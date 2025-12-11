Weihnachten als Kolonialreich

In der Charlottenburger Friedenskirche geschieht in diesen Tagen etwas Symbolisches. Wo früher das Evangelium ausgelegt wurde, wird jetzt der Adventskranz zum Objekt einer “rassismuskritischen” Führung. Das Berliner Forum der Religionen lädt ein zu „Decolonizing Christmas“: Gemeinsam mit muslimischen und christlichen Stimmen sollen „koloniale und diskriminierende Bilder“ der Weihnachtsgeschichte aufgespürt und „neue politische Wirklichkeiten“ geschaffen werden. Der Schauplatz ist bezeichnend: Keine Universität, kein linkes Kulturzentrum, sondern eine Kirche.

Und die Rollen sind klar verteilt: Christliche Gläubige und Bildungswillige sitzen, muslimische Theologen und postkoloniale Christentumsdeuter stehen – und erklären, was an Krippe, Königen und Kind alles “problematisch”, “kolonial” oder “rassistisch” sei. Das Ganze wird mit öffentlichen Mitteln der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und „Gesellschaftlichen Zusammenhalt“ gefördert.

Wenn der eigene Glaube zum Schulfall wird

„In einer Zeit, in der Religion oft trennt, wollen wir zeigen: Dialog verbindet“, heißt es in der Einladung. Man wolle “koloniale Bilder” hinterfragen, mit „Respekt, Humor und Offenheit“ – und die christliche Geschichte „gesellschaftlich nutzbar“ machen. Schon die Formulierung verrät die eigentliche Funktion: Weihnachten erscheint nicht mehr als heilige Erzählung, die den Menschen deutet, sondern als Rohstoff für eine politische Pädagogik.

An einzelnen Stationen im „Weihnachtsgarten“ werden klassische Symbole dekonstruiert. Die „Weisen aus dem Morgenland“, die bei Matthäus als magoi beschrieben werden, gelten als Problemfall; die Grundhaltungen des Evangelisten werden als „rassistische Xenophobie“ gedeutet. Besonders die Tradition, einen der Könige bewusst als Schwarzen darzustellen, wird nicht mehr als Hinweis auf die Universalität der Christusbotschaft gelesen, sondern als kolonialer Blick auf „den Anderen“.

Maria wird als vierzehnjährige „arbeitende Frau“ neu interpretiert, der Begriff der „Jungfrau“ im Jesaja-Wort als Übersetzungsfehler relativiert; die Krippe dient als Bühne für Sozialkritik an „romantisierter Armut“. Die Weihnachtsgeschichte soll „Unterdrückungsstrukturen und koloniale Blickwinkel sichtbar machen“; der Text sei kein „sakraler Ruheraum“, sondern ein politisches Dokument, das sich gegen vermeintlich „apolitische“ christliche Milieus richten müsse – denn die öffneten „Tür und Tor für Kulturkampf-Konservativismus“ und könnten in „rechte Strukturen“ führen. Damit ist der hermeneutische Schlüssel klar: Rassismus und Kolonialismus dienen als Universalwerkzeug, mit dem eine zweitausendjährige Glaubensgeschichte aufgebrochen und in ein zeitgeistiges Machtkritik-Schema eingepasst wird.

