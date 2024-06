Was unsere Großmutter schon immer wusste oder: “Oma, was ist eigentlich ein Nazi?”

Vor einigen Tagen rief mich meine Tochter im Büro an und bat mich, sie von der Schule abzuholen und nachhause zu bringen, denn der letzte Bis war ihr soeben vor der Nase weggefahren. Nanu? Also ließ ich die Arbeit Arbeit sein, schloss die Bürotür hinter mir zu und fuhr die knapp 25 Kilometer zu meinem Nachwuchs. Unterwegs wunderte ich mich, denn eigentlich war meine Tochter an diesem Tag mit ihrer Klasse zur KZ-Gedenkstätte in Buchenwald bei Weimar gereist, gelegen im wundervoll grünen Thüringen. Es war nachmittags und mich erstaunte, dass der Trip offenbar schon zu Ende war. 200 Kilometer im Reisebus hin, 200 Kilometer zurück und dazwischen die komplette Besichtigung des KZ mit seinen Ausstellungen. Ist das nicht zu knapp? Sollte man sich nicht mehr Zeit dafür nehmen und die Eindrücke auf die Besucher etwas länger wirken lassen?

Ich bin selbst in Thüringen geboren und groß geworden, im schönsten und wunderbarsten Land der Welt! Statt im Kinderzimmer mit meinen wenigen Spielsachen zu hocken, spielte ich lieber draußen mit meinen Freunden. Schon damals genoss ich die Natur im Wechsel der Jahreszeiten; die wärmende Sommersonne, den Frost und den Schnee im Winter. Und nicht weit weg von meinem riesigen Spielplatz aus konnte ich eben den Gedenkturm des KZ Buchenwald sehen,selbst wenn das Wetter mal nicht so gut war. Wir Kinder wussten, dass wir – noch vor der Aufnahme in den Kreis der “Halbstarken” – mit unserer Schulklasse ebenfalls diesen Ort des unendlichen Schreckens besuchen würden. Und wenn wir erwachsen wären, würden unsere Kinder es uns gleichtun.

KZ Buchenwald im Schnellschritt durchlaufen?

Und nun, vor 35 Jahre, nachdem ich meine Heimat Thüringen verlassen habe, war es also so weit, dass mein Kind tatsächlich diese Tour mit ihrer Klasse unternahm. Diese Gedanken gingen mir durch den Kopf, als ich zu ihrer Schule fuhr. Dort wartete meine Tochter schon mit einer Freundin. Beide nahmen hinten im Auto Platz und wir fuhren heim. Unterwegs berichteten mir die beiden, was sie gesehen und wie sie es empfunden hatten. Und ja, es war nichts ausgelassen worden! Es sei diesem teuflischen Ort einfach nicht gerecht geworden, ihn dermaßen im Schnellschritt zu durchlaufen.

Während die beiden von ihren Erlebnissen in Buchenwald berichteten, wurden meine eigenen Erinnerungen wieder wach. Ich erschrak geradezu, als meine Tochter mir von einem bestimmten Raum in dem KZ berichtete, der mich damals ebenso geschockt hatte wie heute sie: Es war ein Raum, in den die Menschen geführt wurden, um sie heimtückisch zu ermorden. Man hatte zu diesem Zweck eine Messskala an der Wand befestigt, vor der die Häftlinge Aufstellung nehmen sollten. Doch statt nun ihre Körpergröße zu messen und zu dokumentieren, wurden die völlig Ahnungslosen durch einen schmalen, fast unsichtbaren Spalt in der Wand plötzlich erschossen. Denn hinter der Skala verbarg sich ein Nebenraum, in dem heimlich ein Mordschütze lauerten. Die arglosen Häftlinge wurden nacheinander einzeln hineingeführt und aufgefordert, sich mit dem Rücken zur Wand an die Messskala zu stellen. Bedenkenlos kamen die Häftlinge der Anweisung nach, nichts ahnend, dass sie diesen Raum nicht mehr lebend verlassen würden. Stand der Totgeweihte in der befohlenen Position, schoss ihm der Mörder hinterrücks ins Genick, was den sofortigen Tod herbeiführte.

