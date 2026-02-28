Um die Antwort auf die Frage der Überschrift vorwegzunehmen: Nichts außer einem ruhigen Verkehrsstopp – ohne Waffen, ohne Geschrei, ohne Eskalation. In China zeigt sich eine Polizeikultur, die nur wenige Menschen in Europa und Nordamerika je zu sehen bekommen werden. Westliche Propaganda stellt China als harten, allgegenwärtigen Polizeistaat dar; doch meine eigenen Erfahrungen deuten auf eine ganz andere Alltagsrealität hin – insbesondere bei routinemäßigen Kontakten zwischen Zivilisten und Polizei. Nachdem ich Beamte – meist Verkehrspolizisten – sowohl in westlichen Städten als auch in vielen chinesischen Städten viele Jahre lang erleben und beobachten konnte, ist der Unterschied auffällig: In China verlaufen diese Begegnungen in der Regel ruhiger, weniger einschüchternd und oft sogar wirklich hilfsbereit seitens der Staatsdiener.

Auch die akademische Forschung stützt diese Beobachtung. Eine jüngere Fallstudie zu erfahrenen chinesischen Verkehrspolizisten ergab, dass die Beamten aktiv eine gute Beziehung zu Zivilisten aufbauen und häufig positive Gesprächsstrategien nutzen, um friedliche und kooperative Interaktionen zu fördern, statt auf Zwang oder Konfrontation zu setzen. Die Forscher stellen fest, dass diese Praktiken den chinesischen Standards einer „zivilisierten Strafverfolgung“ im alltäglichen Verkehrsdienst entsprechen. Dieses Leitprinzip (文明执法, “wenming zhifa”) betont Zurückhaltung, Höflichkeit, Aufklärung und Professionalität in alltäglichen Begegnungen zwischen Polizei und Bürgern.

Deeskalation statt Zuspitzung

Ein anschauliches Beispiel stammt aus einem Video, das von einem in China lebenden Ausländer aufgenommen wurde. Darin wird ein junger Mann auf einem Elektroroller angehalten, weil er keinen Helm trägt. Anstatt einer Konfrontation scannt der Beamte ruhig einen QR-Code und weist ihn an, sich ein kurzes Sicherheitsvideo anzusehen. Es gibt weder autoritäres Gehabe noch Geschrei, keine Waffenpräsenz und keine Eskalation. Verkehrspolizisten in China tragen bei Routinekontrollen in der Regel ohnehin keine Schusswaffen. Der nachfolgende Screenshot aus dem erwähnten Video zeigt, wie der Polizist mit dem Fahrer spricht, der wegen eines Verkehrsverstoßes angehalten wurde:

Diese Interaktion spiegelt einen breiteren Ansatz wider, bei dem geringfügige Verkehrsverstöße zunächst als Aufklärungs- und Bildungsherausforderung und nicht als Anlass für Machtdemonstrationen verstanden und behandelt werden. Sofern es sich nicht um einen wiederholten Verstoß handelt, erhalten Fahrer oft nicht einmal ein Bußgeld, nachdem sie das Sicherheitsvideo angesehen und das Risiko – in diesem Fall mögliche schwere Kopfverletzungen – verstanden haben. Diese Betonung wohlwollender Aufklärung statt harter Bestrafung entspricht langjährigen konfuzianischen meritokratischen Grundsätzen, nach denen die Regierungsautorität gutes Verhalten eher fördern und kultivieren als erzwingen soll. Dies steht in eklatantem Gegensatz zu vielen Verkehrskontrollen im Westen, wo Eskalation und Bedrohungswahrnehmungen deutlich höher sein können.

Tatsächlich zeigt internationale Polizeiforschung, wie gefährlich manche Routinebegegnungen im Westen sein können: In den Vereinigten Staaten etwa ergaben nationale Umfragedaten, dass 1,4 Prozent der Personen mit direktem Kontakt zur Polizei angaben, gegen sie sei schon einmal bei Kontrollen Gewalt angewendet oder zumindest Gewalt angedroht worden. Viele dieser Begegnungen umfassten körperliche Gewalt oder Waffendrohungen, und ein großer Anteil wurde als übermäßig oder ungerechtfertigt wahrgenommen.

Diverse Beschwerdemöglichkeiten für Bürger

Ein weiterer Aspekt der modernen chinesischen Polizeiarbeit sind breitere Streifenpraktiken: Jüngste Regierungsberichte zeigen, dass China über 1,3 Millionen Polizeibeamte mit Bodycams ausgestattet hat, um Interaktionen umfassend zu dokumentieren und die Verantwortlichkeit zu erhöhen – ein Abdeckungsgrad, der die meisten anderen großen Polizeisysteme weltweit bei weitem übertrifft. Diese Kameras sind Teil der Bemühungen, das Verhalten der Strafverfolgungsbehörden zu standardisieren und zu dokumentieren. Bürgerinnen und Bürger in China können zudem anonyme Beschwerden über die Polizei oder andere Beamte über verschiedene offizielle Kanäle einreichen, darunter nationale Hotlines, Onlineportale und Disziplinarkommissionen; so erlaubt beispielsweise die Zentrale Disziplinarkommission (CCDI) ausdrücklich anonyme Eingaben über ihr Online-Meldesystem.

Während meines jüngsten Besuchs in Xinjiang filmte ich einen Polizisten, der Bürgern geduldig erklärte, wie man ein neues robotergestütztes öffentliches Elektrorollersystem benutzt – und jede Sicherheitsfunktion ruhig und respektvoll erläuterte:

Ich beobachtete auch Grenzbeamte an Flughäfen, die ausländischen Reisenden beim Ausfüllen der Einreiseformulare halfen. Obwohl ich in den Einwanderungsbereichen nicht filmen konnte, berichteten auch andere um mich herum von denselben Erfahrungen: Die Beamten waren geduldig, höflich und auf Unterstützung statt Einschüchterung ausgerichtet . Dieses alltägliche Verhalten vermittelt ein ganz anderes Bild als die Karikatur eines autoritären „Polizeistaats“. Wenn wir die Legitimität der Polizei und die Erfahrungen der Zivilbevölkerung anhand direkter Interaktionen beurteilen, erscheint die übliche Verkehrs- und Gemeindedienstpolizei in China oft weniger konfrontativ und stärker öffentlichkeitsorientiert als in manchen westlichen Ländern.

Natürlich heißt all das nicht, dass China perfekt oder frei von Überwachung ist. Doch wenn wir das Verhalten der Polizei auf der Straße beurteilen – bei Verkehrskontrollen, bei der Unterstützung mit neuer Technologie oder beim Helfen von Reisenden –, deutet alle Evidenz auf eine deutlich gewöhnlichere, bürgerorientierte Praxis hin, als westliche Propaganda sie zumeist suggeriert.