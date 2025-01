Weidels Nichtteilnahme an Trump-Amtseinführung: Ist die AfD von allen guten Geistern verlassen?

Dass nun nicht Alice Weidel, sondern ihr Co-Vorsitzender Tino Chrupalla gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch und dem Ökonomen Max Otte als Vertreter der AfD an der Amtseinführung von Donald Trump am kommenden Montag in Washington teilnehmen werden, sorgt weiter für allgemeine Verwunderung bei Anhängern wie Gegnern der Partei. „Der Amtseinführung von Präsident Donald Trump beizuwohnen zeigt einmal mehr, dass wir unsere interessengeleitete Politik umsetzen“, erklärte Chrupalla dazu: „Diese Präsidentschaft wird die Welt nachhaltig verändern.“ Man stehe mit Kanzlerkandidatin Alice Weidel bereit, ein starker Partner auf dem Kontinent Europa zu sein. Deutschland müsse gute und friedliche Beziehungen zu allen Ländern unterhalten.

Wohlklingende Worte zwar – allerdings drängt sich hier die Frage auf, wieso gerade dann nicht die so gelobte Weidel an dem Ereignis teilnimmt. Der vor allem für die deutsche Innenpolitik und speziell im Osten, in der Herzkammer des AfD-Erfolgs mit erheblicher Hausmacht verwurzelte Chrupalla scheint für diesen Anlass jedenfalls die deutlich schlechtere Wahl zu sein. Gerade wurde die Weltöffentlichkeit durch das Gespräch mit Elon Musk auf Weidel aufmerksam, nahm die internationale Medienlandschaft Notiz von der Tatasche, dass es auch in Deutschland Hoffnung auf einen Politikwechsel gibt und mit Weidel eine Hoffnungsträgerin parat steht – für eine Kanzlerkandidatin, die ja auch Deutschlands außenpolitischer Bedeutung nach der katastrophalen Performance Annalena Baerbocks wieder Geltung verleihen müsste, eine wichtige Voraussetzung und günstige Chance. Doch nun wird ausgerechnet diese Steilvorlage nicht genutzt.

Als Kanzlerkandidatin Chance verpasst

Weidel hatte bereits zu Jahresbeginn mitteilen lassen, unter Verweis auf die “Terminlage im Bundestagswahlkampf” nicht nach Washington zu reisen. Seit dem Gespräch mit Elon Musk allerdings hätte man hier die Prioritäten zwingend neu justieren müssen, zumal diese Erklärung äußerst fragwürdig anmutet. Die Möglichkeit, die AfD bei einem Anlass zu repräsentieren, auf den die ganze Welt schaut und der eine fundamentale politische Zeitenwende in der westlichen Welt symbolisiert, als deren Treiber sich auch die AfD sieht, wäre eine einzigartige historische Option, die Weidel auch in Deutschland sicher weitaus mehr genützt hätte als irgendwelche noch so bedeutungsvolle Wahlkampfreden. Sie, und nicht Chrupalla, ist nunmehr auch im Ausland das Gesicht der AfD – und sie ist Kanzlerkandidatin! Ihre gesamte öffentliche Wahrnehmung beruhen vor allem auf dem von ihr sorgsam gepflegten Image der welterfahrenen, polyglotten Ökonomin – ein so wohltuender wie diametraler Gegensatz zu unfähigen Totaldilettanten wie Baerbock oder auch Olaf Scholz und Robert Habeck.

Umso mehr muss man sich nun fragen, ob diese Partei eigentlich von allen guten Geistern verlassen ist, und ob Weidel hier einfach nur miserabel beraten wird oder selbst an der nicht nachvollziehbaren Entscheidung festhielt, eine historisch einmalige und unwiederbringliche Gelegenheit so fahrlässig verstreichen lassen, der Amtseinführung Trumps beizuwohnen und dabei vielleicht auch vor Ort wertvolle Kontakte zu knüpfen. Taktische Erwägungen, wie etwa auch das aus dem Umfeld Weidels zu hörende Scheinargument, sie wolle damit dem politischen Gegner nicht noch Munition für die Unterstellung einer angeblichen ausländischen Wahleinmischung durch Trump/Musk liefern, verfangen in keiner Weise. Es handelt sich um einen unverzeihlichen Fehler – zumal die Gründe, die Weidel dafür anführt, nicht überzeugend sind.

Ganze Serie von PR-Desastern

Leider reiht sich dieser Verzicht auf die Teilnahme an einem symbolträchtigen Schlüsselereignis ein in eine ganze Reihe von Fehlgriffen Weidels in den letzten Wochen und Monaten. Leider betraf dies auch schon das erwähnte Gespräch mit Elon Musk im X-Space: Darin wirkte sie über weite Strecken nervös und unsouverän. Die Möglichkeit, die Positionen der AfD klar zum Ausdruck zu bringen und einem weltweiten Publikum vorzuführen, welche Propagandalügen die Alt-Parteien und ihre Medien in Deutschland verbreiten, nutzte sie allenfalls sehr beschränkt; stattdessen brach sie eine völlig überflüssige Debatte darüber vom Zaun, ob Adolf Hitler eigentlich Kommunist gewesen sei. Kurz vor dem Musk-Dialog hatte sie sich zur Unzeit in die Behauptung verbissen, Deutschland sei ein „Sklave“ der USA. Weidels drastische Ankündigung auf dem Parteitag vom letzten Wochenende in Riesa, die AfD werde sämtliche Windräder in Deutschland „niederreißen“, nahm sie in einem veritablen PR-Desaster anschließend im Interview selbst wieder zurück und sprach auf einmal nur noch von “Prüfungen” der Genehmigungen.

Emotional und erratisch erschien vielen ihrer Parteikollegen auch Weidels Verhalten nach der “Correctiv”-Kampagne zu Potsdam: In einer überstürzten Reaktion beendete sie kurz nach Erscheinen des hetzerischen Propagandapamphlets abrupt die Zusammenarbeit mit ihrem Referenten Roland Hartwig, der an dem angeblichen “rechtsradikalen Geheimtreffen” von Potsdam teilgenommen hatte. Dieses illoyale Bauernopfer wurde von weiten Teilen der linken Medienlandschaft als schuldbewusstes Eingeständnis gewertet, dass dort tatsächlich irgendetwas Skandalöses vor sich gegangen sein musste. Dabei war schon damals offenkundig, dass es sich bei der „Correctiv“-Geschichte um ein einziges Lügengebilde handelte. Weidels fahriges und wenig durchdacht wirkendes Reden und Handeln werfen die Frage auf, wer eigentlich ihre Kommunikationsberater sind – sofern sie überhaupt welche hat. Sich selbst und der AfD erweist sie mit ihrem Verzicht auf persönliche Teilnahme an Trumps Amtseinführung jedenfalls einen Bärendienst.