantile So-tun-als-ob, begleitet von hochmoralischen Sprüchen, als freche Lügen erkannt wird: Erst dann ist eine Umkehr möglich. Das könnte schneller über uns kommen, als manche glauben wollen.