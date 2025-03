Wehrpflicht im Irrenhaus

Die Militarisierung Deutschlands ist in vollem Gange. Mit nicht mehr für möglich gehaltener Selbstverständlichkeit wird gegen die imaginäre Gefahr eines russischen Angriffs mobil gemacht und die Wiederbelebung der vor 14 Jahren ausgesetzten Wehrpflicht im Verteidigungsministerium mit höchster Priorität vorangetrieben. Der SPD-Verteidigungsexperte Arlt Johannes erklärt mit Bezug auf die geopolitische Lage und künftige Verpflichtungen innerhalb der NATO: „Alle Vorbereitungen dafür werden im Moment mit Hochdruck im Verteidigungsministerium getroffen, um überhaupt wieder einen Wehrdienst einführen zu können“. Eine Gesellschaft, die mit Deutschland inzwischen kollektiv mindestens ebenso wenig anfangen kann (und ebenso “Vaterlandsliebe stets zum Kotzen” fand) wie der scheidende Abwirtschaftsminister Robert Habeck immer schon, soll nun ebendieses Deutschland an der Waffe verteidigen? Hier wäre dann das, was vor 100 Jahren als bösartige Dolchstoßlegende die Köpfe vergiftete, diesmal tatsächlich verwirklicht.

Abgesehen von einer gänzlich fehlenden Wehrtüchtigkeit und ideellen Verteidigungsbereitschaft der deutschen Zivilistengesellschaft sind die bürokratischen Erfordernisse hierfür illusorisch, da überhaupt nicht durchführbar. Schon dass die Daten aller jungen Männer und Frauen von den Gemeinden erfasst werden müssten, dürfte in der Praxis scheitern; in einem Staat, das zig Millionen Kindergeld für gar nicht existente Kinder überweist, ist diese Wehrerfassung ein zumindest sportliches, praktisch wohl undurchführbares Unterfangen. Für all die Träumer im politischen Berlin, die auf einmal den Militarismus für sich entdeckt haben, alles kein Problem: “Und ja, das heißt auch, ich muss Musterungskapazitäten haben, um junge Männer und Frauen gegebenenfalls in die Bundeswehr einziehen zu können“, doziert Arlt. Ziel sei es, ab 2026 ein “neues Dienstmodell” einzuführen.

Blut geleckt

Zwar bevorzuge die SPD eine Lösung mit freiwilligen Elementen, man sei „aber natürlich offen für alle weiteren Diskussionen, denn klar ist, wir müssen uns glaubhaft verteidigen, wir müssen glaubhaft abschrecken können, und wir sind das zweitgrößte NATO-Land“, sagte er weiter. Allerdings warnt Arlt angesichts der knappen Infrastruktur der Bundeswehr vor schnellen Entscheidungen: „Also wir brauchen Betten, wir brauchen Ausbilder – diese basischen (sic!) Dinge. Darum können wir in diesem Jahr auch nicht 20.000 Wehrpflichtige plötzlich neu aufnehmen“, räumt er ein. Die Bundeswehr müsse nun intensiv daran arbeiten, die Ausbildungskapazitäten auszubauen, um ab 2025 oder 2026 eine größere Zahl an Rekruten aufnehmen zu können.

Bundeswehr-Generalinspekteur Carsten Breuer hat ebenfalls Blut geleckt: Ihm ist, offenbar ganz plötzlich, aufgefallen, dass sich Deutschland “nicht gegen einen großangelegten Drohnenangriff” verteidigen könne. Daher fordert er, der unter Merkel willfährig die Abschaffung der Wehrpflicht mittrug, nun ebenfalls die Wiedereinführung eines Wehrdienstmodells, da Deutschland zusätzlich 100.000 Soldaten brauche. Die Bundeswehr benötige „ein Aufwuchspotential, das uns befähigt, mit mindestens 460.000 Soldatinnen und Soldaten zu kämpfen“. Die Armee brauche 200.000 ständig aktive Soldaten und habe 160.000 Reservisten, darunter eine stehende Reserve von 60.000. Um das Ziel von knapp einer halben Million Soldaten zu erreichen, brauche es „eine Form eines Wehrdienstmodells“. Außerdem müssten Kapazitäten weiter aufgebaut werden, „um sie spätestens bis zum Wechsel des Jahrzehnts auszubilden“. Nahtlos leitet Breuer nach diesen konkreten Ausführungen sodann zur eher abstrakten, politisch erwünschten Paranoia über, die der neuen Hochrüstungslust zugrundeliegt: Der Angst vorm bösen Russen. Russland sei angeblich ab 2029 in der Lage, „einen großmaßstäblichen Angriff gegen NATO-Territorium zu wagen“. Zwar müsse es nicht dazu kommen, jedoch sei Abschreckung angesichts dieses Szenarios wichtig. „Wir müssen genau so stark sein, dass es einem Gegner gar nicht erst in den Sinn kommt, uns anzugreifen“, fabuliert der General weiter. Die von der designierten CDU-SPD-Regierung geplante Schleifung der Schuldenbremse, die vom abgewählten Bundestag abgenickt werden soll, weil im neuen Parlament eine Sperrminorität von AfD und Linken bestünde, begrüßt daher auch Breuer ausdrücklich.