Der interreligiöse Dialog als Einbahnstraße

Brisant ist weniger, dass die Kirche ihre „postkoloniale“ Lesart des Matthäus-Evangeliums anbietet – das gehört zur intellektuellen Freiheit. Brisant ist, wie dieses Angebot gerahmt wird: als offizielles Format des „Dialogs der Religionen für Kinder und Jugendliche“, in Kooperation mit der Gemeinde, dem Berliner Forum der Religionen und Dozierenden des Instituts für Islamische Theologie der Humboldt-Universität. Muslimische Stimmen fungieren dabei ausdrücklich als mitdeutende Instanz christlicher Symbole. In einer deutschen Kirche, zu Weihnachten, erklären somit steuergeldfinanziert die Vertreter einer anderen Religion den Christen, warum die Bilder ihres meistgefeierten Festes im Jahreskreis “kolonial”, warum liebgewonnene Traditionen „problematisch“ seien. Das ist kein interreligiöser Austausch auf Augenhöhe, sondern ein asymmetrischer Erziehungsakt: Die Mehrheitsreligion wird zum Schulfall; sie hat sich in ihren eigenen Räumen von außen die Diagnose „strukturell diskriminierend“ abholen zu lassen. Selbst die liberale Imamin Seyran Ates muss in der “Welt” eingestehen: „Ich habe wirklich sehr lange geguckt, ob ich da irgendeinen Zusammenhang sehe zwischen der Weihnachtsgeschichte und der Kolonialisierung. Nein, das ist wirklich mehr als absurd.“

Die entscheidende, unausgesprochene Frage lautet: Wäre so etwas umgekehrt denkbar? Würde ein Berliner “Institut für Christliche Theologie” in einer Moschee „Decolonizing Ramadan“ veranstalten und vor Ort erläutern, welche Suren, welche Hadithe, welche historischen Eroberungsgeschichten aus heutiger Sicht „rassistisch“, „gewaltförmig“ oder „patriarchal“ sind? Würde die Senatsverwaltung dies ebenfalls als Beitrag zum „gesellschaftlichem Zusammenhalt“ fördern? Jeder kennt die Antwort auf diese müßige Frage. Die Asymmetrie ist keine Laune, sondern System: Der westliche, christlich geprägte Kulturraum gilt per se als Verdachtsfall – als Ort, an dem sich Kolonialismus, Rassismus, Exklusion eingeschrieben haben. Andere Traditionen erscheinen vor allem als Opfer oder als moralische Ressource, niemals als Problemadressat. Der Dialog, der offiziell „verbindet“, verläuft in der Praxis nur in eine Richtung: von der Anklage zur Selbstbezichtigung.

Triumph des Misstrauens

Ein konservativer Blick nimmt hier weniger Anstoß an einzelnen Formulierungen als am zugrundeliegenden Menschenbild. In der Logik von „Decolonizing Christmas“ sind die Gläubigen primär nicht suchende Personen, die in einem Fest der Inkarnation Trost und Verbindlichkeit suchen; sie sind zunächst einmal Träger eines gefährlichen Falschwissens – geblendet von „romantischen Bildern“, nicht sensibel für ihre angeblichen “Privilegien”, unbewusst Komplizen von „Unterdrückungsstrukturen“. Die Kirche wird entsprechend nicht mehr als Raum verstanden, in dem eine konkrete Wahrheitsbehauptung gilt – „Gott wurde Mensch“ –, sondern als Labor für Bewusstseinsveränderung. Die liturgische Bewegung von Anbetung, Dank, Bitte wird ersetzt durch die didaktische Bewegung von Problematisierung, Dekonstruktion, Politisierung.

Dass ausgerechnet Vertreter einer Religion, in deren angestammten Ländern Christen als Bürger zweiter Klasse behandelt oder gnadenlos verfolgt werden, Blasphemie unter Strafe steht und Konversion vom Islam in manchen Rechtsordnungen lebensgefährlich bleibt, als moralische Korrektivinstanz für christliche Bilder auftreten, gehört zur paradoxen Dramaturgie der Gegenwart. Der Punkt ist nicht, pauschal den Islam zu verurteilen; der Punkt ist, dass die westliche Mehrheitsgesellschaft offenkundig jeden Ort sucht, an dem sie sich selbst anklagen lassen kann – und jeden Ort vermeidet, an dem sie den Mut des Bekenntnisses zur eigenen Norm hätte.