Perverse Wissenschaft

Ich war damals 13 Jahre alt, als man uns durch das Lager führte, und genau dieser Hinrichtungsraum hatte mich damals, vor 40 Jahren, besonders ergriffen. Mich beschäftigte vor allem der Gedanke an die Mörder. Die einen führten – scheinheilig Sicherheit und Vertrauen vorgaukelnd – den völlig ahnungslosen Delinquenten in den Raum, wissend, dass dieser in Kürze umgebracht würde, und andere führten die Tat aus. Wieder andere bargen den Leichnam und schafften ihn beiseite, um sofort Platz zu machen für das nächste Opfer. Alles pervers durchdacht und organisiert wie am Fließband. Während die Häftlinge auf diese Weise nacheinander umgebracht wurden, waren andere damit beschäftigt, den Toten ihre Schmuckstücke, wie Uhren und Eheringe zu rauben. Und nicht nur das: Die Körper der Ermordeten waren noch warm und sie bluteten aus ihren Wunden, da kamen die Schergen schon mit Zangen herbeigeeilt, um die Goldkronen und Brücken aus den blutenden Mündern zu reißen. Berge von Edelsteinen, Gold und Silber wurden auf diese grauenhafte Weise erbeutet.

Sogar die Haare wurden “verwertet”, denn die Mörder schoren sogar die Schädel ihrer Toten; ebenso wie auch Unmassen an Kleidung, Taschen, Koffern und Brillen. Die mit Häftlingsnummern tätowierte Haut wurde ihnen vom Körper abgezogen und gegerbt – für Lampenschirme oder als Trophäe für die grausam begangenenen Morde. Einzelne SS-Kommandeure nutzten Schrumpfköpfe von hingerichteten Häftlingen, ein Handwerk des besonderen Grauens, als Briefbeschwerer auf ihren Schreibtischen. Andere ergötzten sich einfach am Elend und Leid der Lagerbewohner. Beim “Lagerappell” hieß es antreten bei Hitze oder Kälte – oft, bis die Menschen vor Erschöpfung einfach umfielen und starben. Anderen verpasste man Spritzen mit experimentellen Substanzen, um deren Wirkung auszuprobieren. Die meisten dieser Unglücklichen starben qualvoll unter den Augen der „Ärzte“, während pedantisch notiert wurde, was mit den „Patienten“ geschah. KZ-Mediziner betrieben diese perverse Wissenschaft und behaupteten später bei den Nürnberger Prozessen, dies im Namen des “Fortschritts der Menschheit” getan und doch nur Gutes gewollt zu haben.

Beklemmende Gefühle

Als die Erinnerungen an den Hinrichtungsraum zurückkamen, kamen all die beklemmenden Gefühle von meinem damaligen Besuch in Buchenwald zurück. Der Gedanke an die, die das getan hatten, lässt mich bis heute nicht los. Welcher der Täter war eigentlich schlimmer: Der, der sich das Vertrauen der Menschen erschlich und sie in den sicheren Tod führte? Der versteckte Vollstrecker? Oder der, der ständig neuen Platz für immer mehr Tote schaffte? Was dachten und erzählten diese Leute ihren Kindern, Frauen, Nachbarn und Freunden, wenn sie abends vom Morden heimkehrten, aßen, schliefen, um am nächsten Morgen damit fortzufahren? Betrachteten sie ihr Tagewerk als Arbeit? Eine Arbeit für den Lebensunterhalt? Lastete kein Schuldbewusstsein auf diesen Menschen? Hatte keiner von ihnen Angst davor, irgendwann dafür zur Rechenschaft gezogen und bestraft zu werden? Machten sie sich Gedanken darüber, dass die Ermordeten selbst Familien hatten, Eheleute und Kinder, die in banger Hoffnung auf die unbeschadete Heimkehr ihrer verschleppten Angehörigen warteten? Eltern, die hofften, ihren Kindern ginge es gut und sie seien gesund, während sie stattdessen solch barbarische Weise umgebracht, ihre Leichen ausgeplündert und würdelos in einem Krematorium verbrannt, ihre Asche verscharrt wurde. Ohne Grab, ohne persönlichen Ort des Gedenkens ohne jedweden Trost? So verschwanden die Menschen spurlos, im KZ Buchenwald und an vielen anderen Orten des Grauens jener Zeit,, niemand kennt ihre genaue Zahl.

