Weil er militante Abschiebegegner unterstützte: Demokratischer Bürgermeister von Newark festgenommen

Kaum ein Tag vergeht in den Vereinigten Staaten, an dem nicht irgendein Demokrat, der mit Amt und Würden gesegnet ist, Schlagzeilen durch Gesetzesbrüche oder selbstherrliche Rechtsübertretungen macht. Seit Obama und Biden regiert in diesem politischen Milieu das Selbstverständnis, wonach Gesetze nur für andere gelten und nicht für einen selbst. Nun hat es den Bürgermeister von Newark „erwischt“, jener Großstadt in New Jersey, die direkt gegenüber von Manhattan liegt, quasi am anderen Ufer des Hudson River: Gemeinsam mit Parteifreunden drang Mayor Ras Baraka in das lokale Abschiebezentrum der Einwanderungspolizei (ICE) ein, um dort gegen die Abschiebung illegaler Einwanderer zu protestieren.

Offensichtlich rechnete Baraka damit, dass er auf Grund seines Amtes keinerlei Intervention durch die Bundespolizei zu befürchten hätte. Er sah ebenso “großzügig” darüber hinweg, dass das unbefugte Betreten einer hoheitlichen Bundeseinrichtung – noch dazu einer Haftanstalt – nach US-Bundesrecht einen Akt von schwerem Hausfriedensbruch und Vandalismus darstellt, der sogar mit einer empfindlichen Haftstrafe geahndet werden kann. Mehrfach ignorierte der demokratische Politiker die Aufforderung der Beamten des ICE, das Gelände zu verlassen; stattdessen „versprach“ er den Bundesbeamten mehrfach vollmundig und lauthals, die Einrichtung persönlich zu schließen.

Niemand steht über dem Gesetz

Damit machte der Herr Bürgermeister überdeutlich, dass er nicht nur US-Gesetze missachtet, sondern auch noch seine Kompetenzen in erheblichem Maße überschätzt. Alina Habba, die amtierende Generalstaatsanwältin von New Jersey, gab nach dem Vorfall ein offizielles Statement ab: „Der Bürgermeister von Newark, Ras Baraka, beging Hausfriedensbruch und ignorierte mehrere Warnungen der Homeland Security Investigations, sich heute Nachmittag aus dem ICE-Gefangenenlager in Newark, New Jersey, zu entfernen. Er hat sich freiwillig dazu entschlossen, das Gesetz zu missachten. Das wird in diesem Staat nicht hingenommen. Er ist in Gewahrsam genommen worden.” Und Habba schloss mit einer deutlichen Botschaft, die man vielen der Anti-Trump-Aktivisten und Democrat-Briganten dieser Tage ins Stammbuch schreiben müsste: “Niemand steht über dem Gesetz!”

Spätestens nach dieser klaren Positionierung ist getrost davon auszugehen, dass Baraka angeklagt werden wird. Doch er wird mit Sicherheit nicht der Letzte sein, der in den USA vor Gericht landet, weil ihm das Wohlergehen illegaler Migranten und seine eigene Gesinnungsethik wichtiger sind und mehr am Herzen liegen als das Wohl seines Landes.

