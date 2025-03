Wege aus der Wohnungsnot: Mobil, aber ein Dach über dem Kopf

Berlin, Besichtigung einer Mietwohnung: 156 Menschen drängen sich durchs Treppenhaus, stehen im Flur und auf dem Gehweg, halten ihr Selbstauskunft-Formular und Gehaltsnachweise in der Hand, als wären sie Bittsteller beim Amt. Kein Ausnahmefall, sondern Alltag in deutschen Großstädten. In Deutschland fehlen mehr als 2,5 Millionen Wohnungen. Oft werden „Neubürger“ bevorzugt – weil bei ihnen das Amt die Miete garantiert.

Parallel sinken die Neubauzahlen: 2024 wurden laut Statistischem Bundesamt nur 270.000 neue Wohnungen genehmigt, das sind fast 130.000 weniger, als die Regierung ursprünglich pro Jahr schaffen wollte. Gleichzeitig stiegen die Baukosten. Und der Zuzug reißt nicht ab: Seit 2015 kamen über drei Millionen “Schutzsuchende” und Migranten nach Deutschland. Sie benötigen Wohnraum – und bekommen ihn oftmals schneller als deutsche Familien, die seit Jahren suchen. Aus den genannten Gründen. Weil die Vermieter – aus naheliegenden Gründen – lieber an Kommunen vermieten als an Privatpersonen und der Staat auch mehr zahlt, sind nicht nur Verteilungskämpfe um immer weniger Wohnraum die Folge; die Mieten steigen auch immer weiter. Migration ist der Grund für immer teureren Wohnraum; doch auch bei diesem Thema bleibt der Elefant im Raum meist unerwähnt.

Eine schnelle Notlösung wie in Amerika

In den USA leben rund 20 Millionen Menschen in sogenannten mobilen Häusern, auch Trailer Homes genannt. Der Begriff täuscht: Es handelt sich nicht um Campingwagen, sondern um vollwertige Fertighäuser mit 50 bis 100 Quadratmetern Wohnfläche, festem Dach, Bad, Küche, Schlafzimmer – aber mit zwei Rädern darunter. Diese Häuser werden industriell gefertigt und zum Stellplatz gebracht, angeschlossen an Strom, Wasser, Abwasser – und fertig.

Die monatliche Pacht für einen Stellplatz liegt in vielen Bundesstaaten bei 300 bis 600 Dollar, inklusive Gemeinschaftsflächen, Müllentsorgung und nicht selten einem kleinen Gemeinschaftspool. Ganze Siedlungen aus mobilen Häusern bilden dort sogenannte Trailer Parks. Was in Deutschland klischeehaft mit Armut assoziiert wird, ist in weiten Teilen Amerikas ein normaler, manchmal sogar begehrter Wohnstandard, vor allem für Familien mit mittlerem Einkommen.

Warum das auch in Deutschland funktionieren könnte

Wer dort wohnt, lebt ebenerdig, hat einen eigenen Eingang, einen kleinen Vorgarten, oft eine Terrasse, und die Kinder können draußen spielen, wie auf dem Campingplatz. Kein Fahrstuhl, kein zehnter Stock, kein Gemeinschaftsflur mit Neonlicht und Graffiti. Und das Beste: Wenn es nicht mehr passt, weil die Familie wächst, den Job wechselt, kann die Familie das ganze Haus mitnehmen. Nicht theoretisch, sondern ganz praktisch. Denn das Haus ist ja mobil.

Wenn Bauen zu teuer, zu langsam, zu normiert wird, dann muss man neu denken. Amerika zeigt: Es geht! Nicht als Notbehelf, sondern als bewusste Wohnentscheidung für Familien, Senioren, Alleinerziehende… kurz: für alle, die mehr Platz im Herzen als auf dem Konto haben. Mobile Häuser sind wie Wohnwagen gebraucht ab 20.000 Dollar zu haben. Luxusmodelle gehen bis 100.000 Dollar. Auch wer Geld anlegen und vermieten will, findet hier eine Lösung.