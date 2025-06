Wegweisendes US-Urteil gegen den Transwahn: Verbot geschlechtsangleichender OPs bei Kindern ist rechtmäßig

In den USA hat die Vernunft einen weiteren Sieg über den woken Wahnsinn errungen. Der Oberste Gerichtshof hat mit 6:3 Stimmen das Verbot geschlechtsangleichender Eingriffe bei Minderjährigen auf Bundesstaatsebene für rechtens erklärt. Damit bestätigte er ein Gesetz des Bundesstaates Tennessee, das Pubertätsblocker oder Operationen zur Geschlechtsangleichung für Menschen unter 18 Jahren verbietet. Trans-Ideologen von der American Civil Liberties Union (ACLU) hatten dagegen geklagt – und wurden dabei ausgerechnet vom hochgradig dementen Ex-Präsidenten Joe Biden unterstützt. Zur “Schlüssigkeit” der ACLU-Argumente passte dieser geistige Beistand geradezu perfekt.

Die Kläger führten die übliche irrwitzige Begründung an, durch das Gesetz würden Menschen diskriminiert, die sich nicht mit ihrem bei der Geburt festgelegten Geschlecht identifizieren. Dabei beriefen sie sich auf den 14. Zusatzartikel der US-Verfassung, der einen gleichwertigen Schutz für alle Bürger vorsieht. Bei einer mündlichen Verhandlung im Dezember hatte Tennessees Generalstaatsanwalt Matthew Rice völlig zu Recht argumentiert, das Gesetz schütze „Minderjährige vor riskanten, nicht bewährten medizinischen Eingriffen“ mit oft unumkehrbaren Folgen.

“Jahre des Leidens”

Die ACLU hingegen, die drei angebliche Transgender-Jugendliche, deren Eltern und einen Arzt vertrat, behauptete, das Gesetz in Tennessee habe den Jugendlichen „die einzige Behandlung weggenommen, die Jahre des Leidens“ hätte beenden können. Das Gegenteil ist der Fall: In Wahrheit verhindert das Gesetz, das pubertär verwirrte Jugendliche von woken Irren in eine operative Verstümmelung hineingetrieben werden, indem ihnen skrupellos eingeredet wird, sie seien “im falschen Körper” geboren und könnten ihr „bei der Geburt zugewiesenes Geschlecht“ nach Belieben ändern, da dieses lediglich ein “soziales Konstrukt” sei.

Das Urteil ist auch ein Triumph für Präsident Donald Trump, der als eine seiner ersten Amtshandlungen festgelegt hatte, die US-Regierung erkenne nur noch die biologischen Geschlechter Mann und Frau an. Zudem hatte er ein Dekret unterzeichnet, dass geschlechtsangleichende Maßnahmen für Kinder und Jugendliche verbietet. Dass solche Schritte überhaupt nötig wurden, zeigt, in welch ein Irrenhaus die woke Narretei die westliche Welt verwandelt hat. Doch zum Glück dreht sich mittlerweile der Wind – wenn auch noch nicht in Deutschland, wo mit dem ( auch unter der Regierung des historischen Wahlbetrügers Friedrich “Links ist vorbei” Merz weitergeltenden) “Selbstbestimmungsgesetz” die Quadratur des Kreises weiter staatlich verordnet wird. Man kann nur hoffen, dass der Odem der Vernunft so schnell wie möglich über den Atlantik weht und auch hierzulande wieder Vernunft einkehren lässt, bevor noch mehr Kinder und Jugendliche für ihr Leben geschädigt, verstümmelt und gezeichnet werden.