Zu den Gedenkveranstaltungen an diese Gräuel kehrten ehemalige KZ-Häftlinge nach Buchenwald zurück. Männer, die das alles erlebt und überlebt hatten. Was mussten die sich überwunden haben! Sie richteten sich an uns junge Leute und sie mahnten uns in ihren Reden eindringlich, dass sich das Geschehene niemals wiederholen dürfe. Ich spürte damals schon, als Jugendlicher ein seltsames Unbehagen in mir, denn aus ihren Worten sprach ein deutliches Misstrauen uns gegenüber, als wären wir erneut zu diesen abscheulichen Verbrechen bereit.

Als würden wir nicht lernen, als würde sich das alles bald wiederholen! Ich fragte mich auch, weshalb diese damaligen Opfer eigentlich so selten unter uns in DDR lebten, gemeinsam mit uns anderen Sozialisten hinter dem “antifaschistischen Schutzwall”, diesem besten und sichersten Ort der Welt? Stattdessen waren sie ins meist kapitalistische Ausland geflohen, denn an die Orte ihrer Geburt, in ihre eigentliche Heimat, waren sie nie wieder heimgekehrt.

Zur Begriffsgeschichte “Nazi”

Die Antwort auf diese Fragen ließ noch viele Jahre auf sich warten. Aber sie kam, unvermeidlich und unbarmherzig. Womit wir beim Thema sind. Das Gedenken an die Verbrechen der echten Nazis weicht heute immer mehr einer völligen Aufweichung und Verklärung des Wortes “Nazi“. Was mich bis heute beschäftigt und zunehmend irritiert, ist die Wahl der Begriffe. Ich kann mich zwar an den Begriff „Nazi“ auch drüben in der DDR erinnern – aber in einem völlig anderen Kontext. Von offizieller Seite hörte man dort eher selten etwas von “Nazis” oder – korrekter – “Nationalsozialisten“. Vielmehr wurde von “Hitler-Faschisten” gesprochen, ohne uns dabei zu erklären, was eigentlich Faschismus bedeutet und wer ein Faschist ist. Es hatte sich einfach so eingebürgert.

Wenn von Nazis gesprochen wurde, dann in einem abschätzigen Tonfall. Aber das war nicht neu. Denn schon in der Hitlerzeit war der Nazi an sich kein Guter; niemand nannte sich selbst einen Nazi, auch wenn er Mitglied der NSDAP war – woher die Abkürzung “Nazi“, von „Nationalsozialist“, ja stammt. (Ursprünglich handelte es sich bei dem Wort um die scherzhafte Übernahme der bayrischen Koseform des Namens “Ignaz“: So wie alle Antons “Toni” hießen und alle Bastians “Basti“, wurden tatsächlich vor dem Aufstieg der NSDAP wie selbstverständlich alle Ignaze jahrhundertelang “Nazi” gerufen. Eine andere Bedeutung des Begriffs war zuvor schlicht nicht bekannt.) Die inhaltliche Bedeutung von “Nazi” war mir als Kind jedenfalls unbekannt. Meine Großmutter erzählte mir oft und viel aus der Hitlerzeit, also fragte ich sie: „Oma, sag mir, was ist eigentlich ein Nazi?“ Und Großmutter begann zu erzählen. Von den Leuten aus der Nachbarschaft. Wie diese Karriere machten, sich bei der Obrigkeit anbiederten und in die Parteien eintraten, zunächst SPD und KPD. Wie sie sich untereinander bis aufs Messer bekämpften, um später, als die NSDAP erstarkte, miteinander Frieden zu schließen und gemeinsam Hitler zu folgen. Hitler machte diese kleinen Leute ganz groß. Der Faschismus mit seiner bestechenden Ordnung und all den Uniformen verlieh Wichtigkeit. Mit Armbinden und Schulterstücken, mit Ledermänteln, Hüten und Stiefeln, mit Abzeichen und strengen Hierarchien wurden neue “Eliten” geschaffen. Die Herrschaft der Brutalen, Bösen und Dummen begann. Nicht die Qualifikation zählte mehr, sondern nur noch die Treue zum Regime; alles andere war egal. Die Mitläufer wurden mit Privilegien belohnt, man machte sie abhängig und gefügig.

