Was die Medien beiläufig als „Ohrfeige“ oder „Klapps“ von Brigitte Macron gegenüber ihrem Ehemann, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, bei ihrer Ankunft in Hanoi beschreiben, ist völlig unzutreffend. Die Desinformation ist eine Schande – und, natürlich, es sollen wieder einmal die Russen dahinterstecken. Was ist tatsächlich passiert? Ein beidhändiger Stoß – direkt ins Gesicht. Lassen Sie uns die Dinge richtigstellen, denn die Darstellung ist bereits völlig aus dem Ruder gelaufen. Sehen Sie sich das Video an – langsam und sorgfältig:

Beide Arme von Brigitte sind im Bild zu sehen. Man kann deutlich ihre linke und rechte Hand auf seinem Gesicht erkennen. Wenn man näher heranzoomt, sieht man sogar, dass sie eine Uhr oder einen Schmuck trägt. Aufmerksame Zuschauer haben die Bedeutung sofort erkannt: „Okay, so fangen Kämpfe zwischen Männern an.“ Eine Ohrfeige ist symbolisch; eine Art Zurechtweisung, oft theatralisch, sogar performativ. Aber ein zweihändiger Stoß ins Gesicht? Das ist nicht symbolisch. Das ist kalkuliert. Das ist Straßenkampf 101. Und ja: Brigitte sah wütend aus.

Lassen Sie uns über Macrons Reaktion sprechen, denn, ganz ehrlich, diese verdient es, untersucht zu werden. Man kann buchstäblich zusehen, wie er einen Kurzschluss erleidet. Schritt 1: Er verarbeitet den Körperkontakt, als wolle er sagen: “Moment mal … soll ich mich jetzt mit einem erwachsenen Mann prügeln?” Doch prompt folgt Schritt 2: Bevor er überhaupt darauf reagieren kann, taucht ein größeres Problem auf – die Scheinwerfer, die Kameras, die internationale Presse. Alle schauen zu. Die Flugzeugtür ist schon offen, man ist auf Sendung. Sehen Sie sich nun sein Gesicht an. Das ist der pure Krisenmodus. Sie kennen diesen Ausdruck: Jemand redet hart, wird geschlagen, gerät in Panik und schnappt sich dann seine Sachen, als wolle er sagen: “Lassen Sie uns hier verschwinden!” Und gerade als man denkt, es kann nicht absurder werden …

Der Élysée-Palast reagiert: Meisterleistung in Sachen Gaslighting

Brigitte ist sichtlich immer noch verärgert, auch, als sich die Flugzeugtür unerwartet öffnet – während Macron, immer der Schauspieler, sofort in den Performance-Modus schaltet und seinenArm in Richtung Brigitte ausstreckt, als wolle er sagen: „Tun wir so, als wäre alles in Ordnung – wenigstens für die Kameras.“ Aber Brigitte lässt sich nicht darauf ein. Sie spielt nicht mit. Sie ist sehr wütend. Beobachten Sie Macrons linke Hand, während sie die Treppe hinuntergehen: Er ballt sie zur Faust – die Arthur-Meme-Faust.

Das ist das klassische Zeichen dafür, dass jemand darum kämpft, sich zusammenzureißen, und sich körperlich davon abhält, zu reagieren. Und die Welt schaut zu. Ein westlicher Präsident wird von seiner Ehefrau ins Gesicht gestoßen – und seine eigene Regierung lügt darüber. Die Vertuschung beginnt:Zuerst gibt man Russland die Schuld. Das ist tatsächlich die erste offizielle Erklärung des Élysée-Palasts: „Es war Russland.“ Im Ernst. Der übliche Sündenbock: Schuld ist Putin. Schuld ist die KI. Schuld ist die russische Propaganda. Sie behaupteten, das Filmmaterial sei „durch künstliche Intelligenz generiert“ und „von russischen Akteuren verstärkt“ worden. Medien griffen diese Propagandafinte sogleich auf:

Aber hier ist das Problem: Das Video wurde von “Associated Press” (AP) aufgenommen. Glaubt irgendjemand allen Ernstes, Putin habe AP-Filmmaterial gefälscht? Selbst er muss darüber lachen. Entsprechend schnell bricht die Lüge zusammen Ein Journalist informiert den Élysée-Palast: „Das sind keine KI-Bilder. Sie wurden von Associated Press aufgenommen.“ Panik bricht aus. Und, siehe da: Plötzlich ändert sich das Narrativ aus dem Präsidentenpalast. Nun heißt es auf einmal: „Es war ein Moment der Entspannung. Sie haben herumgealbert. Ein Moment der Komplizenschaft.“ Komplizenschaft? Entspannung? Was soll das in diesem Zusammenhang bedeuten? Vielleicht „Lasst uns entspannen, indem wir uns auf dem Rollfeld gegenseitig ins Gesicht hauen?”

