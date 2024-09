Was macht eigentlich Joe Biden?

Seit Wochen schwelgt die Mainstream-Presse in den USA (und in Deutschland wahrscheinlich noch mehr) in einer künstlichen Euphorie über die Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Dabei ist der Amtsinhaber Joe Biden völlig aus dem Blickfeld geraten. In den Medien taucht er praktisch nicht mehr auf, im Grunde weiß niemand, was er tut und vor allem, ob er überhaupt noch – zumindest formal – irgendeine Regierungstätigkeit entfaltet. Dass er dazu seit mindestens einem Jahr kaum fähig ist, wusste jeder, der sich nicht auf die vollverdummenden deutschen Medienberichte und jene der Trump-feindlichen angelsächsischen Presse verlassen hat; vor allem muss es auch Kamala Harris gewusst haben, die gemeinsam mit den US-Democrats den greisen Tatterich sehenden Auges nochmals antreten ließ, nur um ihn dann nach erfolgreicher Nominierung abzuräumen und nun auf seinem Ticket als Kandidatin gegen Trump anzutreten. Dieser ungeheuerliche Skandal, dass die Demokraten und ihre Medien Biden nach seinem desaströsen Auftritt im TV-Duell mit Donald Trump Ende Juni innerhalb weniger Minuten für geistig völlig ungeeignet erklärten, um nochmals als Präsident zu kandidieren, obwohl sie bis unmittelbar vor der TV-Debatte noch das genaue Gegenteil behauptet hatten, ihn dann aber angeblich für fähig halten, das Amt des Präsidenten noch bis Januar ausüben zu können, wird komplett unter den Teppich gekehrt.

Es scheint fast so, als ob Biden nicht mehr existiert; Fragen zu seinem mentalen und körperlichen Zustand gibt es nicht mehr, ob und wie er sein Amt ausübt, interessiert offenbar nicht. Lebt er überhaupt noch? Oder geht es jetzt im Weißen Haus zu wie bei “Immer Ärger mit Bernie“? Dass ein Mann im Oval Office sitzt, der offensichtlich eine Form von Demenz aufweist und welche Auswirkungen dies auf die Innen- und Außenpolitik der immer noch mächtigsten Nation der Welt hat, scheint für die Harris-Jünger eine Nebensächlichkeit zu sein, die keiner medialen Aufmerksamkeit bedarf. Lieber bläst man die völlig substanzlose Harris, die auch ganz ohne Altersschwäche “Honig im Kopf” aufzuweisen scheint ist, in lächerlicher Weise zur Heilsbringerin einer gespaltenen Nation (oder gleich der ganzen Welt) auf.

Trittbrettfahrernummer mit “Geronten-Joe”

Harris, die bei den Vorwahlen 2020 krachend gescheitert war und ohne die Trittbrettfahrernummer mit “Geronten-Joe” niemals genügend eigene Stimmen für eine Kandidatur hätte erlangen können, egal wieviele Spenden ihr das Trump-feindliche Lager zukommen lässt, gab nun letzte Woche ihr erstes Interview bei CNN, dem Haussender der Demokraten. Schon allein die Tatsache, dass Harris wochenlang wartete, bis sie sich endlich einmal zu ihren politischen Plänen äußerte, obwohl eine ihr größtenteils blind ergeben Journaille darauf fieberte, jedes noch so belanglose Wort von ihr mit einer salbungsvollen Bedeutung aufzuladen, spricht Bände. Denn Harris’ rhetorische und intellektuelle Fähigkeiten entsprechen ungefähr denen der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock. Außer unbeholfenem Geschwafel kommt nichts aus ihrem Mund, bei Debatten und unter Druck ist sie schnell hilflos, wird nervös und verliert den Faden, sofern sie überhaupt je einen hatte. Für das CNN-Interview brachte sie dann sicherheitshalber gleich ihren Vize-Präsidentschaftskandidaten Tim Walz mit.

Doch es fällt eben auf, dass bei alledem Bidens geistiger Zustand – ebenso wenig wie sein Verbleib – anscheinend überhaupt keine Rolle zu spielen scheint, so wie auch schon seine putschartige Absetzung als Kandidat durch Harris` Nominierung, ohne dass diese auch nur eine Stimme von der demokratischen Basis erhalten hätte. Für die Kandidatin scheint all dies das Selbstverständlichste der Welt zu sein:Außer ein paar Gemeinplätzen hatte sie dann auch nichts zu bieten. Dies wurde selbst von den Demokraten überaus wohlgesonnen Medien kritisiert. Wenn das alles ist, was sie zu bieten hat, dürfte Donald Trump beim TV-Duell am 10. September leichtes Spiel haben. Falls sich Harris diesem überhaupt stellt.