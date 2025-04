Weil Ministrant AfD gut findet: Pfarrer verfällt in menschenverachtende Hetztiraden

Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte gibt es mehr Konfessionslose als Kirchenangehörige. Den Amtskirchen laufen die Menschen millionenfach davon, jedes Jahr gibt es Austrittzahlen im sechsstelligen Bereich. Doch anstatt nach den Ursachen zu forschen, biedern die Kirchen sich immer enger an das Parteienkartell an, das ihnen die Kirchensteuern eintreibt und ihnen ermöglicht, sich an der vor allem islamischen Massenmigration zu bereichern, da kirchliche Organisationen fester Bestandteil der Asylindustrie sind.

Damit das so bleibt, tragen die Kirchen den „Kampf gegen Rechts“ und insbesondere gegen die AfD mit besonderem Eifer mit. Dies bekam nun auch ein 16-Jähriger im niederbayerischen Landkreis Regen zu spüren. Der seit neun Jahren als Ministrant aktive und politisch interessierte Jugendliche beging nämlich die einzige Sünde, die die Kirchen in Deutschland noch kennen – nämlich, sich mit der Schwefelpartei einzulassen.

Auf einer Veranstaltung hatte er sich mit dem AfD-Politiker Maximilian Krah ablichten lassen und das Foto in seinem WhatsApp-Status veröffentlicht. Kurz darauf wurde es seinem Pfarrer zugespielt, der nichts Eiligeres zu tun hatte, als ihn nicht zur als Ministrant zu entlassen, sondern auch einem inquisitorischen Verhör zu unterziehen. Laut der Familie beschimpfte er ihn dabei als „Nazi“ und bezeichnete Krah als „Obernazi“. Zudem behauptete der freidrehende Priester auch noch, AfD-Vertreter würden dazu aufrufen, „Asylantenheime anzuzünden, Ausländer umzubringen und alle farbigen Menschen rauszuwerfen“. Und schließlich hielt er dem Jungen auch noch vor, ein „scheinheiliger, falscher und verlogener Christ“ zu sein – obwohl dies vor allem auf ihn selbst zutrifft.

Psychopathische Hetze

Nach dieser verbalen Abreibung sei der Jugendliche „am Boden zerstört“ gewesen. Anstatt sich zu entschuldigen, wiederholte der Pfarrer die Verleumdungen auch noch in einem Telefonat mit dem Vater. Zwei Vermittlungsgespräche blieben erfolglos. Der Pfarrer betritt dabei, die Aussagen in dieser Form getätigt zu haben, hielt aber an der Entlassung fest. Die Eltern wollen nun rechtliche Schritte prüfen lassen. Vom Bistum Passau kam als Kommentar auf diese psychopathische Hetze eines ihrer klerikalen “Hirten” nur die zynische Phrase: „Wir hoffen, dass sich bald wieder Versöhnung einstellt.“ Wie diese nach einem derartigen Eklat aussehen soll, sagte man nicht.

Der Pfarrer berief sich in seiner Tirade offenbar auch auf die Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz vom Februar 2024, in der es heißt: „Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar.“ Die Abtreibungsagenda und der Gender-Wahn der Linksparteien aber wohl schon. Dieser Vorfall zeigt erneut die abgrundtiefe Verlogenheit der Kirchen, die ihre angeblich unverrückbaren Grundsätze aufgibt, um weiterhin auf Kosten der Menschen alimentiert zu werden, die ihnen scharenweise davonlaufen. Dieses Konstrukt befindet sich jedoch in einem unaufhaltsamen Zusammenbruch, der auch diese staatshörige Klerikerkaste mitreißen wird.