Nicht mehr bei Trost

Dass selbst die ranghöchsten deutschen Militärs den Irrsinn einer von allen guten Geistern verlassenen Politik nachplappern, die die selbstverstärkende Dämonisierung des Feindbilds Putins inzwischen auf die Spitze getrieben haben und – ähnlich wie vor fünf Jahren bei ihrer Corona-Viruspanikmache – die eigene Russenpanik verinnerlicht haben, ist untrügliches Anzeichen einer gesamtgesellschaftlichen Psychose. So etwas kommt dabei heraus, wenn man aufhört, mit dem Gegner zu sprechen, jahrelang den Dialog verweigert und Anfeindungen sowie Konfrontation den Vorzug gegenüber Austausch und Diplomatie gibt: Irgendwann glaubt man die eigene Propaganda (innenpolitisch kennt man dieses Phänomen ja hinlänglich vom “Kampf gegen rechts” und dem Umgang mit der AfD). Objektiv und rational betrachtet deutet freilich für jeden, der sich nur ein wenig mehr als aus systemmedialen Kanälen informiert hat und über eine halbwegs solide zeitgeschichtliche Bildung verfügt, NICHTS, aber auch rein gar nichts darauf hin, dass Russland einen Angriff auf irgendein westeuropäisches Land vorhabe oder plane, was außerhalb jeder russischen Staatsräson und militärischen Möglichkeiten läge. Jeder, der geistig noch bei Trost ist, weiß dies natürlich auch; doch das erwünschte Narrative eines “großimperialen” Russlands muss aufrechterhalten werden, um von den tatsächlichen Hintergründen des Ukraine-Konflikts abzulenken und um den eingeschlagenen Kurs des moralischen Endsieg über Putins Reich des Bösen stoisch bis zum Letzten weiterzugehen.

Rein objektiv sind die hier von Breuer und anderen funktionalen Mitläufern mit und ohne Uniform und Portepee gezeichneten Bedrohungsszenarien völlig aberwitzig: Russland hat weder den Willen noch die Fähigkeiten, NATO-Gebiet anzugreifen, was zudem ohnehin einen nuklearen Holocaust auslösen würde – eine Tatsache und Gewissheit, die der Welt über 70 Jahre lang im Gleichgewicht des Schreckens einen Weltkrieg erspart hat, die aber neuerdings von kriegslüsternen Spinnern einer “Elite” und vergammelten politmedialen Créme im Westen in Frage gestellt wird, die so tun, als könne selbstverständlich auch ein konventioneller großer Krieg geführt werden trotz Atomwaffen, da ja letztere – wegen der sicheren Zerstörung eines Angreifers durch den Zweitschlag – sowieso nie zum Einsatz kämen.

Bösartig naive Nulllogik

Diese schon fast bösartig naive Nulllogik geht ernsthaft davon aus, ein Land würde also im Zweifel sogar bis zu eigenen Kapitulation konventionell kämpfen und trotzdem nicht zur Bombe greifen, auch wenn es wie Russland zehntausende davon hat. Diese absurde Annahme liegt überhaupt den gesamten aktuellen europäischen Aufrüstungs-, Rekrutierungs- und Wiederbewaffnungsplänen zugrunde und ist auch das Argument jener, die allen Ernstes meinen, ein “gerechter Frieden” in der Ukraine könne nur in einem Sieg über Russland bestehen, das sich dann bei hinreichenden westlichen Waffenlieferungen irgendwann wie ein geprügelter Hund zurückziehen werde, ohne im Bedrängungsfall den roten Knopf zu drücken. Es sind unfassbare Hasardeure und geschichtsvergessenen Etappenhasen ohne jede persönliche Kriegserfahrung, die uns heute anführen und derartigen Humbug verbreiten, flankiert von “Experten” und Agendajounalisten in den öffentlich-rechtlichen Talkshows.

