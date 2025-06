Wehrpflichtgeile Union

Während ein aktueller Untersuchungsbericht sein völliges Versagen und seine ungeheuerliche Steuergeldverschwendung aus seiner Zeit als Gesundheitsminister aufzeigt, dilettiert Unionsfraktionschef Jens Spahn bereits auf einem anderen Gebiet: Nun will er nämlich die Bundeswehr schnellstmöglich wieder kriegstüchtig machen, indem eine Struktur geschaffen wird, „die eine zügige Rückkehr zur Wehrpflicht möglich macht“. Das gehe „nicht von heute auf morgen, aber wir müssen mit den Vorbereitungen beginnen“, so Spahn. Die Bundesrepublik müsse wieder verteidigungsfähig werden, und dazu gehörten auch bis zu 60.000 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten. Sollte das über Freiwilligkeit gelingen, sei das gut, sein Eindruck sei aber, „dass wir die Wehrpflicht dafür brauchen werden“, meint Spahn, der seinerzeit ausgemustert wurde. Über die Gründe kann man nur spekulieren. Wenn die alte Wehrpflicht wieder eingesetzt werde, gelte sie nur für Männer. Ansonsten müsse das Grundgesetz geändert werden, was er für die nächsten vier Jahre nicht sehe.

Seine Parteifreundin und Ex-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will dagegen auch Frauen zum Dienst an der Waffe für dieses ruinierte und jeglicher Identität beraubte Land zwingen. „Wenn wir uns die Zahlen des Geburtenrückgangs ansehen, wird sich am Ende die Frage stellen, ob wir auf irgendeine Gruppe verzichten können. Das heißt, auch die Frauen wären zur Wehrpflicht mit einzuziehen“, erklärte sie. Der CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek befürwortet eine „verpflichtende Gesellschaftszeit“. Dies könne Wehrdienst sein, aber auch ein Jahr im Sportverein oder in der Pflege. „Wir brauchen wieder mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt, denn der Staat ist kein abstraktes Gebilde, sondern die Summe der Menschen, die sich für das Gemeinwohl engagieren“, befand er. Henning Otte (CDU), der neue Wehrbeauftragte des Bundestags, hält die Rückkehr zur klassischen Wehrpflicht zwar für wenig sinnvoll, sollten aber nicht genügen Freiwillige gefunden werden, müsse es „verpflichtende Elemente“ geben.

Militaristische Maulhelden

Ausgerechnet die Union, die Deutschland in den letzten 20 Jahren in jeder Hinsicht und unwiderruflich ruiniert hat, will nun junge Menschen zwingen, dieses Land gegen imaginäre Bedrohungen zu verteidigen und tut so, als befände man sich noch in den 1980er-Jahren. Dass Gestalten wie Spahn, die sich in einer funktionierenden Demokratie für immer für ein öffentliches Amt qualifiziert hätten, überhaupt noch seinen Senf zu irgendeinem Thema absondern darf, ist ein zusätzlicher Skandal. Ein weiterer ist, dass auch Wirtschaftsverbände ungefragt in die allgemeine Kriegshysterie einstimmen: „Der bereits im Frieden erforderliche Aufwuchs von ca. 180.000 auf 260.000 Soldaten und die Durchhaltefähigkeit im Verteidigungs- und Bündnisfall mit dann möglicherweise über 400.000 Soldaten sind mit einem freiwilligen Wehrdienst definitiv nicht zu schaffen. Wir brauchen deshalb die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht“, meinte Oliver Zander, der Chef des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, mitteilen zu müssen. Die Bedürfnisse der Wirtschaft würden hinter der Notwendigkeit einer Wehrpflicht zurücktreten.

Deutschland müsse sich verteidigen können. „Für die Volkswirtschaft ist die Wehrpflicht am Ende viel günstiger und leichter zu stemmen, als es eine kriegerische Auseinandersetzung wäre, wenn also die Abschreckung durch starke konventionelle Streitkräfte versagt“, sagte er weiter. Außerdem will Zander die Wehrpflicht für Frauen und meint: „Auch für Migranten, die die deutsche Staatsbürgerschaft erworben haben, ist das die Gelegenheit, sich für ihr neues Heimatland zu engagieren. Wehr- und Ersatzdienst diente so nebenbei auch der Integration.“ Was bei alledem auffällt: Eine unweigerliche nukleare Auseinandersetzung im Falle einer echten, kriegerischen Eskalation scheint für diese militaristischen Maulhelden überhaupt kein Thema mehr zu sein.

“Wehrpflicht? Wuppen wir!”

Es ist schier unfassbar, in welcher bizarren Parallelwelt solche Funktionärsapparatschiks leben. Fast noch unerträglicher ist das Geschwafel von Christoph Ahlhaus (CDU), der zwischen August 2010 und März 2011 Erster Hamburger Bürgermeister war und nun Bundesgeschäftsführer des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft ist. „Ein Leben in Freiheit und Wohlstand muss jeden Tag neu erarbeitet und verteidigt werden. Darum steht der deutsche Mittelstand voll hinter unserer Bundeswehr: als Dienstleister und Zulieferer, durch großzügige Freistellungsregelungen bei Reserveübungen oder bei der personellen Aufstockung unserer Streitkräfte: Wehrpflicht? Wuppen wir!“, ließ er in einem geradezu dummdreisten Statement verlauten.

In Wahrheit „wuppt“ dieses Land gar nichts mehr – außer dem eignen Untergang. In nur einem Jahr sind allein 100.000 Industriearbeitsplätze weggefallen. Und dies ist nur ein kleiner Teil des wirtschaftlichen Zusammenbruchs, in dem Deutschland sich befindet. Anstatt dies anzuprangern, meinen Wirtschaftsvertreter, die größte Gefahr für uns gehe von einem russischen Angriff aus und wollen Arbeitskräfte zum Wehrdienst pressen. Dabei hat weder Russland noch irgendein anderes Land ein Interesse, dieses marode, überfremdete, hysterische und verängstigende Deutschland zu überfallen, das für jeden Eroberer ein ruinöses Minusgeschäft wäre.