Weihnachten ohne Christentum

Weihnachten ist in Europa längst mehr als ein kirchliches Hochfest: Es ist die letzte große, halb noch christliche, halb bereits säkulare Erzählung, die öffentliche Räume, private Biographien und kollektive Gefühle verbindet. Es geht um Geburt, Schutzlosigkeit, Familie, Gnade – um ein Kind, das nicht aus Macht, sondern aus Ohnmacht heraus die Welt verändert. Indem man dieses Fest zum Objekt eines rassismuskritischen Workshops macht, trennt man die Erzählung von ihrem Kern. Die Krippe wird nicht mehr als Zeichen göttlicher Selbsterniedrigung verstanden, sondern als Case Study für die „Romantisierung von Armut“.

Die Könige sind nicht mehr staunende Pilger, die aus der Ferne kommen, sondern Projektionsflächen eines vermeintlich „xenophoben“ Evangelisten. Maria ist nicht mehr Theotokos, sondern jugendliche Geburtsarbeiterin mit Ambivalenzen. Kurz: Die Geschichte wird nicht von innen heraus gedeutet, sondern von außen nach politischer Brauchbarkeit sortiert. Am Ende bleibt eine moralische Moral: Seid sensibel, prüft eure Bilder, reproduziert keine Stereotype. Man kann das für Anstand oder Nudging halten – aber es ist nicht mehr das Christentum.

Der Preis der Selbstverachtung

Konservativ zu sein bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, das 19. Jahrhundert zurückzuwollen; es bedeutet, die geistigen Kosten dieser permanenten Selbstkritik zu benennen. Eine Kultur, die ihre eigenen Feste nur noch als Problemfall wahrnimmt, verliert den inneren Faden. Sie kann sich weder gegen reale Herausforderungen behaupten – Migration, Islamismus, geopolitische Verschiebungen –, noch kann sie den Zugewanderten erklären, wozu sie eigentlich einlädt. Wer in einer deutschen Kirche zu Weihnachten erlebt, dass das eigene Fest vor allem als koloniales Verdachtsmoment behandelt wird, lernt eine Lektion: Hier glaubt niemand mehr wirklich an das, was an den Wänden hängt. Man hat sich eingerichtet als Dienstleister für „Diversität“, bezahlt aus Fördertöpfen, organisatorisch eingebunden in Foren, Plattformen, Initiativkreise.

Für den Islam ist das, nüchtern betrachtet, ein Machtgewinn: Er muss sich selbst nicht relativieren, er muss keine „Decolonizing Ramadan“-Workshops veranstalten, er muss nicht die eigenen heiligen Geschichten nach „gesellschaftlich nutzbaren“ Kategorien zerschneiden. Es genügt, an den richtigen Stellen als moralische Stimme im Dialog aufzutreten – und geduldig zuzusehen, wie der einst hegemoniale europäische Glaube sich selbst demontiert.

Symptom für kulturelle Selbstentkernung

„Decolonizing Christmas“ ist deshalb mehr als eine weitere schräge Berliner Veranstaltung. Es ist ein Symptom für ein tiefer liegendes Phänomen: Die Bereitschaft der eigenen Kultur, sich im Namen abstrakter Menschheitspostulate selbst zu entkernen – und die Schlüssel ihrer Feste, Symbole und Kirchen an jene zu übergeben, die ihnen erklären, warum das alles falsch, toxisch, „rassistisch“ sei. Diese Bereitschaft der eigenen Kultur, sich im Namen abstrakter Menschheitspostulate selbst zu entkernen, zeigt sich längst nicht nur in dem Berliner Projekt. Sie ist zum Grundmodus einer ganzen Gesellschaft geworden, die ihre eigenen Feste nur noch im Modus des permanenten Argwohns betrachtet. Weihnachtsmärkte heißen plötzlich „Wintermarkt“, „Winterdorf“ oder „Lichtermarkt“ – je nach Stadt mal aus Marketinggründen, mal aus angeblicher Rücksicht auf religiöse Vielfalt. Dass hinter manchen Empörungswellen Übertreibung steckt, ändert am Symptom nichts: Der Reflex, das „Christliche“ im Namen zu tilgen, gehört inzwischen zum guten Ton kommunaler Event-Manager.