An einer Renormalisierung der nach den Kriegsgreueln 1941-1945 durch Willy Brandt und Helmut Kohl mühsam wiederaufgebauten engen Beziehungen Deutschlands zu Russland – die binnen der letzten drei Jahre durch die Ampel ebenso gründlich zerstört wurden, wie das gesamte deutsche Altparteienkartell aktuell gerade die deutsche Westbindung und die überlebenswichtige Freundschaft zu den USA in die Tonne tritt –, als ungleich bessere Sicherheitsoption wird schon gar nicht mehr nachgedacht oder gesprochen; und wer dies doch anregt, ist Defätist und Putin-Vesteher. Apropos Putin: 2029 wäre der russische Präsident 77 Jahre alt. Niemand weiß, ob er zu diesem Zeitpunkt noch im Amt oder auch nur am Leben ist und wie seine Nachfolge aussehen könnte. Schon deshalb wäre eine diplomatische Annäherung elementar wichtig, statt auf eine Aufrüstung zu setzen, die Deutschland dennoch nicht in 20 Jahren zu einer ernstzunehmenden Militärmacht machen könnte.

Hoffnungslos veraltet

Ganz abgesehen davon gibt es praktische Hindernisse, die die feuchten Träume der grünen Bellizisten und systemkonformen Militärs zur Makulatur machen, bevor auch nur ein einberufener Passgänger den Kasernenhof kreuzen wird: Deutschland hat weder die personellen noch die infrastrukturellen Reserven für eine schnelle Remilitarisierung. Kreiswehrersatzämter und Kasernen wurden längst geschlossen, umfunktioniert oder verkauft. Die Bundeswehr ist de facto einsatzunfähig, da unterbesetzt und katastrophal ausgerüstet. Das deutsche Militär ist hoffnungslos veraltet und die vielleicht am meisten bürokratisierte Armee der Welt – mit schwangerengerechten Panzern, Wickeltischen in Stuben und Regenbogenbrigaden zwar, aber ohne Moral und Material. Auch die demographische Situation ist desolat: Deutsche werden durch die millionenfache islamische Massenmigration mehr und mehr zur Minderheit im eigenen Land, die à-la-carte- oder auch Passdeutschen, die auf zwei oder mehr Staatsangehörigkeiten zurückgreifen und je nach Opportunität “Deutscher” oder etwas anderes sind, werden sich im Fall der Fälle schön in ihre andere Heimat verdünnisieren – und die dann verbleibenden Alman-Brigaden der in Watte gepackten Generation Snowflake der Björn-Maltes und Finn-Torbens, die bereits wegen kleinster Mikroaggressionen im Alltag traumatisiert sind, sind noch weniger für Kampfeinsätze zu gebrauchen als der Hauptmann von Köpenick im Vollrausch. Man hat eine Generation von überempfindlichen Neurotikern herangezüchtet, die Trigger-Warnungen und Schutzräume vor allem und jedem brauchen und den Weltuntergang durch eine imaginäre Klimakrise befürchten.

Hinzu kommt: Jede nationale Identität wurde durch ein völlig auf links gedrehtes Bildungssystem jahrzehntelang absichtlich ausgemerzt. Soldaten wurden als „Mörder“ beschimpft und wie Aussätzige behandelt, Schulen und Universitäten brüsten sich damit, keine Informationsveranstaltungen der Bundeswehr auf ihrem Gelände zu dulden. Laut einer aktuellen Umfrage wären nur noch 17 Prozent der Deutschen bereit, Deutschland zu verteidigen. Zum Teil ist dies sogar nachvollziehbar: Die nachwachsende Generation ist verständlicherweise nicht erpicht darauf, sich auch noch militärisch verheizen zu lassen, nachdem sie schon einen monströsen Schuldenberg abzuzahlen hat. Angesichts all dessen stellt sich die generelle Frage, welches Interesse Russland eigentlich daran haben sollte, ein völlig marodes, verängstigtes, heillos überaltertes Land voller muslimischer Migranten zu übernehmen, das nicht einmal seine eigene Energieversorgung gewährleisten kann. Für jeden Eroberer wäre Deutschland nur noch ein gigantisches Minusgeschäft. Was nach der Corona-, Multikulti- und Klimapsychose nun auch in puncto Verteidigungs- und Sicherheitspolitik geschieht, ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten und zeigt abermals den völligen Realitätsverlust, die Skrupellosigkeit und die völlige moralische Verkommenheit derjenigen, die dieses Land in den Abgrund führen.