Der Mensch als Herdentier

So schafften es Menschen, die charakterlich schwach, oftmals ungebildet und unbegabt waren, in erstaunlich hohe Positionen. Ein Paradies für Maden. Rücksichtslosigkeit und Fanatismus waren beste Voraussetzungen, um im Nationalsozialismus etwas zu werden. Die Nazis formten und propagierten eine Ideologie, nach der sie die nicht nur die besseren Menschen waren, kulturell, in Wissenschaft, Technik und allen anderen Disziplinen allen übrigen Völkern der Welt überlegen, sondern auch die einzigen mit einer Daseinsberechtigung. Das galt auch physisch-äußerlich: Großgewachsen, sportlich begabt und stark, blond mit blauen Augen – so sahen sie sich selbst. Auch wenn die Spitzen des Regimes das Gegenteil dessen waren: der drohenabhängige und später schwerkranke Hitler, der verkrüppelte Goebbels, der fette Göring waren das Gegenteil der propagierten “Herrenrasse”.

Es wurden Maßstäbe und Kriterien an die Menschen gelegt, die diese nie erfüllen konnten. So begannen die Ausgrenzung und der Rassismus in Deutschland, so begann das Aussortieren der Menschen nach den verrücktesten und absurdesten Schablonen. Die Herkunft nach Geburt, Haut- oder Haarfarbe, Gesundheit, Schädelform, Aussehen von Nase oder Ohren, vor allem aber die Abstammung und die Religion konnten Anlass sein, dass man Menschen ausgrenzte, entrechtete und schließlich umbrachte. In der neugeschaffenen “Volksgemeinschaft” war kein Platz mehr für andersartige, fremde oder hilfsbedürftige Menschen. Nicht der Einzelne als unverwechselbares Individuum mit seinen Stärken, Talenten oder Schwächen zählte mehr, sondern nur noch die Gemeinschaft, das Kollektiv. Der Mensch nur noch als Herdentier, degradiert als Mitglied einer blökenden Hammelherde. Versorgt von einem Staat, der mit seiner Planwirtschaft das zuteilt, was die Herde zum Überleben braucht. Kein Luxus, kein Gramm zu viel des Guten! Stattdessen Einheitlichkeit, Uniformismus und Gleichschritt. „Gemeinnutz gilt vor Eigennutz!“- so das neue Credo der nationalen Sozialisten.

Nach Kriegsende bald wieder in Amt und Würden

In diesem Wahn gefangen, bemerkten die Hitlerfaschisten nicht einmal, dass sie ihrem neugeschaffenen Weltbild selbst nicht gerecht wurden. Oftmals mittelmäßig intelligent, kleinwüchsig, mit einem hinderlichen Klumpfuß gestraft, hetzten sie die Menschen gegeneinander auf, indem sie etwa Angst und Panik vor den Völkern im Osten verbreiteten, diese als brutale Untermenschen darstellten, die kein Lebensrecht hatten und deren Heimat und Besitz man sich ungeniert aneignen konnte. Auch in der eigenen Bevölkerung grenzte man nun Menschen aus, hielt sie vom Arbeitsplatz fern, schloss sie aus Parteien und Vereinen aus. Man schikanierte die jüdischen Mitbürger, raubte ihnen ihren Besitz und ihr Vermögen. Ihre Unternehmen wurden enteignet, „arisiert“ und an regimetreue Vasallen übertragen. Wer glaubte und hoffte, irgendwann würden Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit in Deutschland wieder einkehren, der bezahlte diese Einfalt mit seinem Leben. Die Pessimisten flohen ins Ausland – die Optimisten verblieben in Deutschland und wurden schließlich deportiert und ermordet.

Meinen Großmutter erzählte vor allem davon, wie die Nazis nach dem Zusammenbruch des Hitler-Reiches wieder in Amt und Würden kamen. Wie die Nachbarn, die als ehemalige Sozis oder Kommunisten in die NSDAP eingetreten waren, schließlich in die SED im Osten eintraten. Grotewohls SPD und Piecks KPD hatten sich nach dem Krieg – auf sowjetischen Druck – die Hände gegeben, was quasi einer Wiedervereinigung der alten SPD gleichkam. Im Westen hingegen traten die einstigen Nazis nun in die CDU, FDP und SPD ein. Oder sie gründeten neue Parteien; die NPD oder später die “Grünen”.

