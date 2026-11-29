Im Rathaus von Nomexy in den Vogesen darf eine Weihnachtskrippe vorerst stehen bleiben. Das Verwaltungsgericht Nancy hat einen Eilantrag der “Französischen Menschenrechtsliga” (“Ligue des droits de l’Homme”, LDH) abgewiesen. Der Streit um die Krippe rührt an eine Frage, die weit über den kleinen Ort hinausreicht: Welchen Platz hat das christliche Erbe Frankreichs noch im öffentlichen Leben? Yann Traiteur vom Rasselblement National (RN) war erst 19 Jahre alt, als er im März 2026 in Nomexy zum Bürgermeister gewählt wurde. Fünf Stimmen Vorsprung genügten seiner Liste des Rassemblement national zum Sieg. Jetzt macht Frankreichs jüngster Bürgermeister mit einer Amtsentscheidung Schlagzeilen, die ihm selbst ganz selbstverständlich erschien: Er ließ im Eingangsbereich des Rathauses eine Weihnachtskrippe aufstellen. Doch die LDG zog dagegen prompt vor das Verwaltungsgericht Nancy. Sie beruft sich auf die laïcité, den Grundsatz der religiösen Neutralität des französischen Staates.

Am gestrigen Freitag lehnte der Eilrichter es ab, die Entscheidung des Bürgermeisters vorläufig auszusetzen. Die Menschenrechtsliga habe die besondere Dringlichkeit einer sofortigen Entfernung nicht ausreichend dargelegt. Über die Rechtmäßigkeit der Aufstellung wird das Gericht im Hauptverfahren entscheiden. Vorerst bleibt die Krippe also im Rathaus. Traiteur verteidigte seine Entscheidung am selben Tag auf “CNews”. In einer von wirtschaftlichen Sorgen geprägten Zeit, so sagte er, wolle man “ein bisschen Zauber und das gesellige Miteinander an Weihnachten zurückbringen”. Schon bei der Aufstellung hatte er die Krippe als Teil des kulturellen Erbes seiner Gemeinde beschrieben und andere Bürgermeister ermutigt, ebenfalls eine Krippe in ihrem Rathaus aufzustellen.

Was die Krippe erzählt

Der Bürgermeister spricht von Weihnachtszauber und Geselligkeit und man versteht, was er meint. Doch die Krippe, die er verteidigt, erzählt eine sehr bestimmte Geschichte: Sie zeigt Maria und Josef und das Kind, in dem Christen den menschgewordenen Sohn Gottes erkennen. Gerade diese Geschichte erklärt, warum die Krippe über Jahrhunderte ihren Platz in Kirchen, Häusern und auf öffentlichen Plätzen gefunden hat. Wer sie als Teil des kulturellen Erbes würdigt, hat allen Grund, auch von ihrem religiösen Gehalt zu sprechen. Der französische Conseil d’État trägt diesem Zusammenhang in seiner Rechtsprechung seit 2016 Rechnung: Er erkennt die Krippe als Darstellung eines christlichen Glaubensinhalts und zugleich als Bestandteil des Weihnachtsbrauchtums an. Für ein Rathaus gilt allerdings ein strenger Maßstab. Besondere Umstände müssen erkennen lassen, dass die Aufstellung kulturellen, künstlerischen oder festlichen Charakter hat. Berücksichtigt werden dabei der konkrete Rahmen, mögliche örtliche Bräuche und die Frage, ob die Gemeinde damit eine Religion bevorzugt oder für sie wirbt.

Die religiöse Neutralität einer Gemeinde schützt jeden Bürger, der ihr Rathaus betritt. Er hat Anspruch darauf, dass sein Anliegen unabhängig von seinem Glauben behandelt wird. Eine Krippe im Foyer macht diesen Anspruch keinem Bürger streitig. Sie erinnert an das Fest, das viele Einwohner feiern, und an die Geschichte, aus der es seine Bedeutung bezieht. Ein Gemeinwesen kann diese Herkunft. die seine Gegenwart unübersehbar bestimmt, sichtbar machen und zugleich die Gewissensfreiheit aller achten. Dass man solche Selbstverständlichkeiten inzwischen vor Gericht erkämpfen muss, wirft ein dunkles Licht auf das Abendland, das es ohne die Menschwerdung Christi im Geheimnis von Weihnachten nicht gäbe und das es nicht mehr geben wird, wenn wir uns nicht darauf zurückbesinnen. Am ersten Adventswochenende steht die Krippe in Nomexy noch im Rathaus. Wer dort an ihr vorbeigeht, sieht die Szene, um die sich der Rechtsstreit dreht: ein Kind in einer Futterkrippe. Katholiken dürfen sagen, warum ihnen daran liegt, dass diese Szene öffentlich sichtbar bleibt. In ihr erkennen sie das Geheimnis, das Weihnachten seinen Namen und seinen Inhalt gibt: Gott ist Mensch geworden.

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Dieser Beitrag erschien zuerst auf “Philosophia Perennis“.