Lassen Sie uns bitte etwas logisch denken: Sie haben gerade einen 12-stündigen Flug von Paris nach Hanoi mit Zwischenstopp in Abu Dhabi hinter sich. Erschöpfung. Jetlag. Sollen wir wirklich glauben, dass Macron sich in diesem Moment zu Brigitte umdreht und sagt: „Hey Schatz, hast du Lust, für die Kameras ein bisschen zu raufen?“ Nein; so verhalten sich Paare nicht. Und schon gar nicht hochrangige Staatschefs auf Staatsreisen.

Etablierte Medien kommen Macron zu Hilfe

Die Macrons versuchen, frech die Öffentlichkeit zu manipulieren, von der sie verlangen, nicht den eigenen Augen zu trauen. Macron bekräftigt gegenüber Reportern: „Wir haben uns nicht gestritten. Ich habe mit meiner Frau gescherzt. Ich bin überrascht über diese Reaktion. Das ist zu einer Art geopolitischer Katastrophe geworden. Alle müssen sich beruhigen und sich auf die echten Nachrichten konzentrieren.” Diese Hingabe an die Unwahrheit, an die Lüge muss man fast schon bewundern. Und das Präsidentengesicht, das so aussah, als hätte es gerade eine Ohrfeige abgekriegt? “Nur ein überraschender Moment. Hier gibt es nichts zu sehen! Weitergehen!“

Der Élysée-Palast veröffentlicht folgsam die zweite Version der Geschichte – und die Mainstream-Medien leisten eifrige Unterstützung. Doch das ist nicht alles: Sie geben immer noch – warten Sie – Russland die Schuld! Folgendes ist ein authentisches Zitat von CNN: „Französische Beamte sagen, dass dieser Moment wahrscheinlich den Verschwörungstheoretikern und russischen Trollen in die Hände spielen wird. Er ist bereits zum Ziel pro-russischer Accounts und russischer Staatsmedien geworden, die darin eine Gelegenheit sehen, Fehlinformationen zu verbreiten.“

Standardverfahren bei Ausreden

Diese Ausrede ist inzwischen quasi das Standardprozedere: Anfang dieses Monats wurde das exakt gleiche Drehbuch verwendet, als Macron angeblich in einem Zug nach Kiew Kokain konsumiert haben soll. Hat Russland ihn beschuldigt? Nein. Aber die Medien haben es trotzdem aufgegriffen: „Ein zerknülltes Taschentuch wurde mit einer Tüte Drogen verwechselt.“ Macrons Büro bezeichnete anderslautende, videogestützte Gerüchte umgehend als Desinformation, die von Frankreichs Feinden verbreitet würden – und natürlich fiel der Verdacht sogleich auf Russland.

Es ist fast schon komisch. Und dann wundern sie sich ernsthaft, warum sich die Öffentlichkeit unabhängigen Medien zuwendet! Doch nicht alle machen bei der Propaganda mit.

“CBS Morning” hat’s nicht geglaubt

Beim US-amerikanischen Fernsehsender CBS hat man herzlich gelacht; dort wurde der Clip mit folgenden Kommentaren ausgestrahlt: „Der französische Präsident Emmanuel Macron sorgt für Aufsehen, nachdem ein Clip aufgetaucht ist, der ihn am Sonntag beim Aussteigen aus einem Flugzeug zeigt. Als er aussteigen will, scheint First Lady Brigitte Macron ihn zu schubsen oder ihm ins Gesicht zu schlagen. Achten Sie auf seinen Gesichtsausdruck. Als er merkt, dass die Leute ihn beobachten, winkt er schnell und zieht sich zurück ins Flugzeug. Später steigen sie die Treppe hinunter, aber sie hält eindeutig nicht seine Hand.“ Fassen wie die Abfolge der Lügen nochmals zusammen

Fehler Nr. 1: Der Élysée-Palast behauptete, das Video sei nicht echt – aber es war echt.

Fehler Nr. 2: Macron behauptete, es sei „nur ein Scherz“ gewesen – aber es war kein Scherz; Macron war offensichtlich überrumpelt vom Angriff seiner Frau.

Fehler Nr. 3: Macron versuchte, die Sache herunterzuspielen und behauptete, sie sei zu einer Art geoplanetaren Katastrophe aufgeblasen worden – doch nein, Monsieur Macron: Sie, der amtierende Präsident, wurden vor laufender Kamera von Ihrer Frau ins Gesicht geschlagen und gedemütigt.

Vielleicht sollten Sie sich das nächste Mal zweimal überlegen, ob Sie Ihre Highschool-Lehrerin (die sich übrigens einst auf Theater spezialisiert hat) heiraten – wie CBS angemerkt hat. Die Russen jedenfalls dürfen lachen – zu Recht!