Verführung der Jugend, wieder einmal

So saßen also die Nazis sofort nach der Stunde Null in Ost und West wieder mit am Tisch und bestimmten energisch und mit dem moralisch erhobenen Zeigefinger über die Geschicke der beiden neugegründeten deutschen Staaten. Im Osten, im sozialistischen Staat, war die Kontinuität dabei am größten. Aus der „Jungschar“ wurden nun die „Jungpioniere“, aus der „Hitler-Jugend“ wurde die „Freie Deutsche Jugend“ (FDJ). Um der Bevölkerung vorzugaukeln, alles würde nun anders und vor allem besser, wechselte man dafür einfach die Farben. Aus Braun wurde einfach Blau. Nur das Rot blieb gleich! Im Westen, wo der Faschismus in der jungen Bundesrepublik ausgedient hatte (im Gegensatz zur DDR), hatte man keinen Sinn für solche Mühen. Doch später sollten die Linken auch hier an die alte Kampfbewegung der Nazis anknüpfen: Die „Antifa“ erwies sich als würdige Erbin der SA. Sogar die einstigen kaiserlichen Reichsfarben Schwarz-Weiß-Rot, die von den Nazis in der Hakenkreuz- und Reichskriegsflagge übernommen wurden, blieben im Antifa-Emblem erhalten.

So vergingen die Jahrzehnte. Die Nazis hüben wie drüben sahen sich nun selbst nicht mehr ihrer alten Ideologie nahe. Stattdessen züchteten sie eine neue Generation realer Nazis heran – faschistoide Mitläufer, die sich erneut als moralische Herrenrasse fühlen und der sie erfolgreich einbläuten, „Antifaschisten“ zu sein. Was für ein fataler Fehler! Welch ein Irrtum! Im Osten wurde die Jugend wieder einmal verführt und früh an Krieg und Kampf gegen Andersdenke gewöhnt. In den Militärlagern der paramilitärischen “Gesellschaft für Sport und Technik” (GST) lernten wir Jungen im Gleichschritt zu marschieren, mit 15 gab es eine verpflichtende Grundausbildung wie beim Heer – mit scharfem Schießen. Dazu gab man uns die kleinkalibrige Kalaschnikow AK-47 in unsere jungen Hände. Eine Waffe mit Kultstatus.

Riesige Spaltung

Drüben im Westen begann dafür schleichend der rot-grüne Terror. Zunächst unbemerkt und ganz allmählich, dann schon offener und härter mit ideologischem Gesinnungsterror, der sich bereits seit 1968 auf seinen “Marsch durch die Institutionen” gemacht hatte. Ganz allmählich trat seit der Wiedervereinigung und mit Ende der Kohl-Ära die einst subversive linksgrüne Opposition aus ihrer gefühlten Widerstandsrolle heraus und begann selbst die Schaltstellen der Macht zu besetzen. Dann kam Merkel, die die Ideologie wie einst in der DDR zu neuen Ehren brachte. Die Politik trachtete zunehmend danach, alles, was in Jahrzehnten der Bundesrepublik gut funktioniert hatte, kaputtzuschlagen. Alles Heilende und Gesunde, alle Traditionen und Gewohnheiten, alles, was den Menschen als Kultur heilig war, ihnen Halt und Identität verlieh, wurde in Zweifel gezogen und ins Gegenteil verkehrt.

Mit der Ampel hat sich dieser Prozess nochmals extrem beschleunigt. Aus Frieden wurde Krieg, aus Krieg wurde Frieden. Aus Demokratie wurde Diktatur, aus Diktatur Demokratie. Die alte Planwirtschaft der Nazis, die wir glaubten, mit dem Zusammenbruch der DDR endlich überwunden zu haben, wurde wieder hervorgekramt und Erhardts soziale Marktwirtschaft erstickt. Und wo stehen wir heute? „Gemeinnutz vor Eigennutz“, so heißt es heute wieder – wie damals! Wieder gibt es “Staatsfeinde” und “Zersetzer“, die “guten Demokraten” und die “Feinde der Demokratie“. Die Spaltung ist riesig. In der “Zivilgesellschaft” der Guten zählt der Einzelne wieder mal nichts. Nur als Kollektiv ist die Menschheit in die Zukunft zu führen! Mit den richtigen Konsenswissenschaftlern und den richtigen Themen, an denen nicht gerüttelt werden darf. Die staatliche Propaganda feiert wieder Hochkonjunktur. So wird im Namen des “Klimas” alles, was den Menschen Freude bereitet, mit ungeheuren Steuern belegt und unbezahlbar gemacht: Das Autofahren zum Arbeitsplatz, der Konsum von Gütern des täglichen Bedarfs, das Wohnen und Heizen daheim, die Flüge in den Urlaub – sie alle werden zur Kostenfalle und führen zum finanziellen Ruin der Familien. Selbst das Atmen wird nun mit einer CO2- Steuer belegt.

