Weihnachtswahlen in Totland

Wer in diesen Tagen nicht rechtzeitig die TV-Fernbedienung zu fassen kriegt, der wird gefoltert: Ihr GEZ-Zwangsunternehmen “informiert”, RTL, “n-tv” oder andere Kanäle sind meist nicht wesentlich besser. Rennen Sie um Ihr Leben, springen Sie aus dem Fenster oder setzen Sie sich akustisch-schallisoliert ab, Kopfhörer auf, Lautstärke hoch bis zum Anschlag, und irgendwas Lebensbejahendes ausgewählt! Vielleicht „Best of Motörhead“ oder “Weihnachtslieder mit Rob Zombie” – und dann zeigen Sie den komischen Telebildern den gestreckten Mittelfinger! Panik? Soeben beginnt im immer weniger deutschen Deutschland der Wahlkrampf, und als Krampfadern fungieren teutonische Provinzmedien und garantieren Infantilismus der grenzdebilen Art aus dem Tollhaus. Wenn jetzt Anmoderationen Beiträge verkünden, dann ist das oben geschilderte Abwehrverhalten auch ein gutes Training für den kommenden Survival-Alltag in der hiesigen Bruchbude, die wir in erster Linie der marxistisch-leninistischen Ostzonentrutsche Merkel verdanken.

Achtung, wenn also folgender TV-Hinweis kommt, sofort reagieren, möglichst auch Dritte warnen und den Kinderschutz beachten: “Die Parteien haben soeben ihre Wahlprogramme vorgestellt…”. Wer da nicht sogleich rauskommt, der erlebt Horror-Demokratie aus dem besten Leichenschauhaus, welches wir jemals hatten. Irgendwi zwischen Fremdschäm-Gaga, Rollenspielen in tiefstprovinziellen Amateurtheatern mit ausgemergelten (oder ausgemerkelt?) Laien-Gestalten oder plattitüdenhaftem Lügen-Blablabla werden politische Häppchen serviert. Kuhfladen von den Grün_Innen als stinkendes Fingerfood an gegrillter Mao-Bibel mit pädophilem Beigeschmack? Aufgewärmte Köstlichkeiten von der SPD, also Küchenreste von alten Parteitagen, wie etwa sozialistischer Rotpfannkuchen aus frisch ausgeweideten Parteileichen? Die FDP kredenzt Maissuppe aus Genschers Nachlass, lauwarm und in bestem Liberalgelb, allerdings mit grünem Spuckschaum an den Rändern (denn der Robert, unser Habeck, hat ja der FDP zu Ampelzeiten fortwährend in die gelbe Suppe gespuckt).

Kulinarisches Potpourri zum Erbrechen

Auch bei CDU/CSU gibt es Suppe: Kohlsuppe, zigfach staatstragend aufgewärmt, schmeckt aber mit bayerisch zerplatzter Weisswurst an antiquarischem süßem Senf wie der Auswurf hinterm Oktoberfestzelt. Neu im kulinarischen Potpourri: Sarah Wagenknecht mit Oskars hundertjährigem Eintopf, mit Soljanka und literweise Wodka Jelzin abgeschmeckt. Die AfD darf nicht mitkochen, weil bei ARD und ZDF nur „Dinner for One and One“ zugelassen wird… und selbst Robert, der Habeck, muss nun seine Insolvenzsuppe draußen vor der Studiotür alleine auslöffeln.

Sie finden das alles übertrieben und albern? Mooooment! Olaf Scholz, gescheiterter Krampfkanzler von edler Zwergengestalt, laut “Deutscher Presseagentur” am am 23. Juni 2021: “Eine Gesellschaft des Respekts – das ist mein Leitbild für Deutschland!” Besser so? Oder noch besser, wieder Scholz, laut “Bild am Sonntag” vom 9. November 2019: “Wir Sozialdemokraten verkörpern die Perspektive, dass diese Bürger kein unabänderliches Schicksal haben.” Sie haben vollen Ernst gewollt? Bitte, ganz schlimm, Friedrich Merz, der laut “Watson” unter anderem “…massive Empörung auslöste, als er vorschlug, Renten voll zu besteuern. Die Begründung: Dies entspreche dem ‚Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit‘. Doch damit nicht genug. Zuvor hatte er bereits die Heraufsetzung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre vorgeschlagen.” Und? Alles nicht zum Aushalten? Richtig! Hier noch etwas verschimmelter Nachschlag auf ungewaschenem AKW-NEE-Geschirr: „Früher habe ich für mich gesprochen, jetzt spreche ich für Deutschland.“ So unser Wirtschaftsklimaminister (zur Zeit im Vorruhestand) Robert Habeck, zitiert hier. Ist Ihnen nun auch der Appetit auf deutschen Wahlkrampf vergangen?! Also, dringender Tip: Bis zum 23. Februar nächstes Jahres dann bitte immer auch Brechtüten oder am besten einen Kotzkübel in der Nähe von Radio oder und Fernsehen bereithalten!