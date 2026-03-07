Weil er Migrantenlobbyisten im BR-Rundfunkrat kritisierte: Söders Polizei rückt aus gegen kritischen Journalisten

„Södolf“ darf man ihn nicht mehr nennen, meint ein bayerisches Gericht. Stimmt, das klingt eigentlich auch zu sympathisch für den Landesvater Markus Söder. So isser nicht. Aber seine Politik und seine Technik kann man schon als „Södolfismus“ oder auch Vulgär-Faschismus kategorisieren. Urteilen Sie selbst: Bei Josef Kraus, Autor von “Tichys Einblick” (TE), klingelt am 5. März 2026, unerwartet die Polizei. Anlass und Muster sind bekannt; heißt hier konkret: Wer über einen Flüchtlingslobbyisten im Rundfunkrat des “Bayrischen Rundfunks” schreibt, bekommt morgens die Staatsmacht ins Haus. Ein abgelehnter, später geduldeter Asylbewerber nutzt da das Strafrecht aus gegen unliebsame Berichterstattung zu seiner Person – unter willfähriger Assistenz der Söder-Polizei. Die haben in Bayern ja auch sonst nichts zu tun.

Am 24. September 2025 hatte TE über Hamado Dipama geschrieben, der seit acht Jahren im BR-Rundfunkrat sitzt und (nicht nur dort) mit lupenreiner Lobby-Politik in Sachen Zuwanderung und Asyl sein Unwesen betreibt. Weil sich der politische Extremist im Rundfunkrat „diskriminiert, diffamiert oder ähnliches“ fühlt, erstattete er Anzeige. Am vorgestrigen Donnerstag, etwa um 9.15 Uhr, wurde Kraus deshalb schließlich von zwei Polizisten besucht. Die beiden fragten nach seiner Identität und ob der Autor des bewussten TE-Beitrages sei.

Offensichtliche Einschüchterung

Die beiden Polzisten protokollierten die Befragung samt Uhrzeit; den dienstlichen Auftrag des Besuchs oder konkreten Tatvorwurf als Anlass ihres Befragungsauftrages bekam der Vernommene nicht zu sehen, nur das Aktenzeichen wurde ihm genannt. Über Akteneinsicht durch einen Anwalt konnte er später in Erfahrung bringen, was die Staatsanwaltschaft genau wissen wollte und was der Linksaktivist Dipama ihm über Söders Maschinerie vorhält. Das war leider nicht professionell; am besten wäre es gewesen, gar keine Antwort zu geben. Wurde er als Zeuge oder Beschuldigter befragt? Das muss klar sein; deshalb gilt in solchen Fällen: Immer zuerst etwas Schriftliches fordern! Der Polizeibesuch war allerdings vor allem eine offensichtliche Einschüchterung; “Gefährderansprache” nennen das erfahrene Polizisten.

Der erste Satz von Frank Kafkas Roman „Der Prozeß“ lautet übrigens: „Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.“ Ist ein „Heil Söder“ eine Straftat oder schon opportun, wenn nicht gar geboten? Ich bin unsicher. Gilt sein „Autofahrergruß“ auf dem obigen Beitragsfoto seinen Bürgern oder seinen Gegnern? Wer weiß das schon…