Für Einheimische bald kein Platz mehr

Kinder in die Welt zu setzen, in einem gesunden Familienbund zu leben, heteronormative Paarbeziehungen: All das gilt mittlerweile als verdächtig oder wird gar als Werk des Teufels verachtet! Die Abtreibung von gesunden, wundervollen Kindern (am besten bis kurz vor der natürlichen Geburt) wird legalisiert. Gleichgeschlechtliche Ehen mit adoptierten Kindern von fremden Kontinenten und sogar Leihmutterschaften werden stattdessen propagiert. Die einheimische Bevölkerung schrumpft zunehmend und wird, wo immer möglich, aus der Öffentlichkeit getilgt. Stattdessen sollen “Weltoffenheit” und “Vielfalt” sichtbar gemacht werden; in der Werbung gibt es nur noch Menschen mit “Zuwanderungsgeschichte“, nach dunkler Hautfarbe und fremdem Aussehen gezielt ausgewählte Models und es wird in Medien und im Alltag vor allem dem Islam immer mehr Raum gegeben. Für die Einheimischen und ihre Kultur ist bald kein Platz mehr.

Ausgrenzung, Verhetzung und Diskriminierung ganzer Bevölkerungsgruppen sind wieder da – doch diesmal sind es die Deutschem selbst, die im eigenen Land zu Parias gemacht werden. Es ist sozusagen derselbe Fanatismus und Faschismus wie einst, bloß mit genau umgekehrten Vorzeichen diesmal. „Eklige weiße Mehrheitsgesellschaft“, „alte weiße Männer“, „es gibt keinen Rassismus gegen Weiße“, “Deutschland fand ich stets zum Kotzen“, „Zuwanderung bis zum Volkstod“, „Völkersterben von seiner schönsten Seite“, „deutsche Kartoffeln“: Mit solchen Gehässigkeiten, die alle gerichtlich ohne Folgen blieben, obwohl es sich um lupenreine Volksverhetzung zu Lasten der Deutschen, verhöhnen Politik und zwangsfinanzierte Propaganda im Staatsfunk uns Deutsche schamlos. Die Massenmanipulation ist zurück; auch hier erwies sich Corona als Testlauf für die neuen Faschisten. Sogar die Spritzen wurden wieder aufgezogen, Millionen von arglosen Menschen wurden mit einer Bratwurst, oder einer Kugel Eis in die Impfzentren gelockt, um ihnen einen Höllencocktail in den Körper zu verpassen. Schon wieder ein experimentelles Gift, inzwischen ordnungsgemäß einsortiert in der Gefahrenskala 5 von gerade einmal 6! So gefährlich wie hochkonzentrierte Schwefelsäure also; nur Plutonium ist noch giftiger. Gespritzt in die Arme der vertrauensseligen Bevölkerung – und das wie am Fließband. Nach den ersten Geschädigten und sogar Toten wurde das Volk beschwichtigt, der Pieks sei an sich völlig “nebenwirkungsfrei“.

Profiteure der Inszenierung

Wieder einmal schwangen sich in Deutschland Politiker und Ärzte zu fürsorgenden Führern auf und behaupten, die Verbrechen nur zum Wohle des Volkes begangen zu haben! Immerhin sind die ungeschwärzten Dokumente über das Corona-Verbrechen nun öffentlich einsehbar und bestätigen auf schauderhafte Weise genau den Eindruck, den kritische Geister früh von dieser Plandemie hatten. Es steht inzwischen fest, dass man intern von Beginn an wusste, dass Abstandhalten, Tragen von Masken, Lockdowns und die Impfungen rein nichts nützten oder sogar schädlich waren! Trotzdem wurde die gesamte Bevölkerung diesem Regime unterworfen – und die Profiteure dieser Inszenierung machen sich die Taschen voll. Und wieder kommen die alten Zweifel auf, ob Ugur Sahin, seine Frau, Spitzenpolitiker und Mitglieder der Bundesregierung tatsächlich geimpft sind.

