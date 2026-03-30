Was vom „Correctiv“-Märchen übrigblieb: Potsdam-Teilnehmerin Simone Baum im Interview

Immer mehr Gerichtsurteile – zuletzt auch das Landgericht Berlin – haben die “Correctiv”-Falschdarstellungen zur angeblichen “Geheimkonferenz von Potsdam“ untersagt. Simone Baum vom WerteUnion Förderverein e.V. Nordrhein-Westfalen war damals selbst dabei. Was wirklich damals passiert war und wie dreist die Öffentlichkeit manipuliert wurde, hat sie letztes Jahr in ihrem Buch „Die Potsdam-Legende: Wie Correctiv eine Nation an der Nase herumgeführt hat” niedergeschrieben. Im Gespräch mit Ansage!-Herausgeber Daniel Matissek, hier in seiner Eigenschaft als Pressesprecher des WerteUnion Fördervereins e.V., spricht sie über die gerichtliche Entkleidung einer Großlüge und welche Lehren man aus der Potsdam-Propagandalüge ziehen muss.