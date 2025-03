Weiblichkeit ist natürlich und muss nicht erst „zugeschrieben“ werden

Zum gestrigen Internationalen Weltfrauentag schrieb meine Bundestagskollegin Beatrix von Storch auf Telegram: “Feministen_Innen /LGBTQ sind für Frauen ebenso eine Gefahr, wie die ganze Trümmertruppe um Merz und die anderen selbsternannten „Demokraten“ eine Gefahr für die Demokratie sind.” Außerdem stellte sie überspitzt, aber zutreffend fest, dass an diesem Datum besonders diejenigen laut sind, die ansonsten nicht einmal sagen können, was eine Frau ist, und denen die tatsächlichen Probleme von Frauen vollkommen egal sind.

Wie recht sie damit hat, zeigt ein Beitrag der Politikwissenschaftlerin und Bloggerin Antje Schrupp vorgestern in der “taz”. Darin heißt es: “Was ein ‚Mädchen‘ ist, lässt sich nicht definieren, sondern nur immer wieder neu mit Bedeutung füllen.” Nichts würde, so Schrupp, “das Leben eines Kindes so sehr prägen, wie als Mädchen wahgenommen” zu werden. Zu “weiblich gelesenen” jungen Menschen fällt ihr vor allem ein, dass das Wort „Mädchen“ eine “Zuschreibung” sei, die “das Neugeborene in eine bereits vorhandene symbolische Ordnung einfügt”. Nein, Frau Schrupp: Die Natur ist es, die die „Zuschreibung“ von Geschlecht vornimmt. Und diese muss auch nicht von der Gesellschaft “gelesen” werden; jeder Mensch kann sie lesen.

Keine Erfüllung im Geschlecht, sondern dessen “Hinterfragung”

Warum ist das weibliche Geschlecht bei den selbsternannten Feministinnen und Konsorten eigentlich so negativ belegt? Warum darf ein Kind keine Erfüllung in seinem eigenen Geschlecht erlangen, sondern muss es unbedingt in Frage stellen? Warum wird Mädchen und Jungs die Konkurrenz miteinander eingeimpft, statt einfach nur das Miteinander? Jungs sind nicht die besseren Mädchen – und Mädchen nicht die besseren Jungs. Und sie müssen auch nicht „gleich“ sein; wichtig und entscheiden ist, dass sie gleichberechtigt vor dem Gesetz sind. Beide Geschlechter ergänzen sich – und ergeben in der Verbindung von Mann und Frau, in Liebe, Sorge, Loyalität, gegenseitigem Respekt und Verantwortung, eine unverrückbare Einheit, die Familien entstehen lassen kann.

Das sind die stabilen Wurzeln, auf denen geistig und sozial gesunde Gesellschaften fußen. So war es zu allen Zeiten. Im übrigen ist diese Grundordnung auch keine “symbolische”, wie Schrupp meint, sondern die natürliche (wir Christen sprechen sogar von der göttlichen) Ordnung! Und immer dort, wo diese Ordnung zerstört wird, sind Sozialismus und Kommunismus besonders stark. Denn linke Propaganda und Staatshörigkeit gedeihen am besten in einem bindungsarmen und bindungslosen Milieu, wo die Abhängigkeit vom Staat, der bereits die “Lufthoheit über den Kinderbetten” (Olaf Scholz) innehat, besonders groß ist. Wenn dann die entwurzelten und in ihrer Identität verunsicherten Individuen noch nicht einmal mehr wissen, wer oder was sie eigentlich sind: Dann gibt es keine Stabilität mehr im Leben des Einzelnen – außer dem Staat und seinen Strukturen.