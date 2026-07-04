Wecker kaputt? Antifa-Großoffensive gegen Brigitte M. im Pendler-Stau

Es war der frühe Vogel, der den Wurm fing – oder in diesem Fall: Die AfD-Delegierten, die bereits beim ersten Sonnenstrahl um 5 Uhr in den Erfurter Messehallen ihre Plätze einnahmen, während in den einschlägigen Chatgruppen der lokalen Antifa vermutlich noch die Snooze-Taste des Weckers glühte. Julian Reichelt bringt es auf den Punkt: “Der schlimmste Feind des Antifanten ist offenbar doch nicht das Fascho-Schwein, sondern das Sandmännchen.” Wer heute Morgen das Gefühl hatte, der Kampf gegen den Rechtsruck würde primär auf der Autobahn A71 stattfinden, lag goldrichtig – allerdings mit einem kleinen strategischen Schönheitsfehler. Während 540 der 600 AfD-Delegierten bereits entspannt beim Kaffee saßen und über ihre Tagesordnung diskutierten, lieferten sich Klima-Aktivisten und Antifa-Logistik-Experten ein hochspannendes Duell mit dem Berufsverkehr.

Eines muss man den Aktivisten lassen: Wenn es darum geht, die Verkäuferin auf dem Weg Arbeitsstelle in den Wahnsinn zu treiben, ist die revolutionäre Kreativität unerschöpflich. Mit der bewundernswerten Präzision eines Schweizer Uhrwerks wurde die A71 blockiert. Der Effekt auf die AfD-Delegierten im Saal? Exakt null. Der Effekt auf den Pendler nach Erfurt, der nun pünktlich zum Schichtbeginn zu spät kommt? Enorm. Offenbar folgt man hier einer neuen revolutionären Logik: Wenn die Faschisten schon im Saal sitzen, blockieren wir eben den Busfahrer – der hat schließlich auch eine Meinung, und die muss ja irgendwo hin.

Strategische Meisterleistung: Blockaden für das Proletariat

In der Erfurter Innenstadt ging es derweil handfest zu: „Einbetonierte Hände“ sollen das Wegtragen durch die Polizei erschweren. Ein probates Mittel, möchte man meinen – zumindest wenn man das Ziel hat, die Staatsgewalt am frühen Morgen ordentlich zu beschäftigen und die Anwohner mit akustischen Einlagen zu erfreuen. Die Zusammenarbeit zwischen AfD-Organisationsteam und Polizei verlief derweil so reibungslos, dass man sich fast fragt, ob der gemeinsame Kaffee am Morgen bereits Tradition hat.

Wann werden eigentlich Parteitage der Linken für ähnlich kreative Blockade-Aktionen auserkoren? Bisher vernimmt man aus der Ecke von Heidi Reichinnek vor allem lautstarkes Gefasel über die historische Verantwortung und das moralische Korrektsein. Doch geht es um die Blockade der eigenen Genossen, scheint der Revoluzzergeist urplötzlich in tiefe Sommerstarre zu verfallen.

Antifa-Hammer mit Kuschelfaktor

Am Ende bleibt die Erkenntnis: Die Gefahr kommt bekanntlich immer von rechts, aber der Stau kommt von der Antifa – wenn die AfD schon längst in der Halle tagt. Während man in Berlin über die „Wehrhaftigkeit der Demokratie“ schwadroniert, verteilt die Antifa ihre Streicheleinheiten ganz praktisch mit dem Vorschlaghammer… zwar gegen den Kopf des Unschuldigen, aber wenigstens mit dem guten Gefühl, den Arbeitsweg eines jeden potenziellen “Sympathisanten” erfolgreich sabotiert zu haben.

Alles in allem Ein erfolgreicher Tag für die Stadt Erfurt: Die AfD tagt, die Pendler stehen, und die Antifa hat – zumindest in den sozialen Netzwerken – die Welt gerettet. Dass der Parteitag nicht verhindert wurde, sondern bereits in vollem Gange war, während man noch damit beschäftigt ist, die eigenen Hände im Beton anzurühren, ist dabei nur eine Randnotiz in der Geschichte des modernen Widerstands.