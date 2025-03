WDR goes „Stürmer“: Gebührenfinanzierte Anti-AfD-Volksverhetzung zum Karneval

An diesem „Kunstverständnis“ hätte Julius Steicher seine helle Freude gehabt: In einer der bislang perversesten und widerwärtigsten Inszenierungen zum Beweis der eigenen politischen Gleichschaltung und kompletten journalistischen Selbstentleibung hat der „Westdeutsche Rundfunk“ (WDR) zwei Motivwagen zum diesjährigen Düsseldorfer Rosenmontagsumzug promoted, ausführlich vorgestellt und faktisch auch noch finanziert – einmal einen zum miserablen Abschneiden der SPD – und dann vor allem einen gegen die AfD, der auf klar strafbare Weise nicht nur Alice Weidel als hässliche Hetze schmäht, sondern Erstwähler mit Hakenkreuzgebäck ködert (siehe Beitragsbild). Bei dieser Darstellung handelt es sich um Hass und Hetze in Reinform – und um lupenreine Volksverhetzung. Aber die „Guten“ dürfen das anscheinend.

Der Wagen wurde am Samstagabend im Rahmen der vom WDR übertragenen Fernsehsitzung der Düsseldorfer „Narren“ (hier im ganzjährigen Wortsinn zu verstehen) “exklusiv” vorab gezeigt. Dabei habe es sich – so die „Rheinische Post“ (RP) – um ein “Entgegenkommen” der Führung des Düsseldorfer Carnevals Comitees (CC) an den WDR gehandelt , der dafür “eine sechsstellige Summe an die Narren überweist”. Hintergrund sei, so die RP, dass deren TV-Sitzung unter starkem Zuschauerschwund leide und sich der CC, der eigentlich einen “Düsseldorfer Führungsanspruch unter den politisch bissigen Karnevalisten im Land” reklamiere, durch die Vorabenthüllung der normalerweise bis zum morgigen Umzug streng geheimgehaltenen Motivwagen attraktiver gemacht werden soll.

Dreckiger Missbrauch von Zwangsgebühren

Auf diese Weise kann jeder nun schon vorzeitig sehen, wie sehr der Karneval als eine der letzten bislang noch nicht der Islamisierung (wohl aber Antifa-Gesinnung und woker Gehirnwäsche) zum Opfer gefallenen Relikte des deutschen Brauchtums zur Ziel politischer Gleichschaltung geworden ist. Seit den 1930er Jahren wurde nicht mehr so weltanschaulich und ausgrenzend Stimmung gemacht gegen jeweilige Staats- und Systemfeinde, in diesem Fall die einzige Realopposition im Land. Wobei: In einer Hinsicht ist auch Karneval bereits Opfer Islamisierung geworden – und dieser Aspekt macht die Schizophrenie von WDR und den Düsseldorfer Faschings-“Künstlern” noch gravierender: Aktuell kam es bereits zur Absage zahlreiche Karnevalsveranstaltungen wegen Terrorgefahr. Und ausgerechnet die AfD ist die einzige Partei, die sich gegen die weitere Ausbreitung des politischen Islam, gegen die weitere Einreise dschihadistischer Monster und gegen die proaktive Erodierung der öffentlichen Sicherheit in Deutschland stellt.

Dass es sich bei der sechsstelligen WDR-Zahlung an die Karnevalisten um einen weiteren dreckigen Missbrauch von Zwangsgebühren handelt, mit den diese menschenverachtende Agitation zur Kriminalisierung der AfD (und damit fast eines Viertels der deutschen Wähler) de facto finanziert wird, unterstreicht abermals die unbedingte Notwendigkeit einer Zerschlagung und ersatzlosen Abschaffung des öffentlich–rechtlichen Rundfunks. Dieser totalitäre Agenda- und Aktivistenstaatsfunk – moralisch korrupt, von faktischen Politkommissaren statt Journalisten und von staatsnahen, wenn nicht regierungshörigen Apparatschiks gelenkt – hat mit seinem ursprünglichen pluralistischen und ausgewogenen Programmauftrag so viel zu tun wie der “Völkische Beobachter” weiland mit objektiver Berichterstattung.

Der ÖRR muss zerschlagen werden

Die Verantwortlichen für diesen neuerlichen Skandal gehören vor Gericht gestellt – so, wie dies in diesem Land bei all denen geschieht, die sich wegen a posteriori zugeschriebener angeblicher “Nazi-Parolen” oder der klar satirischen Verwendung von NS-Bild- und Tondokumenten mit durchgeknallten Staatsanwaltschaften herumärgern müssen: Aktuell betrifft dies etwa den YouTuber Tim Kellner, weil dieser Ausschnitte einer Sportpalastrede-Parodie der ZDF-“heute show” gezeigt hatte und dafür nun allen Ernstes wegen Verwendung von NS-Symbolen angeklagt wurde . Zu dem WDR-Skandal schrieb Kellner heute: “Ich fordere ein Ermittlungsverfahren gegen den WDR wegen des Zeigens verfassungsfeindlicher Symbole!” Ein erster Schritt wäre die Erstattung von massenhaften Strafanzeigen gegen die Verantwortlichen und die Flutung des WDR mit Rundfunkbeschwerden; dass die Rosenmontagshetze dank der TV-Promo des WDR bereits vorab bekannt wurde, erweist sich hierbei als praktisch: Gleich morgen früh sollte mit dieser juristischen Gegenbewegung begonnen werden.

Das kann jedoch nur der Anfang sein. Denn auch wenn das Land für weitere vier Jahre wohl fest im Würgegriff der linksgrünen Extremisten ist, die nun sogar ein fröhliches Fest wie Karneval für politische Hetze missbrauchen: Schweinereien dieser Art müssen allesamt dokumentiert und archiviert werden werden – für eine spätere überfällige Aufarbeitung und juristische rechtsstaatliche Verfolgung der Verantwortlichen, sobald das links-grüne Machtkartell in diesem Land irgendwann dann ebenso seiner Macht beraubt sein, wird wie dies in den USA schon jetzt der Fall ist. Poppers “offene Gesellschaft und ihre Feinde” könnte kaum aktueller sein – und wer diese wahren Feinde heute sind, bedarf keiner tiefen Analyse, es ist allzu offensichtlich. In Deutschland muss tatsächlich die Demokratie gerettet werden – und zwar vor just denen, die behaupten, dies zu tun: Den Linksfaschisten, die sogar den Karneval für ihre Propaganda missbrauchen und die dafür demokratisch gewählte Parteien und über 11 Millionen Deutsche verhetzen und diffamieren.