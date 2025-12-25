Weihnachten im geteilten Land

Gestern war Heiligabend. Heute ist der erste Weihnachtsfeiertag. Draußen ist es still, und genau das ist der richtige Moment, um einmal nüchtern festzustellen, wo wir in unserem Deutschland stehen. Nicht empört, nicht aufgeregt, nicht polemisch – sondern sachlich konstatierend. Nicht als Schlagzeile, sondern als Zwischenbilanz, als Status quo. Was hat uns die Vergangenheit beschert? Was haben uns Jahre politischer Selbstbeschäftigung, moralischer Überhöhung und lobbygetriebener Entscheidungen hinterlassen?

Diese Republik wird seit Jahren von Politikern geführt, die ihre Eigeninteressen und die ihrer jeweiligen Netzwerke mit einer Konsequenz verfolgen, die man bewundern könnte, wenn sie dem Land dienen würde. Der Bürger hingegen dient als Finanzierungsquelle, als moralische Projektionsfläche und als stiller Dulder. Das ist keine Momentaufnahme. Das ist das Ergebnis eines langen Weges. Und dieser Weg wird gerade an Feiertagen besonders sichtbar.

Profiteure vs. Leistungsträger

Man sitzt zusammen, mit Familie, Freunden, Bekannten, bei Kaffee, Kuchen oder einem Glas Wein, und merkt plötzlich, dass man nicht mehr über alles sprechen kann. Nicht, weil man sich nicht mag, sondern weil sich die Gesellschaft in zwei Lager aufgespalten hat. Früher wurde bei Festen gelacht, gestritten, diskutiert, und am Ende fühlte man sich trotzdem verbunden. Heute verläuft oft eine unsichtbare Trennlinie am Tisch: Auf der einen Seite die, die und die an ihrem lebenslangen Grundvertrauen in Politik, Medien und Justiz tapfer festhalten, auf der anderen Seite jene, die aus leidvoller Erfahrung, Horizonterweiterung, oder weil sie die Narrative hinterfragen, erkannt haben, auf welchem Irrweg wir sind. Auf der einen Seite die, vom Staat leben oder ihn als selbstverständlich gegebenen Versorger betrachten, und auf der anderen Seite jene, die dafür sorgen, dass dieser Staat überhaupt leben kann.

Unkritische und Kritische. Profiteure und Leistungsträger. Zwei Welten, die einander immer weniger verstehen, weil sie ein völlig unterschiedliches Verhältnis zu Arbeit, Verantwortung und Realität haben. Und genau deshalb reden sie nicht mehr offen miteinander. Dabei ist die wirtschaftliche Realität in diesem Land nur noch furchterregend. Deutschland verliert seine industrielle Substanz – nicht plötzlich, sondern schleichend. Jahr für Jahr. Energie ist viel zu teuer, Verfahren sind zu langsam, die Verwaltung ist zu schwerfällig, und jede neue Regelung, Vorschrift, Verordnung liest sich, als sei sie von Menschen geschrieben worden, die noch nie Verantwortung für einen Betrieb, eine Lohnliste oder eine Investitionsentscheidung tragen mussten.

Notwendige Kritik als öffentliches Ärgernis

Die Politik spricht von Transformation – die Realität ist zunehmende Abwanderung. Während draußen im Land Produktionshallen dunkler werden, werden drinnen die Parolen immer strahlender: “Energiewende”, “Zeitenwende”, “Haltung”, “Resilienz”. Begriffe, die beruhigen sollen, weil die nötigen Entscheidungen ausbleiben. Schulden zur Überdeckung der Missstände sind dabei das universelle Beruhigungsmittel dieser Epoche: Man überdeckt strukturelles Versagen mit Milliarden und Abermilliarden, bis niemand mehr erkennt, ob hier noch gestaltet oder weiter vertagt wird. Wer auf diese katastrophale Entwicklung hinweist, bekommt selten eine inhaltliche oder Antwort, zumeist bekommt er ein Etikett verpasst: Schlechtredner, Schwarzseher, Defätist, neuerdings sogar (ausgerechnet von Linken) “Vaterlandsverräter”. Und natürlich: Schwurbler.

So wird notwendige Kritik zum öffentlichen Ärgernis, Mahnungen werden zum ein Makel, aus Widerspruch wird ein Risiko – und die öffentliche Debatte verkümmert in einem immer engeren Korridor, in dem viele lieber gleich ganz schweigen, um keinen sozialen Preis zahlen zu müssen.

Das alles geschieht im Namen der Demokratie oder – genauer gesagt – im Namen dessen, was manche “unserer Demokratie” nennen; ein Begriff, der Besitz anzeigt, wo eigentlich Verantwortung stehen müsste. Wer nicht dazugehört, soll draußen bleiben; nicht, weil er Unrecht hat, sondern weil er stört. Aber gibt nicht “unsere Demokratie”. Es gibt nur Demokratie für alle – oder eben keine Demokratie. Deshalb sind Brandmauern antidemokratisch. Sie trennen nicht nur Parteien, sondern kappen Debatten, Gespräche und sogar den freien Austausch im Familien- und Freundeskreis.

Zurück zur offenen Debatte

Man merkt das gerade an Weihnachten besonders deutlich. Denn Wahrheit ist in diesem Land oft das, was unangenehm ist, also wird sie vermieden.

Das ist die eigentliche “schöne Bescherung” der vergangenen Jahre: Nicht nur hohe Preise, marode Infrastruktur und ein Sozialstaat, der so tut, als könne er unbegrenzt verteilen, während die Wertschöpfung schwindet – sondern eine politische Klasse, die sich von der Wirklichkeit abgekoppelt hat, weil Wirklichkeit unbequem ist, und Deutschland durch eine Abfolge von inszenierten ideologischen Dauerkrisen gespalten hat wie nie. Flüchtlingskrise, Corona-Krise, Klimakrise, Ukrainekrise: Stets gab es nur die eine, moralisch unfehlbare und politisch legitime Sichtweise, alle anderen machten sich verdächtig und wurden zu Rechtsextremen, Schwurblern, Leugnern gestempelt. Die Gesellschaft ist vergiftet wie nie.

Das muss man sich an diesem ersten Weihnachtsfeiertag einmal bewusst machen. Nicht um zu verzweifeln – sondern um einzuordnen. Dies ist der Stand der Dinge. So sieht es aus. Und wenn wir so weitermachen, sieht es bald noch schlechter aus. Aber vielleicht liegt darin auch eine Form von Trost: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, heißt ein altes Sprichwort. Nur wer den Zustand erkennt, kann ihn ändern. Nicht mit falscher Moral, nicht mit noch mehr leeren Parolen – sondern durch ein Zurück zur offenen Debatte, weg vom Schubladendenken hin zur Sach- und Inhaltsebene und zu einem nüchternem Interessenausgleich. Und zu einer Politik, die wieder dem Bürger dient, statt ihn zu belehren und zu erziehen. Das wäre ein realistisches Weihnachtsgeschenk.