Die RKI-Files sind Protokolle eines historischen Verbrechens – und das fein säuberlich niedergeschrieben. Eines muss man den modernen Nazis lassen: Den totalitären Bürokrateneifer und typisch deutschen Sinn für die lückenlose Dokumentation der eigenen Untaten pflegen sie vorbildlich. Ordnung muss sein! Hass, Hetze und Ausgrenzung erlebten hingegen diejenigen, die sich dem Coronaterror nicht beugten. Aus allen medialen Rohren und -Kübeln wurde geschossen gegen die, die Zweifel hegten. Der totgeglaubte Hass der Nazis auf alle, die nicht in ihrer Herde mitmarschieren wollte, flammte plötzlich schlagartig wieder auf – und auch wenn die Methoden und Repressalien des Staates nicht so mörderisch waren wie einst, Unrecht war es dennoch. „Kauft nicht bei Ungeimpften!“ hieß es, “Die Ungeimpften sind unser Unglück” mancherorts skandieren extremistische Corona-Jünger gar „Ungeimpfte ins Gas!“. Andere forderten Lager oder eigene Siedlungen für Ungeimpfte. Wieder war die Internierung einer verhassten Bevölkerungsgruppe ein durchaus diskutables Thema. Einweisungen in Landespsychiatrien wurden gar angedacht. Hausdurchsuchungen bei Kritikern, Verurteilungen mit Zuchthausstrafen ohne Maß waren an der Tagesordnung (und sind es leider zum Teil bis heute, siehe den Fall Bianca Witzschel in Dresden). Selbst Betrüger, Mörder und Vergewaltiger ließ man laufen, um für Coronaskeptiker Zellen im Knast freizumachen.

Schleichender Prozess

Corona nahm das vorweg, was heute offensichtlich ist – und es ist weder zu übersehen noch zu leugnen: Die Nazis sind wieder da! Und es sind nicht die “rechten”, sondern die systemkonformen Linken. Menschen mit charakterlichen Unzulänglichkeiten, dumm, faul, ungebildet, mit gefälschten Lebensläufen, ergaunerten Doktorwürden und erschwindelten Abschlüssen regieren uns. Sie haben sich geduldig durch die staatlichen Institutionen gelogen und wieder einmal die Macht ergriffen. Ganz schleichend diesmal. Scham-, Ehr- und Respektlosigkeit gegenüber Anders- und Querdenkenden, Wählern der “falschen” Parteien, Leugnern, Ungeimpften, Regierungskritikern und laute Vertreter der drangsalierten Bevölkerung sind an der Tagesordnung. Wer immer ausschert vom offiziellen Narrativ, wird ausgesondert und zum Abschuss freigegeben. Sogar wer sich nur für eine friedliche Beendigung des Ukraine-Krieges einsetzt. Wieder dieses ständige Geschrei nach Waffen und Krieg statt endlich Diplomatie! Menschen als Kanonenfutter für aussichts- und ausweglose Kriege in Osteuropa? Und wieder mit “dem Russen” als Feind? Mehr Steuergeld, mehr eigener Verzicht für noch mehr Waffen zugunsten einer korrupten Ukraine (der gegenüber wir überhaupt keine Bündnisverpflichtuingen haben)? Wer braucht schon intakte Straßen, Schulen, Krankenhäuser, Universitäten?

Die Ausfälle der Politiker in ihren Reden werden immer menschenverachtender und brutaler. Die SED-Erben der Linkspartei dachten offen darüber nach, Reiche zu erschießen, um sich deren Geld und Besitz anzueignen, oder besser – laut Genossen Riexinger – sie einer „nützlichen Arbeit” zuzuführen. Frondienst und Zwangsarbeit von Vermögenden? Diese Idee stammt von den echten Nazis der 1930er, die ihrerseits auf Lenins und Stalins Terror zurückgriffen und diesen weiterentwickelten. Auch die heute geforderten Enteignungen haben dort ihr Vorbild: Die Nazis enteigneten den Besitz aller Deutschen jüdischen Glaubens, raubten ihnen ihre Unternehmen und sperrten diese Menschen weg, um sie später zu ermorden. Auch damals begann es nicht mit den Konzentrationslagern. Es war ein schleichender Prozess. Zuerst ist immer nur die Idee da, dann folgt die Propaganda – und danach das Verbrechen. Es ist immer dasselbe Muster, in allen faschistischen Systemen, ob rot oder braun.

