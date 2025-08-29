Ich will keine Angst verbreiten, aber darauf aufmerksam machen, was hier gerade passiert. So etwas habe ich in all den Jahren, bei all den unzähligen Nachrichten im Laufe meines Lebens, noch nie an einem einzigen Tag gehört: Vorgestern liefen gleich zwei Meldungen über den Bildschirm, die man erst mal verarbeiten muss. Beide weisen in dieselbe Richtung, beide mit dem gleichen Tenor. Die erste Meldung: Die Bundeswehr will massiv aufrüsten. Das neue Wehrdienstgesetz soll es richten. Verdoppelung, Verdreifachung… große Zahlen stehen im Raum. Man feiert es als Signal der Wehrhaftigkeit. Doch wer ehrlich ist, weiß, diese Bundeswehr besteht längst mehr aus Schreibtischposten als aus einsatzfähiger Truppe. Es sind Bürosoldaten, die sich vermehren, nicht Kampfeinheiten. Papierstärke statt echter Stärke. Und die zweite Meldung: Eine neue Waffenfabrik in der Lüneburger Heide wird eröffnet. Der Vizekanzler und der Verteidigungsminister stehen Schulter an Schulter, um die Geburt einer Produktionsstätte für Hunderttausende Granaten zu feiern. Milliardeninvestitionen, präsentiert als Zukunftsversprechen.

Zwei Nachrichten an einem Tag. Zwei Botschaften der Kriegswirtschaft. Und das in einer Zeit, in der das Land eigentlich etwas völlig anderes bräuchte. Denn während hierzulande von Aufrüstung geredet wird, schrumpft die deutsche Wirtschaft seit drei Jahren. Seit zwölf Quartalen in Folge. Keine Stagnation – sondern kontinuierlicher Rückgang. Das gab es in Deutschland seit 1932 nicht mehr. Die Folgen sind in allen Facetten spürbar: Sinkende Produktion, abwandernde Industrie, wachsende Unsicherheit.

Trommelschlag der Hochrüstung

Und just in dieser Phase sucht die Regierung ihr Heil in der Vorbereitung militärischer Mobilmachung. Sie setzt auf “Kriegstüchtigkeit”, Militarisierung und Munitionswerke, statt endlich die strukturellen Probleme anzupacken. Aufrüstung wird zur Ablenkung. So wie man früher mit Prestigeprojekten glänzen wollte, soll heute der Trommelschlag der Hochrüstung überdecken, dass es keine Reformen gibt. Wer die Geschichte kennt, wird da unruhig.

Denn auch vor der Katastrophe der Machtergreifung, am Ende von Weimar, hatte es vier Jahre Wirtschaftsschrumpfung gegeben, von 1929 bis 1932. Es war der Nährboden für den politischen Dammbruch: Das Ende der Demokratie und den Aufstieg des Totalitären.

Heute sind es – bis jetzt – drei Jahre. Fast Hundert Jahre sind vergangen, aber die Frage drängt sich auf: Müssen wir wirklich wieder so enden? Müssen wir riskieren, dass sich Geschichte wiederholt, nur weil Regierungen lieber mit Militärprojekten glänzen als mit unbedingt notwendigen Reformen? Und das noch dazu auf Pump, denn schon jetzt weiß jeder, dass wir uns spätestens 2029 solche kreditfinanzierten Rüstungsexzesse nicht mehr leisten können werden, welche ein Drittel oder mehr unseres kompletten Bruttoinlandsprodukts verzehren. Auch Kredite sind keine Lösung: Sie sind teuer, sie sind vergänglich, sie sind eine Illusion. Wer glaubt, Sicherheit entstünde, indem man immer neue Milliarden in Waffen steckt, irrt. Sicherheit entsteht aus wirtschaftlicher Stärke – und die wiederum kann nur durch Reformen erreicht werden.

Deeskalieren, nicht eskalieren!

Darum darf der Wählerwillen nicht länger beiseite geschoben und ignoriert werden. Über die Hälfte der Bürger will eine neue Mitte-Rechts-Regierung von CDU und AfD. Diese ist nicht nur rechnerisch möglich, sondern wäre auch politisch sofort verfügbar und zu realisieren. Die Union müsste nur die künstliche Brandmauer gegen die AfD niederreißen. Eine solche Koalition hätte mit Abstand die meisten Sitze im Parlament – und könnte Reformen fast spielend durchsetzen. Dann wäre “links” wirklich “vorbei”, wie Merz vor der Wahl versprach. Denn im Kern verfolgen die bürgerlichen Kräfte der CDU dieselben Ziele wie die AfD. Würde sich die Union nicht von einflussreichen linken Strukturen immer weiter nach links drängen lassen und würden die Medien dieses Schauspiel nicht brav begleiten, wäre ein inhaltliches Zusammengehen möglich. Es würde aber den Bruch mit dem von Merkel begonnen Linkskurs voraussetzen – und mit Merz, dem alle Prinzipien egal sind.

Das Gebot der Stunde lautet: Wir müssen deeskalieren, nicht eskalieren! Beschwichtigen, nicht trommeln! Wirtschaftlich glänzen, nicht mit Kriegsmaschinerie protzen! Was schützt Deutschlands Zukunft wohl besser: Eine funktionierende Exportwirtschaft, oder ein neuer Verwaltungsstab in Uniform? Die Antwort liegt auf der Hand. Hundert Jahre nach Weimar stellt sich daher die Frage erneut: Wollen wir das Risiko eingehen, dass wirtschaftlicher Niedergang im Verbund mit militärischer Aufrüstung dieses Land in eine Lage treiben, die niemand will? Oder lernen wir endlich, dass man Sicherheit nicht mit Bajonetten kauft, sondern mit strukturellen Reformen und mutiger politsicher Erneuerung? Noch haben wir die Chance, die Richtung zu ändern. Morgen könnte es schon zu spät sein.