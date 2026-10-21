Was Sabine nicht weiß

Die Bilder aus Ceuta, Mailand, Paris hängen noch nach; Überraschend sind sie nicht. Genausowenig überraschend wie der pathologische Reflex, der die weißen europäischen Erklärbären – wie immer allen voran: die Erklärbärinnen – routiniert nach der Schuld der Opfer suchen lässt. Erstaunlich ist allenfalls, mit welcher Beharrlichkeit einmal festgelegte Erklärungsmuster wieder und wieder, nochmal und nochmal, über die Zeit gerettet werden. Muster, die den muselmanischen Elefanten mit kunstvollem, bedeutungsschwangerem Gestus umrunden und dem Pöbel an den Bildschirmen nahelegen, dass ihm einfach die Intelligenz fehlt, um die Dinge so einzuordnen, wie das den Befähigten des öffentlich-rechtlichen Sektors gegeben ist. Fast ist man mit sich ein wenig unzufrieden, dass man nicht gleich selbst drauf gekommen ist. Auf die bürgerkriegsähnlichen Zustände in Frankreich hat beispielsweise Sabine Bohland vom

ARD-Studio Paris eine exklusive Sicht, die dem “Tagesschau“-Publikum natürlich nicht vorenthalten werden durfte: “Da hat sich sehr viel angestaut im Laufe der letzten zehn Jahre. Das Bildungssystem wurde vernachlässigt. Zwei Anlässe haben das Fass jetzt zum Überlaufen gebracht. Zum einen die Bedingungen in den Schulen bei den wahnsinni-gen Hitzewellen und das zu Beginn des Schuljahres neu eingeführte Handyverbot an Gymnasien.”

Das verführerische Wort Islam fällt bei Bohland angesichts der vorzivilisatorischen Gewaltausbrüche gar nicht erst. Auch von gewaltaffinen migrantischen Milieus ist keine Rede. Nichts ist über bedenklichen Eventhunger zu hören, nichts darüber, dass bestimmte Kulturen überall auf der Welt auffallend deckungsgleich vorgehen, wenn sie denn erstmal in genügender Stückzahl angesiedelt und versorgt sind. Nichts von der ungetrübten Freude am Zerstören, dem Niederbrennen, anderen ins Kreuz treten. Nichts vom vorherigen Selektieren abendländischer, christlicher, jüdischer Einrichtungen und Symbolek die anschließend Ziel barbarischer Angriffe werden, und auch nichts vom vielsagenden Verschonen muslimisch zuzuordnenden Eigentums. Naheliegende Erinnerungen ans Bataclan, an die zerquetschten Kinder von Nizza und „Je suis Charlie“ bleiben aus, bei der Sabine.

Mannigfaltige Traumata

All das fällt bei den Expertisen der Gebühren-Einordner prinzipiell nicht ins Gewicht. Das wäre zu platt. Sie haben tiefergehende Einblicke in Dinge, die uns als Normalsterbliche entgehen. Und genau deshalb müssen wir sie bis in alle Ewigkeit bezahlen. Sie wissen zum Beispiel, dass es, wenn Ahmed am Place Vendôme bei spätherbstlichen 15 Grad eine Scheibe mit dem Hammer zerdrischt und unter Gejohle der Kumpels mit einem Stapel Louis Vuitton-Klamotten unterm Arm davonrennt, keinesfalls das ist, wonach es aussieht. O nein. Was Diesel-Dieter im Karohemd zuhause auf der Couch nicht wissen kann: Ahmed baut auf der schon immer dagewesene speziellen französischen Protestkultur auf. Er hat Jean-Jaques Rousseau gelesen, Voltaire natürlich, Sarte und Camus, sich über das bedrohliche Staatsdefizit informiert und sich dann noch kurz ans verfügte rassistische Handyverbot und die Sommerhitze im Klassenzimmer erinnert.

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Mannigfaltige Traumata also, die ihn gegen seine eigentliche Bestimmung als Bereicherung zu einem prügelnden, messertragenden, dealenden, plündernden Monster haben werden lassen, das sich eben gern mal abends mit anderen prügelnden, messertragenden, dealenden, plündernden Monstern trifft. Zum Schülerprotest. Oder so. Oder zum Nationalfeiertag. Ziemlich wurscht, wie die Veranstaltungsreihe gerade heißt. Abends, sagen wir irgendwann morgens, liegen die verlorenen Kinder dann jedenfalls wieder im Bett, und vergießen ob des Lebens, das ihnen im Westen Europas widerfährt, bittere Tränen. Sie haben einfach keine Chance. Sowas weiß die schöne Sabine einfach. Vom Biest. Schließlich hat sie früher selbst mal Theater gespielt, war Volontärin beim “Westdeutschen Rundfunk“ und sogar in Nairobi. Ja, da hat sich einiges angestaut, was jetzt eben “überläuft”. Bei mir übrigens auch. Nur weiß die Sabine davon noch nichts.