Was blüht diesmal den Feinden und Untermenschen – den Reichen, Ungeimpften, Querdenkern und anderen Unliebsamen und Unbequemen? Sind es bald wieder Gulags oder Arbeitslager?

Totgeglaubter Ungeist wieder erwacht

Es zeigt nun, sich fast 80 Jahre nach dem Ende des Dritten Reichs: Der vor Ewigkeiten totgeglaubte Ungeist der Nazis ist längst erwacht, und er lebt heute nicht in denen, die jeden Tag im “Kampf gegen rechts” angefeindet und angeprangert werden, sondern in denen, die heute mit der Masse der “Antifaschisten” mitmarschieren. Goebbels in der Hölle hätte seine teuflische Freude daran, würde er dies mitansehen können. Aber auch die Roten und Grünen hetzen fleißig mit. „Deutschland verrecke!“, “Deutschland, du mieses Stück Scheiße” oder „AfD’ler töten!“ steht auf den Transparenten zu lesen, hinter denen sie marschieren. Sind die Wahlen dann verloren, wird das Volk von Rüpeln, wie Gabriel und Kretschmer als “Bodensatz” und “Pack” verhetzt. Faire demokratische Wahlen wurden von Merkel für ungültig erklärt und “rückgängig” gemacht, ein verfassungskonform gewählter Ministerpräsident von ihr zurück in die Opposition geschickt und der hörige Vasall Ramelow stattdessen wieder eingesetzt. Wenn man all diese unguten Entwicklungen und bereits offenkundigen Parallelen zu einst verfolgt, kommt einem unweigerlich in den Sinn, dass auch Hitler und seine Schergen ihren Nationalsozialismus ursprünglich als eine linke Bewegung definiert haben. Goebbels Einlassungen, aber auch Aussagen von SA-Chef Ernst Röhm zeigen, dass die Nazis zumindest bis 1934 als typische linke Massenbewegung mit zwar völkisch-nationalen Elementen, aber klar sozialistischer Prägung zu sehen sind. Auch die Farben und Symbole der Nazis lassen sich als für Linke typisch definieren. Aber diese Argumente sind angreifbar; denn was war damals Wahlkampf, was Tarnung, was verdeckter Judenhass und bewusste Irreführung? Alte Reden, Farben und Symbole sind eher schlechte Indikatoren einer Ideologie.

Ein Vergleich von Programmen ist da viel aufschlussreicher: Man werfe nur einen Blick auf das Parteiprogramm der NSDAP, und hier vor allem die Punkte 9., 10., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 20., 23. und 25. (Screenshots des Parteiprogramms von 1920 siehe am Ende des Artikels) Viele darin enthaltenen Formulierungen und auch Begriffe wie “Staatsbürgerkunde”, “Volksbildung” und so weiter sind vor allem noch uns Ostdeutschen wohlbekannt. Man erkennt, wo die geistigen Wurzeln des Sozialismus liegen – und auch des ökolinken neuerlichen Sozialismus, der sich heute bei uns breitmacht. Die ideologischen Schnittmengen der Roten, Grünen und übrigens auch des BSW zu den Nazis sind also nicht zu leugnen. Wenn etwas watschelt, schnattert und aussieht wie eine Ente, dann ist es wahrscheinlich eine Ente. Und wenn ein Wirtschaftssystem auf Planwirtschaft setzt, den Menschen nicht als unverwechselbares Individuum, sondern nur als austauschbaren Teil des Kollektivs betrachtet, wenn Andersdenkende ausgegrenzt und von staatlichen Organen verfolgt werden, dann ist es wahrscheinlich linksideologischer Sozialismus. Oder eben eine andere Form National-Sozialismus. Natürlich gibt es Unterschiede, Nuancen und voneinander abweichende Gewichtungen, was ich an dieser Stelle ausdrücklich mit in Betracht ziehen möchte. Dennoch gilt, wie Anfang der 1930er Jahre: Trau, schau wem! Denn: „Wird die Demokratie faul, kommen die Maden!“