Parallel dazu befleißigen sich Linguisten und Sprachaktivisten, dem „Weihnachtsmann“ seine Geschlechtsidentität auszutreiben. Aus ihm soll eine „Weihnachtsperson“, ein „Weihnachtsmensch“ oder gar eine „Weihnachtskraft“ werden – Vorschläge, die nicht nur von Agenturen, sondern ausdrücklich aus der Sprachwissenschaft in die Öffentlichkeit getragen werden. Die Wokeness gebiert ähnliche Sprachungetüme wie der DDR-Sozialismus, wo von “Jahresendfiguren” die Rede war. Heute wird das Kind nicht mehr beschenkt, sondern umerzogen: Es soll lernen, dass selbst die freundlichste Figur des eigenen Festes primär ein Problemfall der Inklusion sei.

Proaktive Demutsgesten

Während das eigene Erbe auf diese Weise scheibchenweise neutralisiert wird, entfaltet der Staat beim Ramadan, Zuckerfest und anderen muslimischen Festen eine völlig andere Gestik: Kommunen richten offizielle Iftar-Empfänge aus, illuminieren Innenstädte mit eigens gestalteten Ramadan-Lichtinstallationen und laden die „muslimische Community“ unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters zum Fastenbrechen ein – etwa in Frankfurt, wo die Stadtwerke zum repräsentativen Iftar bitten und die Ramadan-Beleuchtung als sichtbares “Zeichen der Wertschätzung” gefeiert wird. Islamische Verbände greifen die proaktiven Demutsgesten dankbar auf und organisieren öffentliche Iftar-Veranstaltungen vor Rathäusern und Kirchen – und die politische Klasse schmückt sich gern mit der Teilnahme an diesen „Zeichen des Zusammenhalts“.

Man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um hier die Asymmetrie zu erkennen: Das christliche Fest wird entwurzelt, sprachlich entkernt, umbenannt, “dekolonisiert”, entchristlicht; das islamische wird in seiner religiösen Gestalt hofiert, dekorativ umrahmt und als Bereicherung inszeniert. Der Mehrheitskultur wird zugemutet, ihre Symbole in neutrale Winterdeko und geschlechtslose „Weihnachtspersonen“ zu verwandeln, während gleichzeitig jedes Iftar, jede Moschee-Eröffnung, jedes Straßenfastenbrechen als Ausdruck einer stolzen, identitären religiösen Praxis gefeiert wird.

Ritual der Selbsterniedrigung

So entsteht kein „Dialog der Religionen“, sondern Rituale der Selbsterniedrigung: Die eigene Tradition soll sich universal machen, indem sie sich selbst aufgibt; die andere darf partikular bleiben und gewinnt gerade dadurch an Gewicht. Wer dann noch in einer Kirche erleben muss, wie Vertreter einer anderen Religion erklären, warum Weihnachten „problematisch“ oder „rassistisch“ sei, lernt die eigentliche Botschaft dieser neuen Zivilreligion: Nicht mehr Christus ist der Maßstab, sondern die Fähigkeit, sich selbst zum Gegenstand permanenter Kritik zu machen – während man die Norm, aus der heraus kritisiert wird, höflich verschweigt.

Wer konservativ denkt, muss und wird an dieser Stelle mit Gegenbegriffen antworten: Weihnachten ist kein Schulungsfall für Antidiskriminierung, sondern die Erzählung von einer Wirklichkeit, die sich dem Menschen schenkt, ohne seine Herkunft, Hautfarbe oder Kultur zu fragen. Wer dieses Fest nur noch als koloniale Bildstörung wahrnimmt, verrät nicht nur das Christentum – er verrät auch die Möglichkeit eines echten Dialogs. Denn wo eine Seite sich selbst hasst, können niemals Begegnungen auf Augenhöhe entstehen.