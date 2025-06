Weder vier Millionen Neubürger noch 20.000 Elefanten bringen grüne Weltbilder zum Einsturz

Die Deutschland von den Grünen eingebrockte Farce um 20.000 Elefanten aus Botswana setzt sich auch nach dem Ende der Ampel-Regierung fort. Bei einem Besuch in Berlin wiederholte Alt-Präsident Mokgweetsi Masisi, der eine diplomatische Delegation seines Landes begleitete, sein Angebot, Deutschland die 20.000 Elefanten zu überlassen. Wenn es nur die ersten fünf nehme, sei dies bereits ein guter Anfang. Hintergrund ist der Streit, den Ex-Umweltministerin Steff Lemke letztes Jahr vom Zaun gebrochen hatte, als sie öffentlich ein Verbot des Imports von Jagdtrophäen aus Afrika ins Spiel brachte. Masisi hatte ihr „neokoloniale Bevormundung“ vorgeworfen und kritisiert: „Es ist leicht, in Europa zu sitzen und uns vorzuschreiben, wie wir zu leben haben“. Daran schloss er die Forderung an: „Dann nehmt ihr eben selbst die Elefanten!“ Bundeskanzler Friedrich Merz hatte in seiner ersten Regierungserklärung angekündigt, das Verhältnis mit Afrika „voranbringen“ und die „Nachbarschaft aktiv gestalten“ zu wollen – ein schon geographisch absurder Satz, wie fast alles, was aus dem Mund dieses Lügenkanzlers kommt.

Zum Hintergrund: In Botswana gibt es rund 130.000 Elefanten, die dort zunehmend frei marodierend durchs Land ziehen, Felder verwüsten und Menschenleben in Gefahr bringen. Deshalb gibt das Land nun einige zum Abschuss frei – auch im Rahmen von Jagden für Touristen. Um die Population unter Kontrolle zu halten. Lemkes großspuriges Gerede hatte die Regierung erzürnt. Deshalb war der Vorschlag mit den 20.000 Elefanten aufgekommen, die Deutschland aufnehmen solle – aber natürlich ebenfalls nur unter der Bedingung, dass sie auch hier frei herumlaufen dürften, damit linke Weltverbesserer wenigstens einmal am eigenen Leib die Folgen ihres gutmenschlichen Geschwätzes ausbaden müssen „Die Lektion müssen sie lernen. Grüne Ideologie hat mit der Realität nichts zu tun“, so Masisi in erfrischender Bissigkeit in Berlin. Das Totalversagen der grünen Partei und ihr unerträgliches Moralisieren zu Lasten Dritter hat sich also offensichtlich schon in den globalen Süden herumgesprochen. In Deutschland, im Land der gebührenfinanzierten Staatspropaganda, fällt das Sonntagspredigen natürlich weiter auf fruchtbaren Boden.

Der Elefant im eigenen Vorgarten

Allerdings irrt Masisi bei der – aus (in Deutschland generell deplaziertem) gesunden Menschenverstand geborenen – Annahme, im linksgrünen Milieu würden jemals irgendwelche Lerneffekte einsetzen. Die Erfahrung der letzten 10 Jahre hat gezeigt, dass sich diese abgehobenen Eliten hervorragend in ihren Wohlstandsblasen von den Auswirkungen ihrer eigenen Politik abzuschotten vermögen. Diese müssen stets die anderen ausbaden, während im eigenen Elfenbeinturm der Idealismus und die heile Idylle weitergedeihen. Wo selbst vier Millionen “geschenkte Menschen” mit Billionenkosten, einer Bilanz von 60.000 vergewaltigten Frauen und vielen hundert ermordeten Einheimischen kein Umdenken über die Migration bewirken konnten, da werden es auch keine 20.000 Elefanten tun – solange sich nicht zufällig einer von ihnen in ein grünes Villenviertel oder den eigenen Vorgarten verirrt.

Masisi forderte von Deutschland außerdem, sich für den legalen Elfenbeinhandel zu öffnen: Einige afrikanische Länder bleiben auf ihren Beständen sitzen und müssen sie teilweise sogar verbrennen. „Wir sind da sehr ethisch und transparent, ein Rechtsstaat. Warum dürfen wir unser eigenes Elfenbein nicht verkaufen? Es ist Zeit, zurückzugeben. Wir wollen Handel treiben!“, so Masisi. So weit muss man sicher nicht gehen… aber die Sache mit den Elefanten hat einen gewissen Charme. Die intelligenten Tiere sind nämlich in der Tat zähm- und integrierbare “Fachkräfte”, und in Anbetracht des dauerpervertierten deutschen Asylrechts kann man durchaus die berechtigte Frage stellen, warum dieses Land nicht auch 20.000 in ihrer Heimat politisch verfolgte Elefanten aufnimmt.